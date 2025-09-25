Khoảnh khắc bẽ bàng của Brooklyn Beckham

TPO - Sự xuất hiện của Brooklyn Beckham tại trận golf dành cho người nổi tiếng trở thành khoảnh khắc đầy bẽ bàng. Đầu bếp sinh năm 1999 không chỉ bại trận mà còn bị chế nhạo là thiếu tài năng.

Ngày 24/9, Brooklyn Beckham có mặt tại sân golf Bethpage Black ở Farmingdale, New York (Mỹ) để trận đấu dành cho người nổi tiếng trong khuôn khổ Ryder Cup - giải golf đối kháng giữa Mỹ và châu Âu, được tổ chức 2 năm một lần.

Con trai cả của David và Victoria Beckham chơi cho đội châu Âu cùng với cựu cầu thủ bóng rổ Toni Kukoč. Đối thủ của họ là cầu thủ bóng bầu dục Eli Manning và diễn viên hài Colin Jost, chồng Scarlett Johansson, của đội Mỹ. Hai đội tranh tài trong vòng đầu tiên của giải đấu dành cho người nổi tiếng.

Theo Daily Mail, Brooklyn thi đấu không tốt, thậm chí bị nhiều khán giả chê là "tệ hại".

Brooklyn cùng Kukoč đại diện châu Âu đấu với đội Mỹ gồm Eli Manning và Colin Jost. Ảnh: Getty Images/Reuters.

Nguồn tin tiết lộ với tờ báo Anh, đầu bếp sinh năm 1999 gặp xui khi mất bóng ngay cú đánh đầu tiên. Cả đội mất quá thời gian cho phép (3 phút) mà vẫn không tìm thấy bóng, buộc phải bắt đầu lại.

Đây không phải cú trượt duy nhất của Brooklyn. Trong suốt trận đấu 11 lỗ, anh liên tục đánh bóng ra ngoài ranh giới và thường xuyên để bóng mắc kẹt trong hố cát.

Những người chứng kiến chê cười anh “tệ hại” và “không có tài năng”. Trong khi đó, khán giả khác còn trêu Kukoč khi ông đi ngang qua: “Anh ta chẳng phải đang khiến ông trông kém đi sao?".

Số khác thậm chí đặt câu hỏi liệu Brooklyn có thật sự là “người nổi tiếng” hay không và hỏi anh là ai. Những người biết đáp lại đơn giản: “Con trai của David Beckham".

“Có vẻ như Brooklyn Beckham không vui vẻ trong suốt cả trận đấu. Anh ấy cúi gằm mặt mỗi khi đi ngang qua khán giả, những người chỉ hô tên Eli hoặc Colin. Rõ ràng anh ấy có rất ít người hâm mộ của riêng mình. Có lúc anh ấy còn đi ra xa đám đông phía sau hàng rào, như thể không muốn đối diện với những cổ động viên náo nhiệt của đội Mỹ", nguồn tin mô tả.

Sự ủng hộ duy nhất mà anh nhận được là từ caddie (nhân viên hỗ trợ tại sân golf) - vỗ vai động viên như muốn nói "không sao đâu", hoặc từ đồng đội khác - cụng nắm tay vào Brooklyn mỗi khi anh có cú đánh tốt.

Kết thúc trận đấu, Beckham và Kukoč thua Manning và Jost với tỷ số chung cuộc 7,5-3,5. Cộng với ba trận đấu của người nổi tiếng khác, đội châu Âu thua đội Mỹ với tổng điểm 25-19.

Brooklyn bị khán giả chê chơi golf tệ hại. Ảnh: AP/Shutterstock.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Daily Mail sau trận đấu, Beckham chia sẻ bản thân biết không có người hâm mộ cổ vũ mình.

“Tôi cảm thấy như họ chẳng thích mình chút nào, nhưng thực sự đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Họ có chọc ghẹo tôi một chút nhưng tôi cũng lường trước được điều đó, nhất là khi ở New York, lại phải đối đầu Eli… Họ chỉ cười thôi. Nhưng không sao, tôi có khoảng thời gian vui vẻ ngoài đó. Tôi đã cố gắng hết sức. Thành thật mà nói, đó thực sự là một trải nghiệm rất vui", anh bộc bạch.

Cựu nhiếp ảnh gia cho biết thêm mới chỉ có vài tuần kinh nghiệm chơi golf.

Khi được hỏi cảm giác trước những lời chỉ trích về bản thân và gia đình, Brooklyn trả lời: “Sẽ luôn có người nói điều tiêu cực, nhưng tôi có người vợ hết lòng ủng hộ. Tôi và cô ấy chỉ tập trung làm việc của mình và chúng tôi hạnh phúc".

Anh cũng nhấn mạnh những lời đồn thổi là "nhảm nhí", không đáng để bận tâm. Anh vẫn cố gắng làm việc, rảnh rỗi lại chơi golf cùng vài người bạn, tận hưởng niềm vui cuộc sống.

Về kế hoạch tiếp theo, Brooklyn cho biết muốn trở lại Los Angeles với vợ vì cô đang ở nhà một mình và chăm sóc 4 chú chó của họ.

Tin đồn bất hòa bủa vây gia đình Beckham suốt nhiều tháng qua. Các nguồn tin khẳng định Brooklyn xa cách cha mẹ và các anh chị em ruột. Anh không xuất hiện tại bất kỳ bữa tiệc sinh nhật nào của tất cả thành viên gia đình Beckham trong năm nay, gần nhất là sinh nhật lần thứ 23 của Romeo Beckham vào đầu tháng 9. Anh cũng không công khai chúc mừng họ, ngoại trừ Harper Seven.

Brooklyn và Nicola Peltz tổ chức lễ gia hạn lời thề hôn nhân vào tháng 8, nhưng nhà Beckham không tham dự, chỉ có gia đình bên Peltz và bạn bè ở Mỹ.