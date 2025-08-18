Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Brooklyn tạo thêm nỗi đau cho Beckham

Tú Oanh

TPO - Brooklyn được cho là tạo thêm nỗi đau cho David và Victoria khi lời thề hôn nhân mới chỉ dành để tôn vinh Nicola cùng gia đình Peltz.

Như đưa tin từ trước, David và Victoria hay bất kỳ thành viên nào khác trong gia đình Beckham được mời đến buổi lễ gia hạn lời thề hôn nhân của vợ chồng con trai cả ở New York, Mỹ, vào ngày 2/8. Đây là cú sốc lớn đối với ông bà Becks vì họ chỉ biết về sự kiện qua báo chí.

Tuy nhiên, nỗi đau không dừng lại ở đó. Nguồn tin của tờ The Mirror cho biết trong buổi lễ, Brooklyn có bài phát biểu đầy cảm xúc trước 200 khách mời, với nội dung biểu đạt tình cảm với người vợ hơn 4 tuổi và gia đình cô.

“Anh ấy chia sẻ những lời từ tâm can. Ở trung tâm trái tim của anh ấy là Nicola - người anh ấy vô cùng yêu thương, cũng như gia đình Peltz - những người thực sự luôn sát cánh bên anh ấy. Anh ấy muốn ghi nhận họ và quyết tâm làm tròn trách nhiệm tất cả”, nguồn tin thân cận với đôi vợ chồng 9X cho biết.

Đáng nói hơn, không hề có lời tri ân tương tự dành cho cha mẹ ruột của Brooklyn.

b1.jpg
Brooklyn không nhắc đến cha mẹ ruột trong lời thề hôn nhân mới, chỉ biểu đạt tình cảm dành cho vợ và gia đình cô. Ảnh: IG.

The Mirror nhận định: “Tin tức về ‘lời tri ân chân thành’ dành cho cha mẹ Nicola, Nelson và Claudia, sẽ càng làm tăng thêm nỗi đau của gia đình Beckham - những người bị cắt đứt khỏi cuộc sống của con trai cả”.

Bạn bè của gia đình Beckham được cho là quan ngại về việc Brooklyn hành động không giống tính cách của anh. Nicola bị cáo buộc cô lập chồng không chỉ với cha mẹ anh, mà còn những thành viên khác và bạn bè.

Một số người đánh giá lễ cưới lại mang tính chất “vô bổ”, đặc biệt khi đôi trẻ đăng hàng chục bức ảnh về ngày trọng đại. Họ thậm chí tin rằng vợ chồng con trai cả muốn “dằn mặt” hoặc tạo áp lực lên gia đình Beckham.

Quan điểm này nhận được nhiều sự đồng tình từ phần lớn cư dân mạng. Họ thể hiện sự ủng hộ với David và Victoria, chỉ trích Brooklyn vô ơn, bị vợ thao túng.

Trước tình hình đó, đầu bếp sinh năm 1999 được cho là đau khổ vì Nicola bị đổ lỗi trong việc gia đình vắng mặt trong lễ cưới lại.

“Nó bắt nguồn từ sự kỳ thị phụ nữ. Dường như mọi người quên mất Brooklyn là đàn ông trưởng thành, hoàn toàn có khả năng lên tiếng. Nicola hẳn sẽ tôn trọng mọi lựa chọn của anh ấy. Anh ấy đau lòng khi thấy vợ mình bị miêu tả như con hồ ly tinh ranh và độc ác”, người trong cuộc nhấn mạnh.

Cậu cả nhà Beckham chưa chính thức lên tiếng về ồn ào. Nhưng anh thể hiện suy nghĩ của mình bằng cách nhấn “Thích” bình luận có nội dung: “Tại sao người ta lại cho rằng cô ấy là người đưa ra quyết định loại trừ họ? Nếu anh ấy thực sự muốn cha mẹ mình ở đó, họ sẽ ở đó”.

b1.jpg
Vợ chồng Beckham hoàn toàn bị con trai gạt bỏ khỏi cuộc sống. Ảnh: IG.
Tú Oanh
#Brooklyn Beckham #Nicola Peltz #gia đình Beckham #Beckham

Xem thêm

Cùng chuyên mục