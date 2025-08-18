Brooklyn tạo thêm nỗi đau cho Beckham

TPO - Brooklyn được cho là tạo thêm nỗi đau cho David và Victoria khi lời thề hôn nhân mới chỉ dành để tôn vinh Nicola cùng gia đình Peltz.

Như đưa tin từ trước, David và Victoria hay bất kỳ thành viên nào khác trong gia đình Beckham được mời đến buổi lễ gia hạn lời thề hôn nhân của vợ chồng con trai cả ở New York, Mỹ, vào ngày 2/8. Đây là cú sốc lớn đối với ông bà Becks vì họ chỉ biết về sự kiện qua báo chí.

Tuy nhiên, nỗi đau không dừng lại ở đó. Nguồn tin của tờ The Mirror cho biết trong buổi lễ, Brooklyn có bài phát biểu đầy cảm xúc trước 200 khách mời, với nội dung biểu đạt tình cảm với người vợ hơn 4 tuổi và gia đình cô.

“Anh ấy chia sẻ những lời từ tâm can. Ở trung tâm trái tim của anh ấy là Nicola - người anh ấy vô cùng yêu thương, cũng như gia đình Peltz - những người thực sự luôn sát cánh bên anh ấy. Anh ấy muốn ghi nhận họ và quyết tâm làm tròn trách nhiệm tất cả”, nguồn tin thân cận với đôi vợ chồng 9X cho biết.

Đáng nói hơn, không hề có lời tri ân tương tự dành cho cha mẹ ruột của Brooklyn.

Brooklyn không nhắc đến cha mẹ ruột trong lời thề hôn nhân mới, chỉ biểu đạt tình cảm dành cho vợ và gia đình cô. Ảnh: IG.

The Mirror nhận định: “Tin tức về ‘lời tri ân chân thành’ dành cho cha mẹ Nicola, Nelson và Claudia, sẽ càng làm tăng thêm nỗi đau của gia đình Beckham - những người bị cắt đứt khỏi cuộc sống của con trai cả”.

Bạn bè của gia đình Beckham được cho là quan ngại về việc Brooklyn hành động không giống tính cách của anh. Nicola bị cáo buộc cô lập chồng không chỉ với cha mẹ anh, mà còn những thành viên khác và bạn bè.

Một số người đánh giá lễ cưới lại mang tính chất “vô bổ”, đặc biệt khi đôi trẻ đăng hàng chục bức ảnh về ngày trọng đại. Họ thậm chí tin rằng vợ chồng con trai cả muốn “dằn mặt” hoặc tạo áp lực lên gia đình Beckham.

Quan điểm này nhận được nhiều sự đồng tình từ phần lớn cư dân mạng. Họ thể hiện sự ủng hộ với David và Victoria, chỉ trích Brooklyn vô ơn, bị vợ thao túng.

Trước tình hình đó, đầu bếp sinh năm 1999 được cho là đau khổ vì Nicola bị đổ lỗi trong việc gia đình vắng mặt trong lễ cưới lại.

“Nó bắt nguồn từ sự kỳ thị phụ nữ. Dường như mọi người quên mất Brooklyn là đàn ông trưởng thành, hoàn toàn có khả năng lên tiếng. Nicola hẳn sẽ tôn trọng mọi lựa chọn của anh ấy. Anh ấy đau lòng khi thấy vợ mình bị miêu tả như con hồ ly tinh ranh và độc ác”, người trong cuộc nhấn mạnh.

Cậu cả nhà Beckham chưa chính thức lên tiếng về ồn ào. Nhưng anh thể hiện suy nghĩ của mình bằng cách nhấn “Thích” bình luận có nội dung: “Tại sao người ta lại cho rằng cô ấy là người đưa ra quyết định loại trừ họ? Nếu anh ấy thực sự muốn cha mẹ mình ở đó, họ sẽ ở đó”.