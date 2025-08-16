Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Phong độ của Tổng thống Pháp

Tú Oanh

TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte được phát hiện tận hưởng kỳ nghỉ hè ở miền nam đất nước.

Ngày 16/8, Daily Mail tung loạt ảnh về kỳ nghỉ hè của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte trên biển.

Cánh săn ảnh phát hiện vợ chồng ông bà Macron trên vùng biển gần Fort de Bregancon - pháo đài trung cổ tọa lạc trên hòn đảo ngoài khơi French Riviera, đông nam nước Pháp - vào ngày 14/8. Đây là nơi nghỉ dưỡng chính thức của tất cả thủ tướng Pháp kể từ năm 1968.

t.jpg
Tổng thống Pháp đi nghỉ ở biển. Ảnh: BackGrid.

Khác với hình ảnh mặc vest chỉn chu và nghiêm túc thường thấy, nguyên thủ quốc gia sinh năm 1977 chỉ mặc quần bơi màu đen, khoe vóc dáng rắn rỏi, với cơ bụng sáu múi.

Ông Macron có vẻ như tận hưởng từng giây phút trong kỳ nghỉ hiếm hoi. Ông cười tươi rạng rỡ trong mỗi khung hình, còn đùa giỡn với bạn bè và vệ sĩ. Nhà lãnh đạo nước Pháp còn cho thấy kỹ năng lái mô tô nước điêu luyện.

Theo Daily Mail, ông Macron đặc biệt yêu thích trò giải trí này. Ông thường được thấy lái xe lướt sóng trong những năm gần đây.

Trong khi khi đó, vận động thể chất dường như không khiến bà Brigitte hứng thú. Đệ nhất phu nhân chọn ở trên du thuyền tắm nắng và trò chuyện với hai phụ nữ khác. Bà mặc áo khoác trắng, đội mũ lưỡi trai và quần bơi. Dù đã 72 tuổi, bà vẫn sở hữu đôi thân thon nuột.

Kỳ nghỉ của Tổng thống Pháp diễn ra chỉ một ngày sau khi ông tham gia điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu khác.

t6.jpg
Tổng thống Pháp có thân hình rắn rỏi, cơ bắp, ấn tượng nhất là cơ bụng sáu múi. Ảnh: BackGrid.
t2.jpg
Nụ cười không tắt trên môi cho thấy nguyên thủ quốc gia 48 tuổi đang tận hưởng chuyến đi. Ảnh: BackGrid.
t4.jpg
Ông Macron được biết đến là người yêu thích thể thao và các hoạt động ngoài trời. Ông thường luyện tập boxing, trượt tuyết, chơi tennis, bóng đá, đi xe đạp và đi bộ đường dài. Ông cũng đặc biệt thích những trò chơi dưới nước. Ảnh: BackGrid.
t3.jpg
Daily Mail khen Tổng thống Pháp đang trong giai đoạn phong độ nhất. Ảnh: BackGrid.
t8.jpg
Ông Macron chơi đùa với vệ sĩ và những người bạn. Ảnh: BackGrid.
t5.jpg
Đệ nhất phu nhân Pháp không tham gia cùng chồng. Bà thích tắm nắng và trò chuyện với bạn bè trên du thuyền hơn. Ảnh: BackGrid.
Tú Oanh
