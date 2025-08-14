Siêu phẩm diệt quỷ khiến rạp Việt rung chuyển

TPO - Dù chưa chính thức ra rạp, bộ anime “Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành” vẫn dẫn đầu doanh thu trong ngày 14/8, đẩy “Mang mẹ đi bỏ” xuống hạng 2.

Dù ngày 15/8 mới chính thức ra rạp, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành đã khuấy đảo phòng vé Việt. Các suất chiếu đặc biệt của phim tại rạp IMAX từ 18h ngày 14/8 đều “cháy vé”. Trước đó, suất chiếu dành cho fan vào ngày 11/8 cũng gặp tình trạng tương tự.

Theo Box Office Vietnam, tính đến chiều 14/8, doanh thu phòng vé của siêu phẩm hoạt hình đến từ Nhật Bản vượt mốc 36 tỷ đồng. Với con số này, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành trở anime có lượng bán vé trước cao nhất lịch sử phòng vé Việt, đẩy lùi Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh và Thám tử lừng danh Conan: Dư ảnh của độc nhãn.

Suất chiếu đặc biệt của Vô hạn thành "cháy" vé. Ảnh: FB.

Riêng ngày 14/8, phim bán được 105.662 vé/1.752 suất chiếu, thu được hơn 9,162 tỷ đồng. Tác phẩm của 16+ của đạo diễn Haruo Sotozaki không chỉ giành vị trí ngôi vương phòng vé của Mang mẹ đi bỏ, mà còn áp đảo tất cả phim ra rạp cùng thời điểm. Để so sánh, bộ phim có Tuấn Trần, Hồng Đào xếp hạng 2 nhưng chỉ thu về gần 665 triệu đồng. Tổng doanh thu hiện tại của Mang mẹ đi bỏ là 149 tỷ đồng.

Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng người hâm mộ bàn luận rôm rả về bộ phim. Ai cũng háo hức được trực tiếp trải nghiệm bom tấn đang “làm mưa, làm gió” tại Nhật Bản và các thị trường châu Á khác như Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan…

Cư dân mạng bình luận: “100 điểm không có nhưng”, “Phim rất hay, nên đi xem”, “Không cần xem cũng cho luôn 10 sao. Nếu có thang điểm 100 cũng chấm luôn. Tôi theo dõi từ năm 2019, chưa bao giờ thấy phim nào hay như vậy. Hình ảnh đồ họa tuyệt đỉnh, âm thanh không có chỗ chê, tạo hình nhân vật đặc biệt, với cốt truyện dễ hiểu và cảm động. Tôi phải săn vé từ 9/8 mới được chỗ đẹp”, “Chờ phim lâu rồi. Xem cực đã mắt. Rủ bạn bè đi cùng càng vui hơn”, “Tuyệt đối điện ảnh”, “Xứng đáng từng đồng tiền”…

Anime năm 2025 là phần đầu tiên trong bộ ba Thanh gươm diệt quỷ : Vô hạn thành (2 phần còn lại dự kiến ra rạp vào năm 2027 và 2029). Ba phần phim mô tả diễn biến trận chiến cuối cùng giữa Sát quỷ đoàn và chúa quỷ Muzan cùng nhóm quỷ thượng huyền tại Vô hạn thành - đầu não của ác quỷ.