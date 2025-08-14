Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Siêu phẩm diệt quỷ khiến rạp Việt rung chuyển

Tú Oanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dù chưa chính thức ra rạp, bộ anime “Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành” vẫn dẫn đầu doanh thu trong ngày 14/8, đẩy “Mang mẹ đi bỏ” xuống hạng 2.

Dù ngày 15/8 mới chính thức ra rạp, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành đã khuấy đảo phòng vé Việt. Các suất chiếu đặc biệt của phim tại rạp IMAX từ 18h ngày 14/8 đều “cháy vé”. Trước đó, suất chiếu dành cho fan vào ngày 11/8 cũng gặp tình trạng tương tự.

Theo Box Office Vietnam, tính đến chiều 14/8, doanh thu phòng vé của siêu phẩm hoạt hình đến từ Nhật Bản vượt mốc 36 tỷ đồng. Với con số này, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành trở anime có lượng bán vé trước cao nhất lịch sử phòng vé Việt, đẩy lùi Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranhThám tử lừng danh Conan: Dư ảnh của độc nhãn.

a1-2177-6305.jpg
Suất chiếu đặc biệt của Vô hạn thành "cháy" vé. Ảnh: FB.

Riêng ngày 14/8, phim bán được 105.662 vé/1.752 suất chiếu, thu được hơn 9,162 tỷ đồng. Tác phẩm của 16+ của đạo diễn Haruo Sotozaki không chỉ giành vị trí ngôi vương phòng vé của Mang mẹ đi bỏ, mà còn áp đảo tất cả phim ra rạp cùng thời điểm. Để so sánh, bộ phim có Tuấn Trần, Hồng Đào xếp hạng 2 nhưng chỉ thu về gần 665 triệu đồng. Tổng doanh thu hiện tại của Mang mẹ đi bỏ là 149 tỷ đồng.

Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng người hâm mộ bàn luận rôm rả về bộ phim. Ai cũng háo hức được trực tiếp trải nghiệm bom tấn đang “làm mưa, làm gió” tại Nhật Bản và các thị trường châu Á khác như Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan…

Cư dân mạng bình luận: “100 điểm không có nhưng”, “Phim rất hay, nên đi xem”, “Không cần xem cũng cho luôn 10 sao. Nếu có thang điểm 100 cũng chấm luôn. Tôi theo dõi từ năm 2019, chưa bao giờ thấy phim nào hay như vậy. Hình ảnh đồ họa tuyệt đỉnh, âm thanh không có chỗ chê, tạo hình nhân vật đặc biệt, với cốt truyện dễ hiểu và cảm động. Tôi phải săn vé từ 9/8 mới được chỗ đẹp”, “Chờ phim lâu rồi. Xem cực đã mắt. Rủ bạn bè đi cùng càng vui hơn”, “Tuyệt đối điện ảnh”, “Xứng đáng từng đồng tiền”…

Anime năm 2025 là phần đầu tiên trong bộ ba Thanh gươm diệt quỷ : Vô hạn thành (2 phần còn lại dự kiến ra rạp vào năm 2027 và 2029). Ba phần phim mô tả diễn biến trận chiến cuối cùng giữa Sát quỷ đoàn và chúa quỷ Muzan cùng nhóm quỷ thượng huyền tại Vô hạn thành - đầu não của ác quỷ.

v2.jpg
Thanh gươm diệt quỷ hứa hẹn bùng nổ tại rạp Việt trong thời gian tới, khó đối thủ nào vượt qua được.
Tú Oanh
#Thanh gươm diệt quỷ #Vô hạn thành #Mang mẹ đi bỏ #doanh thu phòng vé

Xem thêm

Cùng chuyên mục