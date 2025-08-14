Người bí ẩn đứng sau siêu phẩm oanh tạc Nhật Bản

TPO - Koyoharu Gotouge, tác giả bộ truyện tranh "Thanh gươm diệt quỷ", là nhân vật bí ẩn trong giới manga. Không ai rõ danh tính, mặt thật hay tung tích hiện tại của người này.

Khoản tiền tác quyền gây tranh cãi

Gần một tháng kể từ ngày ra rạp (18/7), Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành phần 1 (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle Arc Chapter 1) vẫn đang trụ vững ở vị trí top 1 phòng vé Nhật Bản.

Ngày 12/8, tài khoản X chính thức của Thanh gươm diệt quỷ thông báo sau 25 ngày công chiếu, phim thu hút tổng cộng 15.698.202 khán giả, mang về doanh thu 22.072.191.500 yên (khoảng 148,68 triệu USD) tại thị trường Nhật Bản.

Với thành tích này, Vô hạn thành leo lên vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng 100 bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại ở Nhật Bản (ngay dưới Your Name năm 2016).

Sau Nhật Bản, Thanh gươm diệt quỷ bắt đầu oanh tạc phòng vé quốc tế.

Phim cũng bắt đầu có doanh thu từ thị trường quốc tế khi khởi chiếu ở Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 8/8. Sau 3 ngày, bom tấn anime mang về 170 triệu Đài tệ (khoảng 5,4 triệu USD), trở thành phim hoạt hình có doanh thu nhanh nhất trong lịch sử Đài Loan (Trung Quốc). Con số dự kiến tăng nhanh hơn nữa khi bản lồng tiếng Trung ra mắt ngày 15/8.

Theo trang Real Sound, doanh thu phòng vé của phim điện ảnh tại Nhật Bản chỉ tính tổng thu từ việc bán vé, không bao gồm sổ tay, hàng lưu niệm, phát hành trực tuyến hay đĩa quang... Doanh thu này thường được chia cho ba bên. Con số cụ thể tùy thuộc hợp đồng, nhưng thông thường khoảng 50% thuộc về rạp chiếu, nhà phát hành nhận 10-20%, còn lại 30-40% được chuyển cho phía sản xuất. Trong trường hợp này, bản quyền và lợi nhuận sản xuất thuộc về ba công ty Aniplex, Shueisha và Ufotable.

Điều khiến nhiều người hâm mộ anime bất ngờ là phí sử dụng nguyên tác của tác giả manga Thanh gươm diệt quỷ, Koyoharu Gotouge, lại thấp đến mức khó tin.

Quy định của Hiệp hội Tác giả Văn học Nhật Bản ghi rõ mức trần phí sử dụng nguyên tác cho phim điện ảnh là 10 triệu yên (hơn 67.384 USD), còn giá thị trường cho tác giả mới chỉ khoảng 2-4 triệu yên (13.400-26.900 USD). Sau khi trừ phí quản lý của nhà xuất bản và công ty quản lý, số tiền thực đến tay tác giả tối đa cũng chỉ khoảng 7-8 triệu yên (47.169-53.907 USD). Vào thời điểm Thanh gươm diệt quỷ bắt đầu được chuyển thể (năm 2019), Gotouge vẫn được xem là tác giả mới. Do đó, mức phí sử dụng nguyên tác được cho là ở mức thấp nhất, khoảng 1,2 triệu yên (8.000 USD).

Trước đây, phim Thermae Romae cũng từng gây tranh cãi khi có doanh thu 6 tỷ yên nhưng tác giả Mari Yamazaki chỉ nhận khoảng 1 triệu yên (6.700 USD).

Thành triệu phú USD chỉ với một bộ truyện

Dù không được ăn chia doanh thu bán vé của anime, Koyoharu Gotouge vẫn giàu lên nhờ Thanh gươm diệt quỷ.

Thành công của phim hoạt hình giúp doanh số bán truyện tranh tăng chóng mặt. Tổng số bản manga phát hành trên toàn cầu vượt 220 triệu bản. Truyền thông Nhật ước tính với tỷ lệ nhuận bút 10%, tác giả thu về khoảng 11 tỷ yên (khoảng 75 triệu USD).

Bản ebook (sách điện tử) thường có tỷ lệ bản quyền cao hơn (20%). Với khoảng 33 triệu bản bán ra, tác giả nhận được khoảng 3,3-4 tỷ yên (22-27 triệu USD).

Bên cạnh đó, Gotouge cũng nhận phần trăm từ doanh thu bán hàng hóa (game, hàng lưu niệm, kịch sân khấu, CD nhạc, DVD anime) và các sản phẩm hợp tác thương hiệu. Dù tỷ lệ chỉ khoảng 1-3%, nhưng nhờ giá thị trường của “vũ trụ kinh tế Thanh gươm diệt quỷ” lại vượt hàng trăm tỷ yên, tác giả ước tính bỏ túi ít nhất 1-2 tỷ yên/năm (6,7-13,4 triệu USD).

Theo thống kê sơ bộ, tổng thu nhập ước tính của Gotouge từ năm 2016-2025 ước tính khoảng 30-35 tỷ yên (200-240 triệu USD).

Koyoharu Gotouge là một trong những tác giả truyện tranh nổi tiếng nhất Nhật Bản hiện nay, nhưng gần như không có thông tin gì về nhân vật này.

Ngoài năm sinh 1989 và quê quán (tỉnh Fukuoka, Nhật Bản), Gotouge không công khai diện mạo hay danh tính thật, cả giới tính cũng là bí ẩn. Tác giả không tham gia talk show hay sự kiện lớn, tránh xuất hiện trước công chúng.

Truyền thông Nhật và nhiều đồng nghiệp cho rằng Gotouge là phụ nữ, nhưng tác giả không xác nhận thông tin này.

Tác giả thường được gọi bằng biệt danh “Thầy cá sấu” (Wani-sensei), vì tự họa mình dưới hình dạng con cá sấu đeo kính.

Koyoharu Gotouge không công khai xuất hiện trước công chúng, thay vào đó sử dụng hình vẽ cá sấu đeo kính làm ảnh đại diện cho mình.

Gotouge bắt đầu sự nghiệp khi đoạt giải Jump Treasure Newcomer năm 2013 với one-shot (truyện tranh chỉ một chương) Kagarigari. Tác giả sau đó vẽ thêm một số one-shot khác như Monju Shiro Kyoudai, Rokkotsu-san và Haeniwa no Zigzag...

Năm 2016, Gotouge ra mắt Kimetsu no Yaiba (Thanh gươm diệt quỷ) trên Weekly Shōnen Jump. Ban đầu, manga này không mấy nổi bật, nhưng thời gian xây dựng được lượng fan trung thành nhờ cốt truyện xúc động và có phong cách riêng.

Năm 2019, khi Ufotable chuyển thể thành anime và gây bùng nổ, truyện tranh cũng nổi tiếng theo. Doanh số manga tăng gấp nhiều lần, từng vượt qua One Piece để trở thành manga bán chạy nhất Nhật Bản năm 2019 và 2020.

Đến nay, con số vượt hơn 220 triệu bản trên toàn cầu, trở thành hiện tượng văn hóa ở Nhật và quốc tế.

Có thể nói, Koyoharu Gotouge đổi đời chỉ nhờ một tác phẩm thành công. Ngoài tiền bạc, tác giả còn đoạt Giải thưởng Manga Shogakukan lần thứ 26 (hạng mục Shonen - thể loại nhắm đến đối tượng người đọc là nam thanh thiếu niên) và Giải thưởng Newtype Anime.

Sau khi Thanh gươm diệt quỷ kết thúc vào năm 2020, tác giả tạm ngưng sáng tác dài kỳ và quay về quê sống, ít xuất hiện trong truyền thông.