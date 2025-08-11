Còn có thể 'vắt sữa' siêu anh hùng?

TPO - "Superman" và "The Fantastic Four" được kỳ vọng chấn hưng dòng phim siêu anh hùng từng mang lại vinh quang cùng lợi nhuận khủng cho DC và Marvel. Tuy nhiên, điều đó có khả thi không khi doanh thu phòng vé của cả hai chỉ dừng ở mức an toàn.

Tia hy vọng thận trọng

Sau ba ngày cuối tuần (8-10/8), The Fantastic Four: First Steps kiếm được 15,5 triệu USD trong tuần thứ 3 ra mắt tại phòng vé Bắc Mỹ. Sau khi khởi đầu mạnh mẽ với doanh thu 117,6 triệu USD, bộ phim siêu anh hùng Marvel lao dốc trong những tuần tiếp theo, giảm hơn 67% ở tuần thứ 2 và 60% nữa trong tuần mới đây.

Thành tích này khiến The Fantastic Four bị đá văng khỏi ngôi vương phòng vé xuống hạng 3. Hai tân binh Weapons và Freakier Friday lần lượt chiếm hai vị trí đầu bảng.

Tính đến hết ngày 10/8, tổng doanh thu nội địa của The Fantastic Four là 230,4 triệu USD. Doanh thu toàn cầu là 434,2 triệu USD.

The Fantastic Four tụt 2 hạng tại phòng vé Bắc Mỹ.

Bộ phim siêu anh hùng khác là Superman mang về thêm 7,8 triệu USD, rơi khỏi top 5 sau 5 tuần công chiếu. Tổng doanh thu nội địa hiện là 331,2 triệu USD. Doanh thu toàn cầu là 578,8 triệu USD.

Với những con số hiện tại, The Fantastic Four và Superman có vẻ như không cần phải lo lắng về nguy cơ thua lỗ, nhưng còn cách khá xa với điểm thành công. Tuy chưa phải cú lội ngược dòng, chúng vẫn được xem như tia hy vọng "thận trọng".

Đánh giá tốt từ khán giả cho thấy họ sẵn sàng đón nhận phim siêu anh hùng nếu tác phẩm có kịch bản tốt, nhân vật gần gũi và không quá sa đà vào kết nối phức tạp. Cả hai phim tránh được thất bại tài chính chứng tỏ thị trường chưa quay lưng hoàn toàn, nhưng vẫn còn dè dặt.

Điều rõ ràng là muốn xây dựng lại tình yêu của khán giả cần thêm nhiều nỗ lực nữa. Chỉ hai bộ phim chủ lực thôi chưa đủ để tạo nên cuộc cách mạng.

Tiếp tục 'vắt sữa' nhưng khoa học hơn

Trong vài năm qua, hiện tượng "mệt mỏi với siêu anh hùng" trở thành xu hướng trong ngành điện ảnh Hollywood. Nó được hình thành từ việc sản xuất ồ ạt những bộ phim thể loại này, được ví như "cơn nghiện".

Các "nhà máy" sản xuất siêu anh hùng, tiêu biểu là DC và Marvel, bị ám ảnh bởi ý tưởng phim chuyển thể từ truyện tranh sẽ là một “con bò sữa” mang lại lợi nhuận vô hạn. Vì thế, họ bắt đầu sản xuất không giới hạn, đẩy ngân sách lên cao, làm phức tạp hóa sự kết nối giữa các nhân vật, và tăng số lượng phim được “bật đèn xanh”. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như vậy. Đối với khán giả, càng nhiều lại hóa ra càng ít. Sau một thời gian, điện ảnh siêu anh hùng trở nên "bội thực", khiến người xem mất dần hứng thú.

Thực tế là vậy, nhưng các nhà làm phim Hollywood không thể dễ dàng từ bỏ dòng phim từng mang lại cho họ sự vinh quang cũng như lợi nhuận khủng. Cuối năm 2024, thành công của Deadpool & Wolverine như tiếp thêm động lực cho Marvel sản xuất thêm phim mới, bất chấp trước đó có loạt bom tấn thành bom xịt, như câu nói đùa của Deadpool: "Wolverine bị vắt sữa đến năm 90 tuổi".

Dĩ nhiên, mọi thứ phải được tiết chế lại. Trong năm 2025, DC chỉ ra mắt một tác phẩm siêu anh hùng. Đó là Superman - bộ phim đánh dấu khởi đầu cho kỷ nguyên DCU (vũ trụ điện ảnh DC) do James Gunn và Peter Safran dẫn dắt.

DC đặt nhiều tâm huyết cho sự trở lại của Superman.

Marvel cũng chậm lại, tập trung vào chất lượng hơn số lượng. Họ chỉ ra mắt 3 phim mới trong năm là Captain America: Brave New World, Thunderbolts* và The Fantastic Four: First Steps. Trong đó, hai tác phẩm sau được đánh giá là có sự cải thiện đáng hoan nghênh về mặt chất lượng. Đáng tiếc, Thunderbolts* cũng giống như Captain America: Brave New World đều thất bại phòng vé.

Vào mùa hè này, Superman và The Fantastic Four được xem là hai bộ phim siêu anh hùng quan trọng và mang tính bước ngoặt. Chúng đóng vai trò điều chỉnh hướng đi cho DC và Marvel với mục tiêu thoát khỏi khủng hoảng và tìm lại hào quang.

Thời điểm mới ra mắt, cả hai thực sự tạo được cú nổ phòng vé, với doanh thu nội địa cuối tuần đầu tiên vượt trên 110 triệu USD. Chúng giúp khởi động lại toàn bộ hệ thống, khơi dậy kỳ vọng cho một kỷ nguyên mới táo bạo - nơi phim chuyển thể truyện tranh có thể thành công trở lại bằng cách tránh những sai lầm trong quá khứ.

Hai bộ phim đều kết nối được với khán giả theo cách xưa cũ: kết hợp giữa sự hoành tráng và cảm xúc, thổi vào những nhân vật mang tính biểu tượng sự gần gũi, đồng cảm của con người - điều từng bị bóp nghẹt trong thời kỳ bùng nổ quá mức phim siêu anh hùng.

Thách thức với DC và Marvel

James Gunn, đồng chủ tịch DC Studios (cũng là biên kịch kiêm đạo diễn của Superman), cùng Kevin Feige, chủ tịch Marvel Studios, đều nói về “kỷ nguyên mới” mà họ đang bước vào với giọng điệu của những “người nghiện đang hồi phục”, thừa nhận sai lầm và gánh trách nhiệm. Gunn cam kết không đưa bất kỳ bộ phim siêu anh hùng vào sản xuất nếu chưa có một kịch bản hoàn chỉnh và được xây dựng cẩn thận. Việc thiếu kịch bản tốt, trong khi tập trung xây dựng những trận chiến hoành tráng bằng CGI (công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính), chính là điểm yếu tai tiếng nhất của những bộ phim chuyển thể truyện tranh thất bại.

Feige cũng hứa sản xuất ít phim và ít chương trình TV ăn theo hơn, đồng thời thực hiện kiểm soát chất lượng. Đây là điều đã biến mất ở Marvel trong một thời gian khá dài khi hãng chìm trong "cơn nghiện" siêu anh hùng.

Nhận thức này được đánh giá cao vì bất kỳ ai quan tâm đến tương lai điện ảnh đều mong Hollywood duy trì được nền văn hóa phim bom tấn vừa phát triển, vừa có kỷ luật sáng tạo.

Trong Superman và The Fantastic Four, các nhà làm phim (Gunn và Matt Shakman) có một quyết định khôn ngoan: bỏ qua những câu chuyện nguồn gốc quen thuộc (Superman đến Trái Đất ra sao, bộ tứ siêu đẳng có được sức mạnh thế nào). Họ bỏ qua chương đầu tiên trong cuốn sách để bước sang chương thứ hai - theo truyền thống trong điện ảnh siêu anh hùng là chương thành công nhất. The Dark Knight là kiệt tác đỉnh cao của cả thể loại, Superman II đối với nhiều người sâu sắc và giàu cảm xúc hơn Superman: The Movie, còn Spider-Man 2 được yêu thích rộng khắp.

Superman và The Fantastic Four khắc phục được sự phức tạp, rối rắm cố hữu của phim siêu anh hùng.

Tuy nhiên, “điểm ngọt ngào” nhất cũng được hiểu là phần dễ nhất. Câu chuyện diễn ra sau đó mới đáng phải bận tâm. The Fantastic Four có sự đơn giản tuyệt vời trong thiết kế cốt truyện, nhưng kết thúc lại tiềm ẩn sự phức tạp. Đoạn giới thiệu ở phần credit gợi mở: “The Fantastic Four will return in Avengers: Doomsday” (Bộ tứ siêu đẳng sẽ trở lại trong Avengers: Doomsday). Nó được hiểu là lần tới khán giả gặp lại những nhân vật này, họ sẽ xuất hiện trong bộ phim có tới 14 siêu anh hùng. Chỉ như vậy thôi, khán giả có thể lại rơi vào vùng đất của sự bội thực.

Gunn và Feige hoàn toàn nghiêm túc khi cam kết kiểm soát chất lượng, nhưng thách thức họ phải đối mặt là những vũ trụ mới mà họ gây dựng dễ bị cuốn vào sai lầm trong quá khứ, ngày càng trở nên phức tạp và đa tầng. Superman và The Fantastic Four có thể đánh mất sự đơn giản, không ràng buộc, trở thành những “mảnh ghép” của bức tranh lớn và rối rắm hơn. Hệ quả tất yếu là khán giả không đủ sức lực và hứng thú để quan sát hết bức tranh đó.