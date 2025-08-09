Bộ phim thây ma khuynh đảo phòng vé

TPO - “My Daughter Is a Zombie” bất ngờ trở thành cú hit lớn tại phòng vé, chiếm hơn 40% doanh thu bán vé của cả Hàn Quốc.

My Daughter Is a Zombie (Con gái tôi là thây ma) là bộ phim kinh dị hài của Hàn Quốc, do Pil Gam-seong đạo diễn.

Phim chuyển thể từ webtoon (truyện tranh mạng) cùng tên của tác giả Lee Yun Chang, kể về một người cha làm mọi cách để bảo vệ con gái bị nhiễm virus thây ma (zombie) khỏi bị tiêu diệt.

Phim bắt đầu công chiếu tại rạp chiếu phim Hàn Quốc vào ngày 30/7 và ngay lập tức trở thành cú hit, chiếm ngôi vương phòng vé của Omniscient Reader: The Prophet (Toàn trí độc giả) - bộ phim có sự tham gia của Lee Min Ho, Jisoo (BlackPink).

Bộ phim thây ma đang thống trị phòng vé Hàn Quốc.

Ngay trong cuối tuần mở màn, My Daughter Is a Zombie có hơn 1,17 triệu lượt xem, thu về khoảng 8,3 triệu USD. Để so sánh, chủ nhân ngôi vương phòng vé trước đó chỉ đạt 627.885 lượt xem vào cùng khoảng thời gian.

Ngày 8/8, bom tấn thây ma bán được 161.305 vé, thu về 1,117 triệu USD, chiếm 45,23% tổng doanh số bán vé. Tổng doanh thu nội địa đến thời điểm này là 17,921 triệu USD, với tổng lượt xem là hơn 2,67 triệu người.

My Daughter Is a Zombie vượt qua điểm hòa vốn vào ngày thứ 8 ra rạp. Chi phí sản xuất phim vào khoảng 11 tỷ won (8 triệu USD).

Đánh giá về phim khá tốt. Trang IMDb chấm 7,4/10 điểm. Đối với hầu hết khán giả, đây là bộ phim vừa hài hước, vừa đau lòng, mang đến thông điệp tích cực về tình cha - con và khá bám sát nguyên tác.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng khán giả có thể xem mà không cần biết về truyện gốc, nhưng nếu từng đọc webtoon khó tránh khỏi hơi thất vọng.

Trong cuộc phỏng vấn với The Korea Times vào ngày 7/8, đạo diễn Pil Gam-seong chia sẻ chưa bao giờ nghĩ bộ phim được đón chào nồng nhiệt đến vậy và thành công đến hoàn toàn bất ngờ.

Khác với những bộ phim kinh dị đen tối trước đây, My Daughter Is a Zombie nhẹ nhàng và tươi sáng hơn để phù hợp với chủ đề tình cảm gia đình.

“Tôi muốn nó vừa đáng sợ vừa hài hước, giống như video ca nhạc Thriller của Michael Jackson. Mỗi thây ma đều có câu chuyện nhỏ riêng”, anh nói.

Đạo diễn cho rằng phần lớn sức hấp dẫn của bộ phim nằm ở dàn diễn viên, đặc biệt là Jo Jung Suk (đóng vai người cha). Nam diễn viên được xem là bảo chứng thành công của phòng vé Hàn Quốc sau những tác phẩm ăn khách như Exit (9,42 triệu lượt xem) và Pilot (4,71 triệu lượt xem)…

“Tôi hoàn toàn tin tưởng Jo Jung Suk. Anh ấy có thể chuyển đổi giữa sự dí dỏm và bi thương chỉ trong chớp mắt. Anh ấy giống nhạc cụ được lên dây hoàn hảo, từng nốt nhạc đều vừa vặn. Nhịp điệu của anh ấy thật đáng kinh ngạc”, anh Pil nhấn mạnh.

Diễn xuất tự nhiên của Jo Jung Suk góp phần vào thành công của phim.

Những diễn viên khác như Lee Jung Eun và Yoon Kyung Ho đều cuốn hút khán giả với khả năng diễn hài xuất sắc.

Điểm nhấn khác là chú mèo Aeyongyi - nhân vật thú cưng có hành vi như con người. Quá trình tuyển chọn Aeyongyi không thua kém diễn viên bình thường. Đoàn phim tìm kiếm mèo mướp phô mai trên toàn quốc và chọn ra bốn ứng cử viên vào chung kết. Yêu cầu là chú mèo đó phải có khả năng thích nghi cao với bối cảnh, giúp tiết kiệm cả thời gian quay phim lẫn chi phí CGI (công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính).