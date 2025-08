Lee Min Ho vướng chỉ trích vì Jisoo (BlackPink)

Sóng gió nổi lên vì Jisoo

Trong buổi họp báo đoàn phim Toàn trí độc giả, hai diễn viên chính Lee Min Ho và Ahn Hyo Seop nhắc đến thành viên BlackPink - Jisoo, khiến cộng đồng mạng dậy sóng, chỉ trích hai ngôi sao "lợi dụng tên tuổi Jisoo để cứu phòng vé".

Toàn trí độc giả được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cùng tên, do đạo diễn Kim Byung Woo chỉ đạo, Lee Min Ho và Ahn Hyo Seop đảm nhận vai chính. Khi được hỏi “nếu có kết thúc mở, ai sẽ được chọn tiếp tục tham gia phần hai”, cả hai nam diễn viên đều đồng lòng chọn nhân vật do Jisoo thủ vai. Lee Min Ho nói: “Tôi sẽ chọn Jisoo. Không cần vũ khí gì cả, cô ấy chỉ cần hát là đủ”. Ahn Hyo Seop cũng hưởng ứng: “Tôi cũng vậy, lý do giống hệt".

Lee Min Ho (áo trắng) và Ahn Hyo Seop gây tranh cãi khi nhắc đến Jisoo.

Phát biểu này ngay lập tức gây làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả đặt nghi vấn liệu việc nhắc tên Jisoo có phải là chiêu trò nhằm kích cầu phòng vé. Một số bình luận gay gắt: “Phim sắp hết suất chiếu nên lôi Jisoo ra để kéo người à?”, “Không để cô ấy quảng bá từ đầu, giờ lại đem ra nhắc đến?”, “Nhắc lúc này chẳng phải vì phim đang ế ẩm sao?”...

Trước đó, không ít fan cũng từng bất mãn khi thấy Jisoo bị biến thành công cụ quảng bá cho phim. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực Lee Min Ho và Ahn Hyo Seop, cho rằng hai diễn viên không có ác ý, thậm chí còn thể hiện sự tôn trọng đối với Jisoo.

Trong phim, Jisoo chỉ xuất hiện chớp nhoáng khoảng 5-8 phút, thoại ít, biểu cảm chưa tự nhiên, diễn xuất bị nhận xét là non nớt. Nhiều fan phẫn nộ khi cô bị sử dụng như "chiêu trò câu khách".

Jisoo không có nhiều đất diễn trong phim điện ảnh "Toàn trí độc giả", nhưng là người tạo bàn luận trên truyền thông.

Trước phản ứng trái chiều, đạo diễn Kim Byung Woo đã lên tiếng giải thích: “Mặc dù thời lượng lên hình không nhiều, vai này trong nguyên tác rất quan trọng. Chúng tôi hy vọng có thể nhấn mạnh vai trò đó thông qua diễn viên nổi tiếng".

Lời giải thích này vẫn không làm dịu bớt tranh cãi. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng: “Chọn Jisoo vì cô ấy nổi tiếng chứ không phải vì phù hợp với vai diễn”, “Đạo diễn chẳng phải đang gián tiếp thừa nhận kỹ năng diễn xuất của cô ấy còn hạn chế sao?”, “Dù rất thực tế, cách nói của đạo diễn nghe vẫn thiếu thành ý".

Bom tấn hướng tới hòa vốn

Tác phẩm gây chú ý suốt nhiều tháng qua, nhưng theo hướng tiêu cực. Từ việc thay đổi tạo hình nhân vật, lựa chọn diễn viên gây tranh cãi đến phần hình ảnh bị chê là thiếu chỉn chu, bộ phim liên tiếp vướng vào loạt ồn ào khiến giới chuyên môn hoài nghi về khả năng trụ vững phòng vé.

Dù thế, bộ phim có bước đi ban đầu không hề tệ. Theo số liệu từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, phim thu hút 80.734 lượt khán giả chỉ trong ngày 25/7, vươn lên dẫn đầu phòng vé trong ngày. Tính đến hết ngày 26/7, tổng lượng vé bán ra đạt 281.263 lượt.

Doanh thu ba ngày đầu khá khả quan, nhưng vẫn còn nhiều nghi ngại về khả năng hòa vốn. Ngay ngày thứ hai sau khi công chiếu, lượng khán giả đã giảm tới 40%, dù phim vẫn giữ vị trí số 1. Giới quan sát cho rằng đà tăng trưởng này sẽ sớm chững lại.

Phản hồi từ khán giả hiện khá trái chiều. Người hâm mộ lâu năm của nguyên tác tỏ ra thất vọng vì cốt truyện bị chỉnh sửa và tính cách nhân vật thay đổi đáng kể. Ngược lại, khán giả chưa từng đọc webtoon lại đánh giá đây là một bộ phim giải trí khá ổn. Tuy nhiên, với kinh phí sản xuất thuộc hàng khủng, phim cần đạt mốc 6 triệu lượt xem mới hòa vốn. Con số hiện vẫn rất xa vời so với dữ liệu ban đầu.

Không chỉ đối mặt với những vấn đề phòng vé nội tại, Toàn trí độc giả còn bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm chung của thị trường điện ảnh Hàn Quốc. Nửa đầu năm 2025, lượng khán giả đến rạp tại Hàn đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 21 năm. Nếu năm 2024 từng có những bom tấn như Exhuma hay The roundup: Punishment vượt mốc 10 triệu vé, thì phim ăn khách nhất năm 2025 đến thời điểm hiện tại - Opposition party - cũng mới chỉ đạt 3,3 triệu lượt xem.

Dù vẫn còn quá sớm để kết luận về số phận của Toàn trí độc giả, chặng đường tiến đến thành công phòng vé của phim chắc chắn sẽ không dễ dàng.