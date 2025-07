Sóng thần khiến 4 con cá voi dạt vào bờ, Nhật Bản dừng gấp loạt sự kiện

Theo thông tin từ trang web chính thức của Thủy cung Kamogawa Sea World, vào khoảng 8h25 sáng 30/7, một trận động đất xảy ra ngoài khơi Kamchatka (thuộc vùng Viễn Đông Nga). Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết trận động đất có cường độ ước tính lên đến 8,8 độ.

Chỉ vài giờ sau trận sóng thần ngoài khơi, 4 con cá voi khổng lồ dạt vào bờ biển Nhật Bản. Chuyên gia nói cá voi dễ mắc cạn do nước biển rút nhanh ra xa bờ, mực nước và dòng chảy thay đổi đột ngột.

Đến 9h40 sáng cùng ngày, cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã chuyển đổi cảnh báo từ "chú ý sóng thần" sang "cảnh báo sóng thần" đối với khu vực ven Thái Bình Dương, khiến nhiều hoạt động văn hóa - giải trí tại Nhật Bản phải hoãn hoặc hủy bỏ.

Cảnh báo sóng thần tại Nhật Bản. Ảnh: Kyodo.

Hàng loạt sự kiện ngừng gấp, thủy cung đóng cửa

Các thủy cung nằm ven biển gấp rút ứng phó, tạm dừng hoạt động. Thủy cung Kamogawa Sea World (tỉnh Chiba), thủy cung Enoshima mới (tỉnh Kanagawa), thủy cung Toba (tỉnh Mie) thông báo đóng cửa khẩn cấp và ngừng hoạt động cho đến khi lệnh sơ tán được dỡ bỏ.

Đoàn kịch Shiki cho hay buổi diễn Anne Tóc Đỏ tại quận Shimizu (tỉnh Shizuoka) vào 30/7 bị hủy do ảnh hưởng của cảnh báo sóng thần.

Ngoài ra, một số giải đua thuyền máy cũng buộc phải tạm dừng. Trên trang chủ, ban tổ chức giải đua thuyền tại Hồ Hamana (Shizuoka) cho biết: “Do ảnh hưởng của cảnh báo sóng thần, ngày đua thứ 5 dự kiến tổ chức vào 30/7 bị hủy. Ngày thi đấu cuối dời sang 1/8”. Giải đua tại Heiwajima (Tokyo) thông báo, các lượt đua hôm nay bị hủy và dời lịch, mong quý khách thông cảm. Ngày thi đấu cuối cùng rơi vào Chủ nhật, 3/8.

Ưu tiên an toàn cho khán giả

Cùng ngày, phòng hòa nhạc F.A.D YOKOHAMA tại thành phố Yokohama (tỉnh Kanagawa) thông tin đến khán giả về việc hoãn buổi biểu diễn dự kiến diễn ra lúc 19h tối 30/7. Buổi diễn nằm trong khuôn khổ chương trình The Sun Also Rises vol.352.

"Vì lý do an toàn cho khán giả và ảnh hưởng của cảnh báo sóng thần ban hành trong ngày, buổi biểu diễn của MONOEYES và A flood of circle dự kiến tổ chức ngày 30/7 xin được hoãn lại".

Buổi biểu diễn của MONOEYES và A flood of circle (ảnh phải) bị hoãn vì cảnh báo sóng thần.

Thông tin chi tiết về lịch diễn bù và chính sách hoàn vé sẽ được thông báo sau. Ban tổ chức cũng đề nghị khán giả giữ lại vé đã mua: "Xin quý vị vui lòng giữ gìn cẩn thận vé đặt trước. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này và mong nhận được sự thông cảm, thấu hiểu từ quý khán giả đã mong chờ buổi diễn".

Hãng FromSoftware nói hoãn phát hành bản cập nhật cho trò chơi hành động sinh tồn co-op Elden Ring: Nightreign, dự kiến ra mắt vào 30/7, sang khung giờ sau 17h ngày 31/7.

Đợt cập nhật này vốn dự kiến triển khai trên nhiều nền tảng gồm PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One và PC.

Ngoài ra, sự kiện trong game ban đầu được lên lịch khởi động vào 10h sáng 31/7 cũng được dời sang thời điểm sau khi bản cập nhật được phân phối.

Ca sĩ GACKT nhắn nhủ người dân cẩn trọng.



Ca sĩ GACKT đăng tải cập nhật trên nền tảng mạng xã hội X, bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của trận động đất mạnh 8,8 độ xảy ra ngoài khơi vùng Viễn Đông của Nga, đồng thời kêu gọi người dân tại các vùng ven biển Nhật Bản nâng cao cảnh giác.

“Tôi vừa đặt chân đến Hokkaido nhưng vẫn chưa thể an tâm. Sóng thần vẫn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Những ai đang ở gần biển nên lập tức sơ tán và theo dõi tình hình. Hãy cẩn trọng ở mức cao nhất, việc sơ tán ngay bây giờ là điều nên làm. Đừng chờ đến khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát mới hành động thì đã quá muộn”, ca sĩ nói.

Anh không quên nhắn nhủ: “Tôi cầu mong mọi người ở khu vực ven biển đều an toàn”.

Nữ diễn viên kỳ cựu Akino Nobuko (68 tuổi) cập nhật tình hình cá nhân trên mạng xã hội, cho biết bà đang sơ tán tại Hawaii sau khi khu vực này phát đi cảnh báo sóng thần do ảnh hưởng của trận động đất.

“Cảnh báo sóng thần đã được ban bố tại Hawaii. Chúng tôi đang bắt đầu sơ tán lên núi. Các tuyến đường đều kẹt xe do nhiều phương tiện cùng sơ tán. Tại Honolulu cũng đang tắc nghẽn nghiêm trọng. Người ta nói khoảng 2 tiếng nữa sẽ có đợt sóng thần cao 3m ập đến. Dù sao đi nữa, tôi tiếp tục di chuyển lên núi”, bà chia sẻ.