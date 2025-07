26 anh trai xóa bỏ hoài nghi

TPO - Từ chặng đường hơn 10.000 km đến hai đêm diễn cháy vé giữa lòng Las Vegas - kinh đô giải trí thế giới, concert "Anh trai say hi" nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt từ cộng đồng fan hải ngoại. Mới đầu, không nhiều người tin họ có thể bán hết vé ở thị trường nước ngoài.

Cách đây hơn 2 tháng, ngay từ khi thông tin nhen nhóm việc Anh trai say hi đem concert đến Mỹ, đã có những hoài nghi, ngờ vực. Và rồi, hai đêm diễn vừa qua đã xóa tan mọi nghi ngờ, là minh chứng cho giấc mơ đã được hiện thực hóa.

Hai đêm concert Anh trai say hi tại nhà hát PH Live - Planet Hollywood, Las Vegas (Mỹ) khép lại với nhiều cảm xúc, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng 26 nghệ sĩ và hàng nghìn khán giả.

Khoảnh khắc tự hào về tiếng Việt, âm nhạc Việt

Không đầy đủ đội hình các anh trai, 26 nghệ sĩ và ê-kíp vẫn có cách để điền vào chỗ khuyết thiếu khi trình diễn trên sân khấu ở Las Vegas.

Khán đài PH Live - Planet Hollywood chật kín chỗ, lượng tương tác trên nhiều nền tảng mạng xã hội đổ về dồn dập cho thấy sức hút của concert vẫn chưa hề hạ nhiệt, thậm chí còn nóng hơn bao giờ hết.

Những bản hit triệu view Ngáo ngơ, Catch me if you can, Hào quang, I’m thinking about you, Tình đầu quá chén, Kim phút, kim giờ… vang lên cùng niềm tự hào của dàn nghệ sĩ.

Không giấu được sự xúc động, HIEUTHUHAI chia sẻ rằng mỗi lần ra nước ngoài, việc ăn món Việt, nói tiếng Việt luôn gợi cảm giác thân thuộc. Nhưng đặc biệt nhất là lần này, anh được hát những ca khúc tiếng Việt do chính mình và đồng nghiệp sáng tác ngay tại Las Vegas, cùng khán giả fanchant bằng tiếng Việt. Đó là khoảnh khắc khiến anh tự hào nhất trong năm 2025.

Tôi là người mang dòng máu Việt. Mỗi lần ra nước ngoài, tôi vẫn nói tiếng Việt, ăn đồ Việt và luôn cảm thấy thân thuộc. Nhưng hôm nay, được hát những bài hát mới nhất do anh em sáng tác, bằng tiếng Việt, ngay giữa Las Vegas, giữa nhà hát lớn… và tất cả mọi người cùng nhau hát theo - đó là khoảnh khắc đặc biệt nhất của mình trong năm 2025. Khoảnh khắc tự hào vì tiếng Việt, vì người Việt Nam - Rapper HIEUTHUHAI

Không chỉ HIEUTHUHAI mà với nhiều nghệ sĩ, việc mang tiếng Việt, nhạc Việt đến với kiều bào là hành trình đầy cảm xúc và tự hào. Ca sĩ Quân A.P gọi đó là “giấc mơ” - một giấc mơ không dừng lại ở mùa đầu mà sẽ tiếp nối trong tương lại. “Sự hiện diện của khán giả không chỉ là nguồn động lực cho 30 anh em, mà còn là tiếp sức cho các anh trai mùa 2, mùa 3. Đây là âm nhạc của Việt Nam!”, anh nói.

Riêng với Hải Đăng Doo, điều khiến anh trăn trở nhiều nhất không phải là phản hồi từ khán giả quốc tế, mà là việc cộng đồng người Việt ở hải ngoại đã cùng nhau tạo nên đêm diễn xứng tầm quốc tế.

“Không nhất thiết phải có thật nhiều người Mỹ ở đây, không cần phải được người Mỹ khen mới là mang âm nhạc Việt ra thế giới. Người Việt Nam ở khắp nơi tụ hội lại và hơn 150 người từ Việt Nam sang làm nên concert này, đó chính là đưa tiếng Việt, đưa âm nhạc Việt Nam vươn ra quốc tế”, Hải Đăng Doo chia sẻ.

Tại concert Anh trai say hi Las Vegas, nghệ sĩ trẻ Việt Nam tự tin cất tiếng hát bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ, bằng chất liệu văn hóa bản địa và nhận được sự đồng lòng của cộng đồng Việt ở nước ngoài. Âm nhạc Việt được “xuất khẩu” và được lan tỏa bằng tình yêu và niềm tự hào.

Khi tình yêu xuyên biên giới

Hành trình của các anh trai không thể thành công nếu thiếu sự góp sức, lòng yêu mến từ cộng đồng người hâm mộ.

Trước và trong khi hai đêm concert Anh trai say hi diễn ra tại Las Vegas, cộng đồng người hâm mộ có những hoạt động ủng hộ tinh thần sôi nổi.

Từ Việt Nam đến Mỹ, fan các nghệ sĩ đồng loạt triển khai hàng loạt dự án chạy LED, thể hiện tình cảm dành cho dàn anh trai. Nổi bật là các LED truck xuất hiện trên đường phố Las Vegas, kế cận địa điểm tổ chức concert. Fanclub MUZIK (FC Quang Hùng MasterD) mang đến xe tải tích hợp ba màn hình LED tràn viền, phát liên tục các video âm nhạc của anh.

Không kém phần ấn tượng, FC Pháp Kiều đầu tư riêng LED truck được thiết kế bắt mắt, kết hợp các hoạt động quảng bá hình ảnh nghệ sĩ trên nền tảng mạng xã hội và hệ thống billboard ngoài trời.

Bên cạnh các hoạt động cổ vũ riêng lẻ, cộng đồng chung HiMom - HiDad (tên gọi fan chương trình - PV) còn phối hợp thực hiện chiến dịch đưa hình ảnh của từng nghệ sĩ được hiển thị luân phiên, cho thấy tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.

Với sự đầu tư công phu, sáng tạo và đồng lòng của fandom, những hoạt động này đã tiếp thêm động lực, cảm hứng cho các nghệ sĩ trên hành trình mang âm nhạc Việt ra thế giới.

Đến hiện tại, Anh trai say hi đã hoàn thành 8 đêm concert và để lại nhiều dư âm. Sau hai đêm diễn ở Mỹ, cộng đồng fan tiếp tục “khều” nhà sản xuất tiếp tục hành trình của Anh trai say hi mùa 1. Hành trình của dàn nghệ sĩ còn diễn ra hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Ca sĩ Đức Phúc chia sẻ tất cả nghệ sĩ đều biết ơn tình cảm của khán giả. Đêm thứ 8 có thể là concert cuối cùng của mùa 1 nhưng chưa phải kết thúc. “Mùa 2 đang đến và sẽ có thêm 30 anh em nữa sẽ bước ra ánh sáng , những người không kém tài năng, không thiếu đam mê. Chúng tôi hy vọng khán giả sẽ ủng hộ, yêu thương các anh em tiếp theo như yêu thương chúng tôi”.

Trong khi đó Pháp Kiều mong đây không là concert cuối ở Mỹ: “Biết đâu trong tương lai chúng ta sẽ gặp lại một hoặc nhiều lần hơn nữa”.