26 anh trai làm nóng Las Vegas, Đại sứ Mỹ đến dự tổng duyệt

TPO - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper tham dự buổi tổng duyệt concert “Anh trai say hi” ở Las Vegas, đánh giá cao sự phát triển của Vpop trên sân khấu quốc tế. Chương trình quy tụ 26 nghệ sĩ Việt, diễn ra trong hai đêm 26-27/7 tại nhà hát Planet Hollywood.

Trước thềm hai đêm concert Anh trai say hi diễn ra tại Las Vegas, dàn nghệ sĩ Việt có buổi tổng duyệt cuối tại nhà hát Planet Hollywood. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper xuất hiện và dành lời khen cho các nghệ sĩ trẻ, nhấn mạnh vai trò gắn kết văn hóa giữa hai quốc gia qua âm nhạc.

“Tôi hân hạnh được gặp gỡ các nghệ sĩ tài năng của chương trình Anh trai say hi trong buổi tổng duyệt cuối cùng tại Las Vegas, một minh chứng cho sự sôi động của Vpop trên sân khấu toàn cầu. Nhân dịp Hoa Kỳ và Việt Nam kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, những khoảnh khắc như này càng làm nổi bật mối quan hệ gắn bó giữa người dân hai nước, vốn là trọng tâm trong quan hệ đối tác của chúng ta. Dù ở Hà Nội, TPHCM hay ngay tại Hoa Kỳ, mối liên kết giữa con người chúng ta ngày càng bền chặt hơn thông qua ngôn ngữ chung của âm nhạc", Đại sứ Marc E. Knapper chia sẻ.

Ông Marc E. Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, tham dự buổi tổng duyệt concert “Anh trai say hi” ở Las Vegas.

Không chỉ các nghệ sĩ, cộng đồng người hâm mộ cũng tích cực hưởng ứng. Thay vì lập booth như các đêm diễn trong nước, nhiều LED truck - màn hình quảng cáo di động gắn trên xe tải - có hình ảnh các nghệ sĩ đã xuất hiện quanh khu vực diễn ra sự kiện, góp phần khuấy động bầu không khí.

Ca sĩ Dương Domic cho hay: “Đặt chân đến Las Vegas là cảm xúc đặc biệt. Tôi nghĩ đó là may mắn khi là thành viên của Anh trai say hi”. Anh hé lộ sẽ có các vũ công tại Mỹ tham gia biểu diễn, cùng nhiều điều đặc biệt được giữ kín đến phút chót.

Trong khi đó, Quang Hùng MasterD gửi lời nhắn tới khán giả: “Tôi và các anh trai sẽ mang đến những tiết mục ‘không đỡ được’ dành cho các khán giả Las Vegas".

Dương Domic (trái) và Quang Hùng MasterD trên sân khấu tổng duyệt.

Sự kiện lần này quy tụ 26 nghệ sĩ gồm HIEUTHUHAI, ISAAC, Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Đức Phúc, ERIK, Quân A.P, JSOL, NEGAV, RHYDER, HURRYKNG, Pháp Kiều, Anh Tú, Ali Hoàng Dương, WEAN, Song Luân, Phạm Đình Thái Ngân, Gemini Hùng Huỳnh, Nicky, CAPTAIN BOY, Phạm Anh Duy, Lou Hoàng, Công Dương, Hải Đăng Doo, Đỗ Phú Quí và Vũ Thịnh.

Theo chia sẻ từ ê-kíp tổ chức, Las Vegas được chọn làm điểm dừng chân cho concert quốc tế đầu tiên của Anh trai say hi không chỉ vì quy mô, mà còn bởi nơi đây là biểu tượng của những chuẩn mực đỉnh cao về biểu diễn và trải nghiệm nghệ thuật. Việc đưa chương trình đến sân khấu PH Live - Planet Hollywood được xem là chiến lược then chốt nhằm thể hiện năng lực tổ chức, chất lượng sản phẩm và tầm nhìn toàn cầu của đội ngũ sáng tạo Việt Nam.

Hai đêm diễn sẽ diễn ra vào 26 và 27/7 (giờ địa phương) tại nhà hát Planet Hollywood Theater. Vé được mở bán theo 10 hạng khác nhau, giá dao động từ 150 USD (gần 3,8 triệu đồng) đến 2.500 USD (gần 65 triệu đồng). Trong đó có cả gói VIP đặc biệt cho phép khán giả gặp gỡ và chụp hình cùng nghệ sĩ.

Trước khi đến Mỹ, chuỗi concert Anh trai say hi đã tạo nên hiện tượng văn hóa âm nhạc 2024, liên tiếp “cháy vé” trong 6 đêm diễn tại TPHCM và Hà Nội. Việc mở rộng ra sân khấu quốc tế được đánh giá là bước tiến quan trọng, thể hiện tham vọng đưa nhạc Việt vươn xa trên bản đồ âm nhạc toàn cầu.