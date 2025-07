Bức ảnh mới nhất của vợ chồng Won Bin

Ngày 26/7, Starnews đưa tin cộng đồng mạng Hàn Quốc xôn xao trước loạt ảnh hiếm hoi của cặp sao đình đám Won Bin và Lee Na Young. Cả hai đã đến tham quan Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Wooyang ở Gyeongju, Hàn Quốc. Đây là một trong những lần hiếm hoi họ lộ diện cùng nhau kể từ sau đám cưới vào năm 2015.

Hình ảnh hiếm hoi của vợ chồng Won BIn (áo trắng) và Lee Na Young (áo nâu).

Những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng gây "bão" với hàng loạt bình luận xuýt xoa trước nhan sắc và khí chất của hai ngôi sao.

Trên diễn đàn trực tuyến, cư dân mạng để lại bình luận: “Lee Na Young trông như búp bê vậy. Lần đầu tiên tôi mới để ý chị ấy cao đến thế”, “Tôi vốn không quan tâm đến chuyện tình cảm của giới nghệ sĩ, nhưng thật tò mò không biết con họ sẽ đẹp đến mức nào”, “Hai người vừa cao, vừa nhỏ mặt. Thật không thể tin nổi”, “Không thể tin là họ thực sự là vợ chồng”, “Cứ như sinh vật đến từ hành tinh khác vậy”, “Mong được thấy họ xuất hiện cùng nhau nhiều hơn”…

Hôn nhân kín tiếng của Won Bin và Lee Na Young.

Đáng chú ý, loạt ảnh này được chia sẻ bởi nữ golf thủ Park In Bee trên trang cá nhân. Cô cho biết đã có chuyến du lịch Gyeongju cùng những người bạn thân thiết, ghé thăm triển lãm Amoako Boafo tại Wooyang Museum và tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng đáng nhớ.

Vợ chồng Won Bin - Lee Na Young kết hôn năm 2015, hiện có một con trai. Kể từ sau thành công vang dội của bộ phim The man from nowhere (2010), Won Bin gần như "ở ẩn", chưa trở lại màn ảnh suốt 15 năm. Trong một buổi phỏng vấn năm 2023, Lee Na Young tiết lộ chồng vẫn chăm chỉ đọc kịch bản, khiến khán giả càng thêm mong đợi ngày tái xuất của tài tử.