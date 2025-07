Bất ngờ từ Tóc Tiên, Soobin

Đêm Survival Showcase, vòng thi quyết định của chương trình Tân binh toàn năng - Giai đoạn sống còn, diễn ra tối 23/7. Sân khấu tổng kết chặng đường 100 ngày đào tạo khắc nghiệt, đánh dấu mốc cuối cùng trước khi công bố đội hình chính thức bước vào giai đoạn thi đấu quốc tế.

Điểm nhấn của đêm showcase không thể không kể đến màn trình diễn mở màn đến từ bộ ba nhà sản xuất Soobin, Tóc Tiên và Kay Trần. Ba nghệ sĩ mang đến một tiết mục kết hợp hiếm hoi và bùng nổ, nhận được sự tán dương từ đông đảo khán giả.

Tóc Tiên tái hiện lại ca khúc Điện cao thế, từng gắn liền với đội hình cô dẫn dắt trong chương trình. Kay Trần và Soobin lần lượt khuấy động sân khấu với hai bản hit Đường vào tim em và Blackjack.

Soobin, Tóc Tiên và Kay Trần kết hợp diễn "Nước hoa" phiên bản Anh trai vượt ngàn chông gai lần đầu. Ảnh: NSX.

Đặc biệt, khi cả ba kết hợp trong ca khúc Nước hoa, không khí chương trình được đẩy lên cao trào, tạo nên phần trình diễn tổng hòa từ âm nhạc đến vũ đạo. Màn kết hợp lần đầu của bộ ba được đánh giá là tiết mục đặc biệt nhất của đêm, nhiều khán giả bày tỏ mong muốn họ tiếp tục có những sân khấu chung trong tương lai.

Sau phần mở màn, ba tiết mục thi đấu lần lượt được trình diễn. Mở đầu là ca khúc 99KISS do sáu tân binh tự sáng tác và thể hiện. Tiếp đến là phần thi Chuyện đôi ta của bảy tân binh với thế mạnh về giọng hát. Tiết mục mang đến nhiều cảm xúc, trong đó đáng chú ý là sự góp mặt của Bạch Hồng Cường, thí sinh vốn thiên về trình diễn, bất ngờ thể hiện khả năng vocal ấn tượng. Khép lại đêm thi là ca khúc hoàn toàn mới We lit the show, trình diễn bởi Top 13 như lời tri ân gửi tới khán giả đã đồng hành trong suốt hành trình 100 ngày.

Đêm showcase cũng là dịp để các thí sinh và người xem nhìn lại hành trình nỗ lực thông qua đoạn video tổng kết từ những ngày đầu đến sân khấu tốt nghiệp. Kết quả vòng thi được quyết định dựa trên bình chọn của khán giả và điểm số từ hội đồng giám khảo. Hai thí sinh Hồ Đông Quan và Bạch Hồng Cường giành suất vào đội hình “Tân binh thăng cấp”, chương trình ghi nhận gần 40 triệu lượt bình chọn từ khán giả.

Đội hình chính thức bước vào giai đoạn thi đấu quốc tế được công bố trong tập cuối phát sóng lúc 20h30 ngày 3/8. Đây cũng là lúc Tân binh toàn năng - Giai đoạn sống còn khép lại để mở ra hành trình mới ở quy mô lớn hơn.