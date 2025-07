Màn trình diễn gây sốt của chàng trai Vĩnh Long tại show Hàn Quốc

Tập 2 Boys II Planet tối 25/7, các thí sinh bước vào đánh giá. Nhiều người từng góp mặt ở mùa trước nay quay lại sau 2 năm với kỹ năng được cải thiện rõ rệt, gây ấn tượng với ban cố vấn chuyên môn (Master team).

Trong đó có Đặng Hồng Hải, thí sinh người Việt từng tham gia chương trình mùa 1. Trình diễn live, thể hiện khả năng vũ đạo ca khúc I'll see you there tomorrow của TXT, Hồng Hải mắc lỗi nhỏ ở phần mở đầu nhưng kịp thời xử lý. Dù thế, anh vẫn nhận được điểm đánh giá mức cao nhất là “All Star”. Giám khảo Kim Jae Joong nhận xét thực tập sinh người Việt có kỹ năng, ngoại hình xuất sắc và thái độ tốt.

Chia sẻ về quyết tâm trở lại mùa 2, Hồng Hải nói: "Tôi nói ngắn gọn thôi. Tôi tới đây để được ra mắt".

Màn trình diễn ca khúc I'll see you there tomorrow nhận điểm "All Star" của Đặng Hồng Hải. Video: Mnet.

Màn thể hiện của Đặng Hồng Hải gây sốt trên nhiều hội nhóm fanpage tại Việt Nam. Tại X (Twitter cũ) khu vực Hàn Quốc, tên Đặng Hồng Hải đứng top 3. Nhiều người khen ngợi Hồng Hải tiến bộ sau hơn một năm, tuy vậy biểu cảm còn cần cải thiện.

Điểm đặc biệt là thí sinh người Việt có thời gian lên hình khá dài, thậm chí nổi trội hơn nhiều thực tập sinh khác. Theo nhiều khán giả, đây là tín hiệu tích cực cho thấy thí sinh được nhà đài quan tâm. Ở mùa 1, Đặng Hồng Hải hầu như “mất dạng” trong các tập phát sóng, không có cơ hội thu hút sự chú ý của khán giả.

Đặng Hồng Hải được cộng đồng fan Kpop biết đến khi tham dự chương trình sống còn tìm kiếm cơ hội làm thần tượng tại Hàn Quốc. Anh sinh năm 2003, cao 1,81 m, quê Vĩnh Long (Bến Tre cũ) cựu học sinh THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM. Từ nhỏ, Hồng Hải đã tham gia nhiều game show như Người hùng tí hon (2015), Giọng hát Việt nhí (2016) vào đội HLV Đông Nhi - Ông Cao Thắng.

Con đường ra mắt làm thần tượng của Đặng Hồng Hải không mấy suôn sẻ. Anh gia nhập Fantagio rồi chuyển sang Dongyo Entertainment nhưng vẫn 2 lần phải thử sức ở show sống còn.

Boys II Planet là chương trình do Mnet sản xuất. Sau khi hoàn tất vòng đánh giá Signal Song, họ hợp nhất các thí sinh đến từ hai đội Planet K và Planet C, bước vào giai đoạn tranh tài.

Đặng Hồng Hải lận đận trên con đường tìm kiếm cơ hội ra mắt thành thần tượng Hàn Quốc. Ảnh: Mnet.

Tập 2 phiên bản Planet C (nhóm các thí sinh quốc tế) ghi nhận tỷ lệ người xem trực tuyến gần 70% trên nền tảng, leo lên vị trí số 1 từ khóa tìm kiếm thời gian thực. Lượt xem toàn cầu qua Mnet Plus cũng tăng hơn 40% so với tuần trước.

Trên các nền tảng quốc tế như Weibo (Trung Quốc) và X (Twitter), chương trình và thí sinh đều lọt vào top tìm kiếm và xu hướng. Ban giám khảo gồm Kim Jae Joong, Lim Han Byul, Hyolyn, Baek Gu Young, Jay Rick, Xiaoting và JUSTHIS.

Tập 3 phát sóng vào 31/7 đánh dấu lần đầu tiên 80 thí sinh từ Planet K và Planet C gặp mặt, bắt đầu trận đấu 1:1 giữa các cấp bậc, mở màn cho vòng cạnh tranh sống còn nhằm giành lấy cơ hội ra mắt.