Văn hóa

Google News

Đưa xẩm đến trường học từ Bắc vào Nam

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong chặng khởi động của dự án cộng đồng "Xẩm đến trường", các bạn trẻ không chỉ được lắng nghe các nghệ nhân chia sẻ về lịch sử, giá trị và tinh thần của nghệ thuật xẩm, mà còn trực tiếp thưởng thức những tiết mục biểu diễn giàu cảm xúc.

Chặng đầu tiên của dự án cộng đồng Xẩm đến trường khởi động ngày 17/12 tại Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội. Sự kiện thu hút đông đảo sinh viên và các bạn trẻ tham dự.

Dự án khởi xướng với mục tiêu đưa nghệ thuật Xẩm đến gần hơn với thế hệ trẻ, đặc biệt trong môi trường học đường. Ngay tại chặng đầu tiên, chương trình của ca sĩ Soobin nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực, cho thấy sức sống của văn hóa truyền thống khi được tiếp cận bằng những hình thức phù hợp với nhịp sống đương đại.

kait0937.jpg
Soobin truyền cảm hứng gìn giữ văn hóa cổ truyền tới người trẻ.

Hàng trăm sinh viên không chỉ được lắng nghe các nghệ nhân chia sẻ về lịch sử, giá trị và tinh thần của nghệ thuật xẩm, mà còn trực tiếp thưởng thức những tiết mục biểu diễn giàu cảm xúc. Phần trình diễn Mục hạ vô nhân trên nền xẩm cổ truyền mang đến trải nghiệm mộc mạc, tạo nên sự khác biệt rõ so với phiên bản MV hiện đại.

Chương trình tiếp tục mở rộng không gian tương tác khi sinh viên được trực tiếp nhập vai nghệ nhân hát xẩm. Khán giả được theo dõi video giới thiệu hành trình nghệ thuật của Soobin - nghệ sĩ sinh ra trong cái nôi văn hóa truyền thống, lớn lên dưới sự dìu dắt tận tâm của bố là NSND Huỳnh Tú. Từ những ngày đầu làm quen với đàn bầu đến khi bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, Soobin luôn giữ gìn và trân trọng những giá trị văn hóa đã góp phần hình thành nên bản sắc cá nhân.

ban-sao-cua-meo04512.jpg﻿
ban-sao-cua-dsc06845.jpg
Dự án Xẩm đến trường thu hút đông đảo sinh viên quan tâm ngay từ chặng khởi động.

"Thông qua dự án, Soobin muốn gửi gắm văn hóa Việt Nam không hề xa xôi hay khó tiếp cận. Nếu chúng ta dành thời gian lắng nghe và tìm hiểu sẽ thấy trong đó có rất nhiều điều đẹp đẽ, thú vị và đáng tự hào. Mong các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên ở đây hôm nay, hãy mở lòng với những giá trị truyền thống", nam ca sĩ nói.

Soobin chọn câu nói của nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách như kim chỉ nam xuyên suốt hành trình Xẩm đến trường, đó là: "Giá trị của văn hóa là sự tiếp nối thế hệ”. Hành trình ấy được thể hiện rõ nét qua nhiều dấu mốc đáng chú ý như tiết mục Trống cơm tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, concert cá nhân đầu tiên All-rounder. Sản phẩm tiêu biểu cho thấy sự tiếp nối văn hóa giữa các thế hệ là Mục hạ vô nhân. Đây là ca khúc hòa trộn xẩm cổ truyền và hơi thở hiện đại.

599089025-17869863678499071-6606521153670542101-n.jpg
Soobin được tặng đàn bầu.

Khép lại buổi giao lưu, đại diện Trung tâm xúc tiến quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam trao tặng một cây đàn bầu cổ cho Soobin. Cây đàn biểu trưng cho sự trân trọng và hợp tác trong hành trình gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đến cộng đồng.

Sau chặng đầu tại Hà Nội, dự án cộng đồng Xẩm đến trường tiếp tục đến với hai điểm trường tại miền Trung và miền Nam.

Ngọc Ánh
#Xẩm #Văn hóa truyền thống #Dự án cộng đồng #Soobin #Học đường #Nghệ thuật dân gian #Bảo tồn

