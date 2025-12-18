Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Phân cảnh đám cưới thiếu gia tỷ phú Ấn Độ và nữ nghệ sĩ Việt Nam

Gia Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phân cảnh đám cưới thiếu gia tỷ phú Ấn Độ và nữ nghệ sĩ Việt Nam trong tác phẩm điện ảnh hợp tác Việt - Ấn "Vạn dặm yêu em" được hé lộ. Phân cảnh này quy tụ hơn 100 diễn viên Ấn Độ, và gần 500 diễn viên quần chúng Việt Nam, các nhóm nhảy, nhạc công và được quay trong 5 ngày liên tiếp.

Sau khi công bố dàn diễn viên chính của phim, ê-kíp làm phim Vạn dặm yêu em tiếp tục hé lộ điểm nhấn đặc biệt nhất của phim - lễ cưới Việt - Ấn của nữ nghệ sĩ Việt và thiếu gia tỷ phú Ấn Độ.

Trong quan niệm của người Ấn Độ, hôn lễ truyền thống đề cao tính vĩnh cửu. Với họ, mối duyên vợ chồng không chỉ gắn bó trong một kiếp người mà còn được tin sẽ tiếp nối qua nhiều kiếp sau.

image-1.jpg
ban-sao-cua-dsc8850.jpg
Hôn lễ trong phim Vạn dặm yêu em kéo dài 7 ngày 7 đêm, quy tụ hơn 100 diễn viên Ấn Độ, và gần 500 diễn viên quần chúng Việt Nam.

Hôn lễ trong phim kéo dài 7 ngày 7 đêm, vừa hoành tráng vừa vui nhộn. Đây không chỉ là sự kiện của riêng đôi trẻ mà là cuộc vui của cả cộng đồng, mời rất nhiều khách, gồm nhiều hoạt động vừa vui vẻ vừa trang trọng.

Phân cảnh hôn lễ trong Vạn dặm yêu em không chỉ tái hiện nghi lễ hoành tráng, trang trọng mà còn là đại cảnh mang đậm yếu tố văn hóa, âm nhạc. Theo tiết lộ của ê-kíp sản xuất, phân cảnh hôn lễ trong phim quy tụ hơn 100 diễn viên Ấn Độ và gần 500 diễn viên quần chúng Việt Nam, các nhóm nhảy, nhạc công và được quay trong 5 ngày liên tiếp.

dsc3753.jpg
dsc9459.jpg
Tạo hình của hai diễn viên chính trong lễ cưới được đầu tư tỉ mỉ.

Chia sẻ về quá trình thực hiện đại cảnh này, ông Rahhat Shah Kazmi - đạo diễn Vạn dặm yêu em cho biết Việt Nam là không gian lý tưởng để khán giả nhìn thấy câu chuyện tình yêu được kể vừa chân thực vừa trang trọng.

"Thế hệ khán giả trẻ hôm nay không chỉ cần đại cảnh, mà còn cần bối cảnh, cần cảm xúc đi kèm với hành động và quyết định của nhân vật. Trong 7 ngày lễ cưới, từng nghi lễ, từng giai điệu, từng bước đi đều phản ánh sự lựa chọn đồng hành, sự thấu hiểu lẫn nhau và tinh thần kết nối giữa hai nền văn hóa", đạo diễn Rahhat Shah Kazmi nêu.

dsc8753.jpg
dsc9074.jpg
tcbc-3-love-in-vietnam-van-dam-yeu-em2708.png
Hôn lễ trong Vạn dặm yêu em không chỉ tái hiện một nghi lễ trang trọng mà còn là thể hiện nét văn hóa độc đáo của người Ấn Độ.

Vạn dặm yêu em (Love In Vietnam) là dự án điện ảnh hợp tác đầu tiên giữa Việt Nam và Ấn Độ sau 75 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Phim do đạo diễn - biên kịch Rahhat Shah Kazmi thực hiện, dưới sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai.

Dự án điện ảnh hợp tác Việt - Ấn được lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết lừng danh Đức Mẹ mặc áo choàng lông (Madonna in a fur coat). Tác phẩm xoay quanh câu chuyện tình yêu của Manav (Shantanu Maheshwari) - thiếu gia của một gia đình tỷ phú Ấn Độ và Linh (Khả Ngân) - nghệ sĩ Việt Nam.

dsc06716.jpg
dsc06699.jpg
Khả Ngân vào vai Linh - nghệ sĩ Việt Nam có mối tình xuyên biên giới với thiếu gia tỷ phú Ấn Độ.

Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng của Ấn Độ và Việt Nam như Shantanu Maheshwari, Khả Ngân, Avneet Kaur, Farida Jalal, Raj Babbar, Gulshan Grover, Thanh Hiền, Đinh Y Nhung. Với góc nhìn điện ảnh lãng mạn và hiện đại của những nhà làm phim Bollywood, bộ phim được kỳ vọng trở thành tác phẩm quảng bá hình ảnh Việt Nam, góp phần quảng bá du lịch, văn hóa, con người Việt Nam tới khán giả quốc tế.

Gia Linh
#đám cưới #Ấn Độ #Việt Nam #Vạn dặm yêu em #phim hợp tác #văn hóa #nghệ thuật #âm nhạc #trang phục #truyền thống #hoành tráng

Xem thêm

Cùng chuyên mục