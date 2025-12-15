Lời cảnh tỉnh từ Lê Dương Bảo Lâm

Sau loạt bài đăng "kêu cứu" vì lượng vé bán ra thấp, Lê Dương Bảo Lâm thông báo fan meeting ngày 28/12 đã hết vé, trong khi ngày còn lại vẫn chưa đạt kỳ vọng. Câu chuyện của nam nghệ sĩ cho thấy tầm quan trọng trong việc đánh giá sự nổi tiếng và sức chi của khán giả khi tổ chức fan meeting.

Cú trượt của Lê Dương Bảo Lâm



Fan meeting (buổi gặp gỡ người hâm mộ) của Lê Dương Bảo Lâm được ấn định tổ chức vào ngày 27, 28/12 tại TPHCM với dàn khách mời siêu sao như Hieuthuhai, Quang Hùng MasterD, Anh Tú (Voi Bản Đôn)... Những tưởng với dàn khách mời nổi tiếng, sân khấu được đầu tư, fan meeting của Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng "cháy" vé chỉ sau vài phút mở bán, thế nhưng sau vài ngày mở bán, vé của ngày 28/12 mới được bán hết. Các hạng vé của ngày 27/12 vẫn còn nhiều.

Dù vậy, đây vẫn là kết quả của hàng loạt bài đăng kêu cứu của Lê Dương Bảo Lâm trên mạng xã hội. Bài viết kêu cứu đầu tiên được Lê Dương Bảo Lâm đăng tải trên trang cá nhân vào sáng 9/12. Thời điểm này, nam nghệ sĩ mới bán được 149 vé, hầu hết khu ghế ở cả hai ngày vẫn còn trống.

Lê Dương Bảo Lâm lần đầu tổ chức fan meeting vào cuối tháng 12 tại TPHCM.

“Tôi mở fan meeting do đồng nghiệp ‘phông bạt’, nói bán vé dễ lắm, bán một ngày bằng đi hát một năm. Hỏi ai nói? Quốc Thiên với Song Luân đó. Bán một ngày trả nợ một năm thì đúng hơn. Không có content gì hết, bán được 149 vé mà mời 100 khách. Chắc kỳ này vô phòng riêng diễn một kèm một luôn”, Lê Dương Bảo Lâm than thở.

Không khó để lý giải mong muốn tổ chức fan meeting của Lê Dương Bảo Lâm khi trong năm vừa qua nhiều nghệ sĩ thành công tổ chức những buổi gặp người hâm mộ đầy ấm áp. Việc tổ chức thành công một buổi fan meeting cũng được coi là dấu ấn trong hành trình làm nghề của nghệ sĩ.

Tuy nhiên, trường hợp "ế vé" như Lê Dương Bảo Lâm không phải là cá biệt, mà phản ánh rủi ro ngày càng rõ rệt khi nghệ sĩ làm fan meeting trong bối cảnh sự quan tâm, sức chi của khán giả không còn dễ đoán như trước.

Lê Dương Bảo Lâm công khai kêu cứu trên mạng xã hội khi fan meeting "ế vé".

Nhìn nhận về trường hợp của Lê Dương Bảo Lâm trong những ngày gần đây, chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh cho rằng đây là một cú trượt lớn nhưng đáng để nhìn nhận nghiêm túc, cả với nghệ sĩ lẫn thị trường.

"Việc một nghệ sĩ có hàng chục triệu người theo dõi trên mạng xã hội nhưng bán chưa nổi 10% vé của một fan meeting có đầu tư, có khách mời, cho thấy sự lệch pha rất rõ giữa độ nổi và độ chạm. Sự nổi tiếng đôi khi đến từ các nền tảng ngắn hạn, nội dung viral, nhưng nó không tự chuyển hóa thành hành vi mua, nhất là khi giá vé không hề rẻ", chuyên gia Hồng Quang Minh nhận định.

Những nhầm lẫn tai hại

Việc Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng công khai cầu cứu không chỉ là phản ứng cảm xúc, mà còn cho thấy sự nhanh nhạy trong việc truyền thông của nam nghệ sĩ. Tuy nhiên, chính lời cầu cứu này đã bộc lộ sự thiếu chuẩn bị ở những giai đoạn đầu trong tổ chức fan meeting.

Sai lầm đầu tiên có lẽ đến từ việc anh và ê-kíp đang có sự nhầm lẫn giữa sự nổi tiếng và khả năng lôi kéo chi trả thực tế. Thực tế, nhiều nghệ sĩ có lượng tương tác cực lớn trên các nền tảng mạng xã hội, nhưng không nhiều khán giả sẵn sàng bỏ tiền để ngồi một chỗ, nghe họ chia sẻ, biểu diễn.

Với một nghệ sĩ hài như Lê Dương Bảo Lâm, việc định giá vé ngang với ca sĩ ngôi sao sân khấu là bước đi rủi ro.

"Họ nổi tiếng như một hiện tượng, nhưng không đủ chiều sâu để khán giả cảm thấy cần gặp. Khâu khảo sát thị trường, định giá vé, định vị format chương trình cũng có vấn đề. Với một nghệ sĩ hài như Lê Dương Bảo Lâm, việc định giá vé ngang với ca sĩ ngôi sao sân khấu là bước đi rủi ro. Anh có thể đủ sức kéo một lượng lớn người đến xem miễn phí hoặc giá thấp, nhưng chưa chắc đã có đủ nội lực nghệ thuật hoặc cộng đồng trung thành để thuyết phục họ mua vé vài triệu đồng", chuyên gia Hồng Quang Minh phân tích.

Bên cạnh đó, thời điểm diễn ra fan meeting cũng được đánh giá là chưa hợp lý, bởi thời điểm cuối năm, khán giả có vô vàn lựa chọn giải trí đa dạng và phong phú hơn. "Fan meeting không còn là nơi gặp idol đơn thuần nữa, mà là trải nghiệm xứng đáng với số tiền bỏ ra. Và nếu không đủ độc đáo, chạm cảm xúc hoặc đúng nhu cầu, khán giả sẽ không mua", chuyên gia Hồng Quang Minh nêu.

Để tránh rơi vào tình trạng ế vé như trường hợp fan meeting của Lê Dương Bảo Lâm, chuyên gia Hồng Quang Minh cho rằng nghệ sĩ và ê-kíp tổ chức cần khảo sát và xác định chân dung khán giả thực sự, bao gồm độ tuổi, khu vực sinh sống, nghề nghiệp, thu nhập, khả năng chi tiêu và thói quen mua vé.

"Không thể chỉ dựa vào lượt xem hay lượt thích trên mạng xã hội để suy đoán mức độ sẵn sàng bỏ tiền của người hâm mộ. Ê-kíp cũng cần xác định rõ kỳ vọng và nhu cầu của người hâm mộ. Việc định vị nội dung phải rõ ràng, xác định đây là talk show, mini show hay sự kiện kết hợp, đồng thời khách mời có thực sự hấp dẫn nhóm khán giả mục tiêu hay không", chuyên gia nêu.

Cuối cùng, ê-kíp cần có chiến lược bán vé và những giá trị đi kèm, bởi vé không chỉ là chỗ ngồi mà là trải nghiệm dành cho người hâm mộ. Nếu mức giá cao nhưng thiếu quà tặng, tương tác hay quyền lợi đặc biệt, khả năng bán vé rất thấp. Nghệ sĩ hiện nay không chỉ biểu diễn mà còn phải đóng vai trò người sáng tạo nội dung và xây dựng mô hình kinh doanh trải nghiệm từ chính cộng đồng người hâm mộ của mình.

