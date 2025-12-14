Việt Hoa lần đầu catwalk

TPO - Việt Hoa tái hợp diễn viên Phùng Đức Hiếu khi cùng sánh đôi trình diễn catwalk trong chương trình thời trang ở Hà Nội ngày 13/12. Nữ diễn viên "Gió ngang khoảng trời xanh" hồi hộp trong lần đầu diễn thời trang.