Giải trí

Việt Hoa lần đầu catwalk

Duy Nam

TPO - Việt Hoa tái hợp diễn viên Phùng Đức Hiếu khi cùng sánh đôi trình diễn catwalk trong chương trình thời trang ở Hà Nội ngày 13/12. Nữ diễn viên "Gió ngang khoảng trời xanh" hồi hộp trong lần đầu diễn thời trang.

lhh-0723.jpg
lhh-0737.jpg
Ngày 13/12, dàn diễn viên VFC gồm Việt Hoa, Phùng Đức Hiếu, Kiều Anh, Thừa Tuấn Anh quy tụ tại show diễn thời trang ở Hà Nội. Tại đây, dàn diễn viên trình diễn các thiết kế trẻ trung, hiện đại của stylist Khúc Mạnh Quân.
lhh-0794.jpg
lhh-0791.jpg
Sau khi kết thúc phim giờ vàng Gió ngang khoảng trời xanh, đây là lần đầu Việt Hoa và Phùng Đức Hiếu tái hợp. Kết hợp trong vai trò mới là người mẫu, Việt Hoa nói cô cảm thấy thích thú nhưng cũng không kém phần hồi hộp.
lhh-2076.jpg
lhh-2068.jpg
NSƯT Kiều Anh gây chú ý khi khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi 44 trong thiết kế áo da đỏ khoác ngoài, kết hợp sơ mi cổ to bản, chân váy ngắn và boots đen năng động.
lhh-1584.jpg
lhh-1809.jpg
Phùng Đức Hiếu và Thừa Tuấn Anh cá tính trong những set đồ màu đỏ nổi bật.
lhh-0524-sao-chep.jpg
lhh-0515-1a.jpg
Việt Hoa và Phùng Đức Hiếu ăn ý trên sàn diễn thời trang. Ban đầu, Việt Hoa có đôi chút run và ngại ngần, nhưng bạn diễn động viên, giúp cô tiếp thêm tinh thần. Trước show diễn, cô được Hoa hậu Đoàn Thu Thủy hướng dẫn cách tạo dáng, biểu cảm trên sàn diễn.
mp-01211-sao-chep.jpg
Không phải người mẫu chuyên nghiệp nên Việt Hoa chủ động thể hiện tinh thần tự nhiên, nhẹ nhàng khi trình diễn. Trang phục cô mặc cũng mang tính ứng dụng cao, gần gũi với đời thường.
lhh-0515-2.jpg
Trong khi đó, NSƯT Kiều Anh gây bất ngờ với thần thái chuyên nghiệp và những bước đi điềm tĩnh khi đảm nhận vai trò vedette. Cô được khen trẻ trung với cách phối phụ kiện ấn tượng.
lhh-0470.jpg
lhh-0477b.jpg
Màn kết hợp của Kiều Anh và Thừa Tuấn Anh trên sàn diễn khiến khán giả thú vị. Cả hai đang gây chú ý với bộ phim giờ vàng Gia đình trái dấu.
lhh-0517-1.jpg
lhh-0514.jpg
lhh-0477.jpg
Dàn diễn viên VFC mang lại tinh thần hiện đại, trẻ trung cho sàn diễn thời trang.
lhh-0415.jpg
lhh-0324.jpg
lhh-0339.jpg
lhh-0387.jpg
Dàn người mẫu nam trình diễn những thiết kế mang hơi thở hiện đại.
lhh-0590b-sao-chep.jpg
Dàn diễn viên bên tác giả của những thiết kế mang tinh thần phá cách nhưng vẫn có tính ứng dụng cao trong màn chào kết.
dien-vien-linh-huong.jpg
mp-00898.jpg
Diễn viên Linh Hương và Lương Thu Trang tới tham dự chương trình.
Duy Nam
