Nhân vật của Việt Hoa dễ dãi có thể khiến giới trẻ bắt chước

Bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh kể về cuộc đời của ba cô gái đang ở lứa tuổi 30 với những rắc rối hôn nhân và tình yêu khó giải quyết. Trong đó, Kim Ngân (Việt Hoa) vốn được đánh giá là người lý trí mạnh mẽ độc lập và thông minh, lại vướng vào mối tình với chàng doanh nhân Trường (Denis Đặng) sau một chuyến du lịch.

Trong các tập trước, Kim Ngân có chuyến đi nghỉ dưỡng tại Hạ Long và tình cờ quen biết với Trường được xây dựng là tổng tài lịch lãm, chủ tập đoàn kinh doanh, sở hữu du thuyền sang trọng. Mối tình của họ diễn ra nhanh dưới sự tấn công dồn dập của Trường. Tuy nhiên, Kim Ngân nhận ra cô chỉ là một trong số nhiều "vị khách" thường được Trường săn đón. Vì vậy, cô đã nhanh chóng chấm dứt những rung động của mình sau 3 ngày du lịch.

Tổng tài Trường liên tục theo đuổi khiến Kim Ngân xiêu lòng.

Tuy nhiên, dù Kim Ngân đã về đến Hà Nội, Trường vẫn tiếp tục tìm đến cửa hàng của Ngân và mua món trang sức hơn 100 triệu đồng để tặng cô. Sau đó, anh còn tìm đến nhà để bày tỏ tình cảm với Ngân và cuối cùng cả hai đã trải qua một đêm mặn nồng.

Diễn biến của tập 24 nhận về nhiều ý kiến trái chiều của khán giả. Trên các trang mạng, nhiều người cho rằng Kim Ngân vốn được định hình là cô gái thông minh, độc lập, có chủ kiến nhưng lại quá dễ dãi trong chuyện tình cảm với Trường. Sau khi nhận được món quà hơn 100 triệu đồng, cô đã không ngần ngại ngả vào vòng tay tổng tài khiến hình tượng nhân vật bị tổn hại, khán giả cảm thấy khó chịu.

Nhiều người bình luận khoảng thời gian Kim Ngân và Trường quen nhau rất ngắn, nhưng cả hai đã nhanh chóng lao vào nhau. Tình tiết phim nhanh khiến giá trị của người phụ nữ bị hạ thấp, đồng thời có thể khiến nhiều bạn trẻ học theo.

"Thật sự tôi bị dị ứng với kiểu tình yêu đốt cháy giai đoạn như thế này", "Cứ có quà là của nhà các anh tất. Tổng tài lột đồ nhanh quá làm khán giả xem nóng hết cả mặt", "Có mỗi sợi dây chuyền trăm mốt, nhấp nhánh viên chủ 5 ly thế mà xong luôn", "Mình thấy bạn này cởi áo lạnh hết cả người, sao Ngân dễ dãi thế, choáng thật hay thế hệ bây giờ khác thế hệ mình ngày trước", "Tôi tưởng Ngân phải chủ động dừng lại, ai ngờ, chắc mình già rồi thấy con gái bây giờ dễ dãi thế mới biết nhau có 3, 4 ngày mà", "Sao mà nhanh thế nhỉ, chả kịp nói gì mà đưa ngay nhau lên nhà cởi áo cho nhau", "Dù làm lại bản của Trung Quốc nhưng bản gốc dẫn dắt câu chuyện không thô như thế này".

Cảnh tình cảm của Việt Hoa và Denis Đặng gây nhiều tranh cãi.

Không ít khán giả cảm thấy thất vọng với nhân vật Kim Ngân do Việt Hoa thủ vai: "Vẫn biết là giới trẻ bây giờ yêu là lên giường nhanh chóng nhưng mà vẫn thấy Ngân dễ dãi quá. Dù gì trong phim Ngân cũng là đại diện cho người con gái thông minh, sống nghiêm túc. Thế mà vừa quen nhau được hai hôm đi thuyền cái về đưa trai vào nhà mình ngủ luôn được", "Quá thất vọng về Ngân vì Ngân được đánh giá là cô gái bản lĩnh, nghiêm túc vậy mà. Với lại thực lòng mà nói nhà trai nhìn không hợp với Ngân nên thấy ớn", "Mình xem cùng con gái 10 tuổi, nó mê phim này nhưng đến đoạn này nó bảo cho mẹ xem đó, không thích Ngân nữa!", "Phim đang xây dựng nhân vật cá tính, tự chủ, cũng khó tính, nhưng mới yêu hai ngày đã hành động như vậy trong khi vẫn tỉnh táo chứ không hề say. Quá nhanh quá dễ dãi".

Trong khi đó, có những khán giả cho rằng cảnh quay giường chiếu nên được tiết chế, ý nhị vì bộ phim chiếu vào khung giờ cả gia đình cùng thưởng thức. Mặt khác, tình tiết phim Kim Ngân và Trường "vượt rào" bị đánh giá có thể khiến giới trẻ học theo, sẽ để lại hệ lụy khi người trẻ coi trọng vật chất, dễ dãi trong chuyện tình cảm.