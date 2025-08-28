Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Tình tiết khó hiểu trong phim giờ vàng có Phương Oanh, Khánh Huyền

Minh Vũ
TPO - "Gió ngang khoảng trời xanh" lồng ghép vấn đề xã hội vào kịch bản phim nhưng bị khán giả góp ý khó hiểu vì "biến người thứ ba thành nạn nhân".

Tập 7 Gió ngang khoảng trời xanh có tình tiết cao trào là nữ chính Mỹ Anh (Phương Oanh) sau thời gian dài cố gắng chiều lòng bà Lý (Khánh Huyền) - Phó chủ tịch hội đồng của một trường quốc tế - đã "tức nước vỡ bờ". Tuy nhiên, những diễn biến sau đó gây khó hiểu cho người xem.

Cụ thể, bà Lý thổ lộ bà từng là người thứ ba, sinh con cho người đàn ông đã có gia đình, sau đó phải xa cách con. Bà muốn thông qua việc trở thành nhân vật trên sóng truyền hình, tạo dựng uy tín cho bản thân, để mọi người không còn khinh thường bà vì quá khứ ngày xưa.

Tuy nhiên, tình tiết này bị nhiều khán giả phản đối, cho rằng đây là việc "tẩy trắng cho tiểu tam", "kẻ thứ ba đóng vai nạn nhân".

"Muốn chứng minh chỗ đứng của tiểu tam?". "Đời người phụ nữ chỉ cần sai 1 ly đi 1 dặm"... khán giả bình luận.

Bà Lý khóc lóc kể nỗi oan khiến khán giả bất bình.

Trong bản phim Trung Quốc 30 chưa phải là hết, nhân vật bà chủ tịch cũng trải lòng với Cố Giai (Đồng Dao). Tuy nhiên, lý do bà tỏ ra khoe mẽ học đòi thưởng thức nghệ thuật, thiên văn là bởi muốn trở thành người hiểu biết để trò chuyện cùng con trai, có thể đáp ứng được nguyện vọng của con, khiến con tự hào về mình. Nhân vật này không chen chân vào hôn nhân của người khác.

Câu chuyện muốn lên truyền hình của bà Lý được khán giả nhận xét là "giống với nữ diễn viên Hàn Quốc Go Hyun Jung, từng là con dâu tập đoàn Samsung nhưng sau khi ly hôn không được gặp con". Go Hyun Jung muốn đóng phim để con có thể thấy cô trên truyền hình. Tuy nhiên, Go Hyun Jung không phải tiểu tam. Chính vì vậy, khán giả cảm thấy tình tiết trong phim Gió ngang khoảng trời xanh được cải biên khó hiểu.

Diễn xuất của Khánh Huyền tốt, nhưng tình tiết phim không đủ sức thuyết phục khán giả.
Phương Oanh gây tranh cãi vì giọng thoại thiếu mạnh mẽ.

Bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh bắt đầu phát sóng trên VTV3 từ ngày 11/8, thu hút sự chú ý của khán giả với sự tham gia của dàn diễn viên như Phương Oanh, Việt Hoa, Doãn Quốc Đam, Quỳnh Kool... Bên cạnh đó, phiên bản Trung Quốc 30 chưa phải là hết vốn thành công và nhận được sự yêu thích của khán giả, do đó bản Việt càng gặp nhiều thách thức hơn.

Minh Vũ
