Cuộc sống 3 năm mặc một chiếc áo của Châu Tinh Trì

Minh Vũ

TPO - Châu Tinh Trì bị đánh giá là "trầm lặng như một cái cây đang khô héo theo năm tháng". Vua hài Hong Kong luôn xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, mộc mạc.

Ngày 6/12, trang QQ đưa tin Châu Tinh Trì được bắt gặp trong buổi tụ hội với bạn bè tại nhà hàng ở Hong Kong. Khi người hâm mộ hỏi vì sao nam diễn viên ngày càng gầy, Châu Tinh Trì thoải mái trả lời: "Tôi già rồi, quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh hơn".

Bên cạnh đó, QQ còn miêu tả trong buổi gặp gỡ, Châu Tinh Trì luôn lặng im lắng nghe người khác nói, ông chỉ thỉnh thoảng mỉm cười, "trầm lặng như một cái cây đang khô héo theo năm tháng". Ngoài ra, Châu Tinh Trì thường xuyên xuất hiện với trang phục là áo thun trắng đơn giản, quần tối màu. Thậm chí, một chiếc áo khoác được nam diễn viên sử dụng suốt 3 năm.

Châu Tinh Trì luôn xuất hiện với trang phục giản dị.

Theo QQ, Châu Tinh Trì nổi tiếng với lối sống tiết kiệm. Nam nghệ sĩ vẫn sống trong một căn hộ cũ ở Hong Kong, Trung Quốc dù sở hữu nhiều bất động sản, biệt thự. Ông thường di chuyển bằng một chiếc xe đạp cũ, tủ lạnh chất đầy đồ đông lạnh. Một người bạn tiết lộ vua hài Hong Kong thường ăn cơm xá xíu tại một quán nhỏ. Chỉ có hai, ba người bạn thân nhớ đến dịp sinh nhật nam diễn viên và gửi lời chúc mừng, ông cũng không tổ chức những bữa tiệc lớn quy tụ nhiều đồng nghiệp ngôi sao. "Châu Tinh Trì sống cuộc đời như một nhà tu khổ hạnh", trang QQ bình luận.

Nguồn tin chia sẻ thêm: "Cảm giác cô đơn dường như luôn bao quanh ông". Trái với hình ảnh một vị đạo diễn khó tính trong lời miêu tả của các đồng nghiệp xưa, hiện tại Châu Tinh Trì thể hiện sự kiên nhẫn nhiều hơn với các diễn viên trẻ.

Nhiều người so sánh sự già cỗi của Châu Tinh Trì với các diễn viên cùng thời như Lưu Đức Hoa hay Lương Triều Vỹ. Họ vẫn chăm chỉ đóng phim, thường xuyên tham gia các sự kiện giao lưu với người hâm mộ hoặc tổ chức biểu diễn âm nhạc. Chỉ có Châu Tinh Trì giữ lối sống kín đáo, cô đơn, ngoại hình cũng trông già hơn.

Không còn tung hoành trên màn ảnh, Châu Tinh Trì bị nhận xét già cỗi hơn các đồng nghiệp cùng lứa.

Châu Tinh Trì sinh năm 1962, là huyền thoại của điện ảnh Hong Kong với loạt phim hài ăn khách, diễn theo phong cách "vô ly đầu". Vài năm trở lại đây, các tác phẩm của Châu Tinh Trì gặp khó khăn trong quá trình ra rạp, chất lượng dự án phim lại không được đánh giá cao.

Năm 2024, dự án do Châu Tinh Trì đầu tư là Đại thoại Đại thoại Tây du bị chê chất lượng kém. Châu Tinh Trì thiếu sự sáng tạo, liên tục làm lại các tác phẩm đã nổi danh của mình trong quá khứ. Vua hài Hong Kong đã thực hiện phim điện ảnh Đội bóng đá nữ Thiếu Lâm, tuy nhiên phim chưa hoàn tất phần hậu kỳ.

Minh Vũ
