Phim Việt giờ vàng ồn ào nhất 2025

TPO - Phim Việt giờ vàng năm qua tuy nhiều về số lượng nhưng ít tác phẩm tạo điểm nhấn. "Gió ngang khoảng trời xanh" của Lê Đỗ Ngọc Linh gây nhiều tranh cãi nhưng cũng là phim hấp dẫn nhất.

Sóng gió phim remake

Mỗi năm, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất hơn 500 tập phim, tương đương từ 12-15 bộ phim. Từ 17/2, nhà đài ra mắt khung giờ phim mới vào lúc 20h các tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Như vậy, số lượng phim giờ vàng cũng tăng lên. Trong số này, phim remake (Việt hóa từ kịch bản nước ngoài) luôn nằm trong danh sách phát sóng cố định.

Năm qua, hai phim remake gây chú ý là Cha tôi người ở lại (bản gốc: Lấy danh nghĩa người nhà) và Gió ngang khoảng trời xanh (bản gốc: 30 chưa phải là hết). Phim Việt Nam mua kịch bản nước ngoài là phương án vừa an toàn, vừa hút khán giả cho nhà đài.

Kịch bản gốc đã được kiểm chứng về độ hấp dẫn và thành công ở thị trường quốc tế, giúp nhà sản xuất giảm đáng kể rủi ro nội dung. Hiệu ứng bản gốc cũng tạo lợi thế truyền thông, gây chú ý với khán giả ngay từ tập đầu, đặc biệt là những người tò mò muốn so sánh cách xử lý câu chuyện của bản Việt và bản gốc.

Cha tôi người ở lại là bản Việt hóa của phim Trung Quốc Lấy danh nghĩa người nhà.

Cha tôi người ở lại mở đầu khung phim mới của VTV trong năm 2025, với dàn diễn viên chính được đánh giá hợp vai. Đặc biệt, Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền mang đến năng lượng trẻ trung, tươi mới, ngây thơ, trong sáng và gần gũi cho vai diễn. Khán giả nhận xét nữ diễn viên Việt không thua kém Đàm Tùng Vận ở bản gốc.

Đạo diễn Vũ Trường Khoa xác định khai thác phim dựa trên kịch bản Trung Quốc nhưng vẫn đảm bảo bản sắc văn hóa Việt. Cha tôi, người ở lại ghi điểm nhờ những câu thoại gần gũi, tình huống đời thường trong cuộc sống của một gia đình Việt.

Điểm trừ đáng tiếc là ở những tình tiết cao trào, sự sáng tạo của ê-kíp Việt chưa phù hợp với mạch phim. Những người phụ nữ trong phim bị "gán" thêm tính cách xấu xí, ích kỷ.

Nửa cuối năm, Gió ngang khoảng trời xanh gần như chiếm trọn sự chú ý của khán giả truyền hình. Làm lại một tác phẩm đình đám như 30 chưa phải là hết, phim của đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh bị mổ xẻ từng chi tiết nhỏ. Những tập đầu, cảnh khoe túi hiệu của hội phú bà, khí chất của nữ chính Phương Oanh, tạo hình của "giám đốc" Doãn Quốc Đam đều bị chê thua xa bản gốc.

Gió ngang khoảng trời xanh gây nhiều tranh cãi.

Tình huống khiến phim bị chê cười khắp mạng xã hội là cảnh tắm lộ đầy khuyết điểm ngoại hình của Doãn Quốc Đam. Nam diễn viên chịu làn sóng chỉ trích vì không ra dáng tổng tài. Nhân vật nam tiếp theo cũng bị đánh giá không hợp vai là Trường (Dennis Đặng).

Sau vài tập đầu bị chỉ trích, Gió ngang khoảng trời xanh thuyết phục khán giả hơn ở những tập gần cuối. Không nhồi nhét loạt tình huống kịch tính như bản gốc, đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh xử lý phần kết phim nhân văn, nhẹ nhàng hơn, dù vẫn để cặp nhân vật chính chia tay. Theo báo cáo từ hệ thống chỉ số đo lường khán giả, giai đoạn gần cuối phim (từ 20/10 đến 26/10), hơn 6 triệu khán giả cả nước xem Gió ngang khoảng trời xanh, rating đạt 6,5 %.

Phim truyền hình phân hóa

Hai mảng đề tài chính của phim giờ vàng vẫn là tình yêu, gia đình và dòng phim chính luận về ngành, nghề. Ngoài hai bộ phim mua kịch bản nước ngoài, một số phim thuần Việt có nội dung chữa lành như Cách em một milimet, Những chặng đường bụi bặm có tệp khán giả riêng.

Những chặng đường bụi bặm của đạo diễn Trịnh Lê Phong kể câu chuyện của ba người đàn ông ở ba độ tuổi khác nhau. Họ có xuất thân trái ngược nhưng cùng bị đẩy đến bi kịch cuộc sống.

Phim không tham drama, ít tình tiết yêu đương nhưng ấm áp, nhiều tiếng cười. Tác phẩm đem đến góc nhìn tươi sáng về tình người trong xã hội.

Cách em một milimet cũng mở đầu nhẹ nhàng với bối cảnh vùng quê. Tuổi thơ của các nhân vật được khai thác kỹ, tập trung vào tình bạn trong sáng. Phim giữ vững phong độ đứng đầu bảng xếp hạng rating với mức 7,2% và thu hút trung bình 6,5 triệu khán giả trong tuần.

Cách em một milimet cũng mở đầu nhẹ nhàng.

Kịch bản xây dựng với hai tuyến thời gian, một nửa kể về tuổi thơ hồn nhiên của nhóm bạn nhỏ ở làng Mây, nửa còn lại theo chân họ sau 20 năm, mỗi người đều mang trong mình những vết thương riêng và buộc phải trở lại nơi khởi đầu để đối diện với quá khứ. Hướng đi không mới nhưng đảm bảo hút khán giả với hai chặng phim hoàn toàn đối lập. Việc thay đổi diễn viên cũng là yếu tố gây tò mò, kéo thêm người xem cho phim.

Hiếm phim Việt giờ vàng nào quy tụ nhiều diễn viên nhí như Cách em một milimet. Đáng nói, Thục Phương, Gia Long, Minh Xíu dù nhỏ tuổi nhưng diễn xuất tự nhiên, không còn lối đọc thoại công nghiệp.

Lên sóng gần như song song với Cách em một milimet, phim chính luận Lằn ranh kén khán giả. Nội dung phim là biến động ở tỉnh Việt Đông khi bước vào giai đoạn sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Lằn ranh vẫn khó thoát ra khỏi những khô khan, khuôn mẫu vốn được mặc định với dòng phim chính luận.

﻿ ﻿ Phim chính luận kén khán giả.

Dàn diễn viên thừa nhận kịch bản khó, một số câu thoại về ngành kiểm sát rất khó thể hiện, có những câu diễn viên chưa từng nghe trong đời sống. Nữ chính Hồng Diễm gặp thử thách khi vào vai Viện phó Viện kiểm sát - một người nghiêm túc, cẩn trọng, quyết đoán.

Phim vừa lên sóng, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng về tạo hình và thần thái của Hồng Diễm, cho rằng nữ diễn viên phải gồng để ra dáng một kiểm sát viên.

Tương tự, Có anh nơi ấy bình yên - phim tuyên truyền chủ trương đưa công an chính quy về xã - cũng mờ nhạt vì kịch bản khô cứng. So với phim cùng đề tài như Phố trong làng (2021), Có anh nơi ấy bình yên chưa tìm được hướng tiếp cận khán giả mới mẻ.

Nhìn chung, phim Việt giờ vàng năm qua tuy nhiều về số lượng nhưng ít tác phẩm tạo điểm nhấn. Những bộ phim mới ra mắt đều chưa vượt qua cái bóng của Về nhà đi con, Người phán xử đình đám một thời.