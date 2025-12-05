Phanh phui quá khứ trộm cắp, xâm hại tình dục của nam diễn viên nổi tiếng

TPO - Theo điều tra độc quyền của Dispatch, nam diễn viên Jo Jin Woong che giấu quá khứ bất hảo bằng cách dùng tên cha mình làm nghệ danh.

Ngày 5/12, Chosun đưa tin nam diễn viên Jo Jin Woong vướng tranh cãi sau khi xuất hiện thông tin từng bị đưa vào trại giáo dưỡng về loạt tội nghiêm trọng.

Cùng ngày, Dispatch xuất bản bài báo điều tra độc quyền, tố Jo Jin Woong bị xét xử hình sự khi đang học năm thứ hai của trường trung học. Đáng sốc hơn là anh bị buộc tội dựa trên Đạo luật đặc biệt về tội cướp của và hiếp dâm.

Jo Jin Woong bị Dispatch "điểm danh".

Theo hãng tin giải trí, thời điểm đó, Jo Jin Woong sử dụng tên khai sinh là Jo Won Joon. Không có thông tin chính xác về nơi anh từng theo học, chỉ khoanh vùng giữa Seoul, Bundang và Busan. Một số nguồn tin cho hay Jo bị buộc phải chuyển trường ít nhất hai lần.

Một phần hồ sơ tội phạm được cho là của Jo tiết lộ anh và nhóm bạn trộm ít nhất ba chiếc ô tô, sử dụng trái phép. Nhóm này bị bắt quả tang khi đang xử lý tài sản trộm cắp.

“Họ lấy trộm xe đang nổ máy trên đường, lái xe không có bằng lái và bị bắt khi sử dụng đồ ăn cướp”, nguồn tin kể.

Dispatch cũng cho biết vào năm 1994, Jo hầu tòa khi đang học lớp 11, bị buộc tội cướp đặc biệt và hiếp dâm (tương đương cướp có tình tiết tăng nặng và tấn công tình dục theo pháp luật Hàn Quốc hiện hành). Theo nguồn tin, nhóm của Jo tấn công tình dục nạn nhân trong khi sử dụng xe ăn cắp.

“Jo Jin Woong và những người khác bị đưa đến trại giáo dưỡng và trải qua phần lớn năm thứ ba trung học tại đó”, nguồn tin nói thêm.

Năm 1996, Jo Jin Woong đỗ vào khoa Sân khấu và Điện ảnh của Đại học Kyungsung (tỉnh Busan). Đây được xem là động thái “tẩy trắng” quá khứ.

Jo Jin Woong thời trẻ.

Dispatch nhấn mạnh ngay cả khi trưởng thành, trước khi ra mắt ngành giải trí, Jo vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật.

Sau khi tốt nghiệp, Jo Jin Woong gia nhập một đoàn kịch. Khoảng năm 2003, anh bị cáo buộc tấn công nghiêm trọng thành viên trong đoàn trong một cuộc nhậu và bị phạt tiền về tội hành hung.

Jo cũng bị tố lái xe trong lúc say rượu, dẫn đến bị đình chỉ giấy phép lái xe. Vụ việc xảy ra sau khi quay Once Upon A Time In High School - bộ phim Hàn Quốc phát hành vào năm 2024, lần đầu Jo Jin Woong ra mắt màn ảnh rộng. Đây cũng là lúc Jo từ bỏ tên khai sinh, sử dụng tên của cha ruột để theo đuổi sự nghiệp.

“Khi bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn, anh ta vẫn chưa nổi tiếng. Cảnh sát có lẽ không biết Jo Jin Woong là diễn viên vì anh ấy chưa đổi tên”, Dispatch nhận định.

Trên nhiều chương trình, Jo Jin Woong chia sẻ lấy tên cha làm nghệ danh để tạo bước ngoặt cho sự nghiệp, chuyển từ sân khấu sang điện ảnh. Tuy nhiên, những người biết quá khứ của anh tin rằng việc đổi tên nhằm che giấu hồ sơ tội phạm. Không chỉ đổi tên, nam diễn viên còn che giấu ngày sinh thật cũng như xuất thân Seoul, cố biến mình thành “người Busan”.

Trong lúc dư luận bán tín bán nghi vì Dispatch chưa đưa ra bằng chứng cụ thể, công ty quản lý của Jo Jin Woong, Saram Entertainment, phản hồi báo chí: “Chúng tôi đang xác minh sự thật liên quan đến những thông tin được đăng tải và sẽ đưa ra lập trường chính thức ngay khi xác nhận xong”.

Theo thông tin công khai, Jo Jin Woong sinh năm 1976, có quê ở Busan. Anh được đánh giá là một trong những nam diễn viên thực lực hàng đầu của Hàn Quốc. Anh nổi tiếng với phong cách diễn xuất mạnh mẽ, có chiều sâu nội tâm và đa dạng, từ chính đến phản diện.

Anh được nhớ đến với vai người chú bệnh hoạn trong The Handmaiden (Cô hầu gái, 2016), cảnh sát chính trực trong Signal (Tín hiệu, 2016), giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc trong The Spy Gone North (2018)…

Jo Jin Woong giành được nhiều giải thưởng quan trọng như Nam diễn viên chính xuất sắc - phim điện ảnh của Baeksang Arts Awards, Nam diễn viên phụ xuất sắc của Rồng xanh…