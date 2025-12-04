Chiếc vương miện đặc biệt của Công nương Kate

TPO - Tại tiệc chiêu đãi vợ chồng Tổng thống Đức, Công nương Kate xuất hiện trong bộ lễ phục tím lộng lẫy. Điều đáng chú ý nhất là chiếc vương miện trên đầu cô.

Nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tới Vương quốc Anh, Hoàng gia Anh tổ chức tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Lâu đài Windsor vào ngày 3/12.

Như thường lệ, tất cả thành viên hoàng gia đều xuất hiện trong bộ lễ phục sang trọng nhất để tiếp đón khách quý. Công nương Kate tiếp tục là tâm điểm chú ý của sự kiện.

Công nương Kate lộng lẫy trong quốc yến tiếp đón Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và phu nhân Elke Buedenbender. Ảnh: Getty Images.

Vương phi xứ Wales khoác lên mình váy dạ hội màu tím, với sequin lấp lánh, của nhà thiết kế thời trang bản địa Jenny Packham. Cô phối cùng huy chương danh dự Royal Family Order và Royal Victorian Order gắn trên dải băng xanh, kèm theo chiếc clutch (ví cầm tay) màu đen.

Về trang sức, người đẹp sinh năm 1982 đeo hoa tai từng thuộc về cố Nữ hoàng Elizabeth II và vương miện Oriental Circlet của Nữ hoàng Victoria (trị vì 1837-1901).

Theo People, Oriental Circlet là chiếc vương miện thứ 5 mà Kate từng đội với tư cách cô dâu hoàng gia. Nó đồng thời là chiếc vương miện lớn nhất từ trước đến nay của cô. Bà mẹ 3 con chưa từng đội món trang sức đắt giá này trước đây.

Hãng trang sức Garrard cho biết món phụ kiện hoàng gia này được chế tác vào năm 1853 cho Nữ hoàng Victoria dưới sự chỉ đạo của chồng bà, Hoàng thân Albert. Công nương Kate được cho là cố ý chọn Oriental Circlet cho quốc yến lần này để tri ân khách mời, bởi Hoàng thân Albert xuất thân từ Đức.

Vương miện được nạm 2.600 viên kim cương. Phiên bản gốc có gắn đá opal (ngọc mắt mèo), nhưng Hoàng hậu Alexandra (vợ Vua Edward VII) sau đó thay bằng ruby.

Oriental Circlet cũng từng được đội bởi Thái hậu Elizabeth và Nữ hoàng Elizabeth II. Cố nữ hoàng chỉ đội nó một lần duy nhất trong suốt triều đại kéo dài 70 năm của bà, trong chuyến thăm quốc gia châu Âu Malta năm 2005. Việc Công nương Kate chọn đội chiếc vương miện đánh dấu lần đầu tiên nó được xuất hiện trước công chúng kể từ 2 thập kỷ trước.

Công nương Kate chọn Oriental Circlet được cho là để tri ân khách quý đến từ Đức. Ảnh: Getty Images.

Trước đó, Vương phi xứ Wales đội tổng cộng bốn chiếc vương miện khác nhau trong các sự kiện như quốc yến, tiệc ngoại giao và đám cưới hoàng gia.

Lần đầu Kate đội vương miện hoàng gia là trong lễ cưới với Hoàng tử William năm 2011. Thời điểm đó, cô chọn Cartier Halo Tiara phối váy cưới. Những chiếc còn lại là Lotus Flower Tiara, Strathmore Rose Tiara và Lover's Knot Tiara của Nữ hoàng Mary (trị vì 1910-1936).

Gần đây nhất, Công nương Kate đội Lover’s Knot Tiara trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump vào tháng 9.

Tháng 7, cô cũng đội chiếc vương miện này trong chuyến thăm cấp nhà nước của Pháp. Đó là lần đội vương miện đầu tiên của cô kể từ năm 2023. Trước đó, cô gần như rời khỏi đời sống công chúng để điều trị ung thư.

Tại quốc yến tối 3/12, Hoàng hậu Camilla đội một trong những chiếc vương miện được Nữ hoàng Elizabeth II sử dụng nhiều nhất: Girls of Great Britain and Northern Ireland Tiara.