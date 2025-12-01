Điều không tưởng ở sân vận động

TPO - Việc nhóm nhạc nam ảo PLAVE lấp đầy sân vận động Gocheok Sky Dome là minh chứng cho thấy sự xoay chuyển của ngành công nghiệp Kpop trong bối cảnh suy thoái.

Theo The Korea Times, sân vận động bóng chày Gocheok Sky Dome ở Seoul (Hàn Quốc) vốn được xem là địa điểm chỉ dành những nghệ sĩ quyền lực nhất của Kpop như BTS và BlackPink...

Tuy nhiên, vào ngày 21-22/11, điều không tưởng đã xảy ra tại nơi đây. 37.000 người hâm mộ đổ bộ sân vận động để tham gia buổi hòa nhạc của PLAVE, nhóm nhạc nam Kpop ảo trực thuộc công ty giải trí VLAST.

PLAVE là nhóm ảo đầu tiên được trình diễn tại Gocheok Sky Dome. Điều này đánh dấu khoảnh khắc đột phá cho lĩnh vực thần tượng ảo đang mở rộng của Kpop, đồng thời tái định nghĩa ai - hoặc điều gì - có thể đứng trên những sân khấu lớn nhất của Hàn Quốc.

Show diễn của PLAVE tại Gocheok Sky Dome chật kín khán giả.

PLAVE bắt đầu chuyến lưu diễn châu Á DASH: Quantum Leap Encore bắt đầu từ tháng 8, với các điểm dừng ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Jakarta (Indonesia), Bangkok (Thái Lan) và Tokyo (Nhật Bản). Tour diễn kết thúc bằng hai đêm encore ở thủ đô Hàn Quốc.

Hệ thống ghi nhận hai đêm diễn ghi nhận hơn nửa triệu lượt đặt vé trước khi bán sạch, cho thấy đà thương mại mạnh mẽ phía sau các nghệ sĩ ảo và nhu cầu ngày càng tăng đối với những màn trình diễn dựa trên công nghệ.

Cột mốc này phản ánh thay đổi sâu rộng hơn trong thị trường Kpop. Những tiến bộ về công nghệ dựng hình, chuyển động và tích hợp sân khấu đang tái định hình ranh giới của buổi biểu diễn Kpop trực tiếp. Từng bị coi là dự án kỹ thuật số bổ sung, nghệ sĩ ảo giờ đang bắt đầu cạnh tranh trực tiếp với thần tượng thật để giành được các địa điểm biểu diễn lớn và lượng người hâm mộ toàn cầu.

Cách tiếp cận mới

Concert của PLAVE sử dụng hệ thống avatar thời gian thực, trong đó nghệ sĩ hậu trường điều khiển trực tiếp chuyển động và biểu cảm của nhóm. Hệ thống này cho phép avatar phản ứng tức thì với những câu hát, khoảnh khắc bất ngờ và tương tác với khán giả, tạo ra cảm giác biểu diễn sống động thay vì dựng sẵn.

Bên trong Gocheok Sky Dome ngày 21/11, buổi diễn diễn ra với quy mô và năng lượng không khác gì những concert Kpop do người thật dẫn dắt, với những tiếng hô vang đồng bộ, lightstick phối hợp và làn sóng khán giả cuồng nhiệt. Các hình chiếu thực tế tăng cường và hiệu ứng ba chiều được phủ lên sân khấu tạo ra những khoảnh khắc thị giác mà các buổi biểu diễn truyền thống không thể có được.

Người hâm mộ tại sân vận động cho biết buổi diễn gần gũi hơn họ tưởng. Dù một số dự đoán có sự cách biệt về cảm xúc, nhiều khán giả chia sẻ bị ấn tượng bởi chuyển động mượt, màu sắc sống động và khả năng phản ứng thời gian thực của avatar.

“Tôi thích cảm giác ranh giới giữa thế giới thật và thế giới ảo biến mất khi xem PLAVE. Vẫn có vài trục trặc kỹ thuật, nhưng đôi khi tôi quên mất họ là ảo. Cảm giác như điều đó không còn quan trọng nữa", Yu - khán giả theo dõi nhóm từ khi ra mắt năm 2023 - kể lại trải nghiệm.

PLAVE khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành công nghiệp Kpop.

Khán giả tham dự hòa nhạc đa dạng, từ người hâm mộ Kpop lâu năm, fan hoạt hình, người xem V-tuber (người thật livestream nhưng xuất hiện trên màn hình dưới dạng nhân vật ảo) và cả người mê công nghệ. Điều này cho thấy đối tượng của các buổi diễn ảo đang mở rộng.

Mô hình thời gian thực này đối lập với cách tiếp cận của những nghệ sĩ ảo khác như nữ thần tượng Naevis của SM Entertainment hay nhóm nữ MAVE: thuộc Metaverse Entertainment, vốn dựa vào đồ họa chuyển động dựng sẵn và hình ảnh CGI (công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính) mang tính điện ảnh.

Mô hình đó cung cấp mức độ tinh chỉnh hình ảnh và xây dựng thế giới cao, nhưng thiếu tương tác thời gian thực với khán giả.

Hai mô hình này trở thành hai hướng phát triển riêng biệt cho lĩnh vực concert ảo.

Hệ thống thời gian thực nhấn mạnh sự tương tác và trao đổi cảm xúc, trong khi mô hình nặng CGI ưu tiên độ chính xác thị giác và tính mạch lạc của câu chuyện. Cả hai đều đang mở rộng nhanh chóng khi công nghệ phát triển và người hâm mộ tìm kiếm những hình thức trải nghiệm mới.

Naevis của SM Entertainment.

Bước ngoặt của nghệ sĩ ảo

Thần tượng ảo ban đầu đối mặt hoài nghi về việc các nhân vật dựng bằng máy tính liệu có thể tạo ra sự cộng hưởng cảm xúc, vốn là đặc trưng của Kpop, hay không. Nhưng sự kết hợp giữa điều khiển thời gian thực, độ trung thực được cải thiện và sản xuất sân khấu quy mô lớn bắt đầu đảo ngược hoài nghi đó.

Khả năng lấp đầy Gocheok Sky Dome của PLAVE là bước ngoặt mang tính biểu tượng. Thành công của buổi diễn định vị thần tượng ảo không còn là thử nghiệm công nghệ, mà là những nghệ sĩ thực thụ, có khả năng làm chủ các sân khấu danh giá nhất Hàn Quốc.

Giới chuyên gia đánh giá thành tựu này đang định hình lại kỳ vọng về cách nghệ sĩ ảo có thể hoạt động trong một thể loại vốn được xây dựng dựa trên tính trình diễn.

“Chúng ta đang hướng tới một kỷ nguyên lai, nơi ranh giới giữa nghệ sĩ ảo và người thật không còn quan trọng bằng chất lượng trải nghiệm. Giờ đây, câu hỏi đặt ra với thần tượng ảo là liệu họ có thể tạo ra những bản hit vượt ra ngoài cộng đồng người hâm mộ, tiếp cận những khán giả còn cảm thấy xa lạ, thậm chí sợ hãi, với nghệ sĩ ảo hay không", người trong ngành liên quan đến hãng quản lý của PLAVE nói với The Korea Times.

Tuy vậy, thành công rộng hơn vẫn chưa được đảm bảo, vì mới chỉ có số ít nghệ sĩ ảo được công chúng nhận diện.

Nguồn tin lưu ý lĩnh vực này hiện chủ yếu vẫn do các công ty công nghệ dẫn dắt hơn là những công ty giải trí lớn, dẫn đến khó dự đoán tăng trưởng dài hạn.

“Nếu các công ty lớn bắt đầu đối xử với nghệ sĩ ảo giống như cách họ đối xử với idol người thật, công chúng sẽ thay đổi nhận thức gần như ngay lập tức", chuyên gia nhận định.

Số lượng nghệ sĩ ảo được công chúng đón nhận như PLAVE còn ít, nhưng mở đường cho lĩnh vực giải trí mới trong bối cảnh Kpop đang dần suy yếu.

Dẫu vậy, đây vẫn là tín hiệu đáng mừng cho ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc trong bối cảnh có dấu hiệu suy yếu, và cảm xúc của khán giả trong nước dành cho thần tượng Kpop dần bão hòa.

Nó đồng thời đặt ra thách thức cho nghệ sĩ thật vì họ không chỉ cạnh tranh với nhau, mà còn phải đối mặt với những đồng nghiệp không có thật.