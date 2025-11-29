Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Phát ngôn gây phẫn nộ của vợ Chân Tử Đan

Tú Oanh

TPO - Uông Thi Thi, vợ Chân Tử Đan, phải xóa bài đăng liên quan đến vụ cháy ở Hong Kong, Trung Quốc, và công khai xin lỗi trước làn sóng phẫn nộ của cộng đồng mạng.

Yahoo đưa tin liên quan đến vụ cháy kinh hoàng cụm chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po (Đại Bộ), Hong Kong, Trung Quốc, Uông Thi Thi trở thành tâm điểm chỉ trích sau bài đăng bàn về nguyên nhân hỏa hoạn.

u1.jpg﻿
Uông Thi Thi bị chỉ trích về phát ngôn liên quan đến vụ cháy ở Hong Kong. Ảnh: IG.

Trên trang cá nhân ngày 28/11, vợ Chân Tử Đan viết bằng tiếng Anh: "Vụ cháy ở Hong Kong không phải do giàn giáo tre gây ra. Lửa lan nhanh như vậy là vì nhà thầu cắt xén vật liệu, dùng lưới bảo hộ dễ cháy sản xuất tại Trung Quốc không đạt chuẩn và dùng keo bọt để dán kín cửa sổ. Có dữ liệu cho thấy bản thân tre không dễ cháy, xin đừng đổ trách nhiệm lên nó".

Phát ngôn này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc và khiến nhiều cư dân mạng bất bình. Họ chỉ trích Uông Thi Thi đang đổ lỗi cho hàng sản xuất trong nước, ám chỉ “hàng Trung Quốc kém chất lượng” và mang tư tưởng sính ngoại.

Khán giả cũng hoài nghi động cơ và dụng ý phía sau bài đăng, cáo buộc Uông Thi Thi lợi dụng danh tiếng để dẫn dắt, kích động dư luận. Họ cho rằng trong thời điểm bi thương như vậy, người đẹp sinh năm 1981 không nên đưa ra những bình luận mang tính tranh cãi, khiến tình hình thêm rối ren như vậy. Với thân phận là vợ Chân Tử Đan - thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC, cơ quan tư vấn chính trị cấp quốc gia của Trung Quốc), nhiều người nhận định phát ngôn của cô có thể gây ra diễn giải chính trị không cần thiết. Ngay cả Chân Tử Đan cũng bị mắng không biết quản vợ mình.

Trước làn sóng chỉ trích, Uông Thi Thi xóa bài đăng, thay bằng thông điệp giải thích trên cả Weibo và Instagram bằng tiếng Trung: “Hôm nay tôi chia sẻ đoạn nội dung không thích hợp trên Instagram Story. Để tránh gây hiểu lầm, tôi đã xóa ngay lập tức. Ban đầu tôi chỉ muốn bàn luận về vấn đề giàn giáo tre, nhưng lại không chú ý đến cách dùng từ không phù hợp của tác giả gốc. Vì vậy, tôi thật lòng xin lỗi".

Cô cảm ơn những lời nhắc nhở, cảnh tỉnh của mọi người, giúp cô nhận ra phải thận trọng khi truyền tải bất kỳ thông tin nào.

Uông Thi Thi nhấn mạnh điều quan trọng nhất hiện tại là tất cả mọi người cùng đồng lòng để hỗ trợ những người không may mắn được sắp xếp ổn định và tái thiết cuộc sống.

"Tôi xin trịnh trọng xin lỗi vì làm lệch hướng sự chú ý. Sau này, tôi sẽ càng thận trọng hơn", Hoa hậu Trung Quốc Toronto năm 2000 chốt lại.

Trước khi vợ gây tranh cãi, Chân Tử Đan được khen ngợi vì quyên góp một triệu đô la Hong Kong (hơn 128.000 USD) cho Hội Phúc lợi xóa đói giảm nghèo Hong Kong nhằm hỗ trợ người dân bị nạn. Anh cũng chia sẻ thông tin đường dây nóng cứu hộ, đồng thời cầu nguyện: "Trời phù hộ Hong Kong!".

c2-6504.jpg
Chân Tử Đan quyên góp một triệu USD Hong Kong giúp đỡ nạn nhân vụ cháy. Ảnh: IG.

Tính đến chiều 29/11, vụ cháy chung cư Wang Fuk Court khiến ít nhất 128 người thiệt mạng khoảng 200 người mất tích và hàng nghìn người giờ đây không còn nhà cửa.

Bên cạnh công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ nạn nhân, nhà chức trách Hong Kong (Trung Quốc) đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy, xem vật liệu sử dụng có tính dễ cháy hay không, việc thi công có đúng quy chuẩn hay không và vì sao ngọn lửa lại có thể lan rộng trong thời gian ngắn như vậy. Giới chức kêu gọi mọi thông tin hiện nay phải dựa trên kết quả điều tra, mong công chúng không suy đoán quá mức.

Tú Oanh
#Vợ Chân Tử Đan #Uông Thi Thi #cháy ở Hong Kong #cháy chung cư #Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục