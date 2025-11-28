Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Hai diễn viên gây phẫn nộ sau vụ cháy ở Hong Kong

Tú Oanh

TPO - Trong khi Hong Kong (Trung Quốc) đang chìm trong không khí tang thương do vụ cháy thảm khốc, hai nam diễn viên trở thành tâm điểm chỉ trích vì có phát ngôn bị cho là vô cảm, trục lợi.

Hong Kong (Trung Quốc) vừa xảy ra vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất kể từ năm 1962. Tính đến sáng 28/11, số nạn nhân thiệt mạng ước tính ít nhất 94 người, được dự đoán còn có thể tăng lên vì còn nhiều người vẫn đang mất tích.

Trong bầu không khí tang thương đó, hai nam diễn viên có phát ngôn khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

c1-3018.jpg
Lâm Tử Hạnh bị chỉ trích vì phát ngôn không phù hợp về vụ cháy chung cư Hong Kong.

Ngày 26/11, khi vụ cháy tại chung cư Wang Fuk Court (Hồng Phúc Viện) ở Tai Po (Đại Bộ), Hong Kong, Trung Quốc, đang diễn ra, Lâm Tử Hạnh gây chú ý với bài đăng trên ứng dụng WeChat.

Mở đầu, nam diễn viên bày tỏ cảm xúc nặng nề khi chứng kiến thảm kịch, đồng thời đề cập đến sự mong manh của sinh mệnh.

Tiếp đó, Lâm Tử Hạnh nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc mua bảo hiểm: “Tất cả những gì chúng ta có thể làm là quản lý rủi ro thật tốt vì bản thân, gia đình và sự bình yên trong tâm hồn”.

Anh cho rằng bảo hiểm không phải là món hàng, mà là sự đồng hành, biểu hiện cho việc trân trọng từng ngày bình thường và từng khoảnh khắc có thể nắm giữ.

Lời chia sẻ này nhanh chóng vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng. Cư dân mạng cáo buộc Lâm Tử Hạnh lợi dụng thảm họa để quảng cáo bảo hiểm, thậm chí mắng anh là kiếm tiền từ người chết.

Bài đăng sau đó được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Lâm Tử Hạnh bị gán mác “kẻ vô cảm”.

Tình hình càng leo thang khi TVB ra thông cáo cắt đứt quan hệ với Lâm Tử Hạnh. Đài truyền hình Hong Kong khẳng định anh không phải nhân viên của đài, không có bất kỳ liên hệ nào và hành vi cá nhân của anh không đại diện cho lập trường của TVB.

TVB cũng lên án mạnh mẽ hành vi lợi dụng các sự cố xã hội nghiêm trọng để quảng cáo, đồng thời gửi lời chia buồn đến các nạn nhân và gia đình trong vụ hỏa hoạn.

Trước áp lực dư luận, rạng sáng 27/11, Lâm Tử Hạnh lên tiếng giải thích.

Nam diễn viên cho biết bản thân cảm thấy sốc và đau buồn vì sự việc. Anh tuyên bố bài đăng ban đầu chỉ nhằm chia sẻ trong vòng bạn bè, không phải bài quảng cáo công khai và cũng không tiến hành bất kỳ hoạt động thương mại nào.

Anh cam đoan mục đích viết bài là do quan tâm sự việc và lo lắng cho bạn bè, muốn nhắc mọi người chú ý đến việc phòng rủi ro.

Lâm Tử Hạnh không quên gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng bởi sự hiểu lầm hoặc cảm thấy khó chịu, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến các nạn nhân và gia đình. Anh cũng hứa sau này thận trọng hơn khi phát ngôn.

Lâm Tử Hạnh (William Lam) tự giới thiệu trên mạng xã hội là diễn viên, từng học chuyên ngành biểu diễn tại Học viện Nghệ thuật Hong Kong. Anh cho biết từng tham gia hơn 200 dự án phim, cả trước và sau ống kính.

Theo truyền thông, anh là diễn viên hợp đồng của đài TVB, đóng một số vai phụ, quần chúng. Anh từng xuất hiện trong bộ phim Run! Brave Women, có Tiêu Chính Nan và Ngô Nhược Hy đóng chính.

c2-1985.jpg
Vương Hỷ bị cho là vô cảm trước thảm họa.

Cái tên khác bị chỉ trích là Vương Hỷ. Ngày 26/11, anh liên tục đăng bài trên Instagram bàn về vụ cháy, trong đó có câu: “Sau thảm họa, Hồng Phúc Viện, chủ nhà dưới 40 m2 có thể mạnh dạn tăng giá thuê nhà. Nói rõ: tôi sẽ làm vậy”.

Ngay lập tức, anh bị cư dân mạng tấn công: “Vương Hỷ, xin hỏi anh có rối loạn nhân cách chống đối xã hội không?”, “Trước hết, anh có nhà để tăng giá thuê không? Hai là giờ lửa vẫn chưa tắt, tôi thấy lúc này không thích hợp để nói những lời như vậy”, “Đã già đầu rồi còn nói mấy câu ngu ngốc như vậy sao?”, “Người Hong Kong bắt đầu ghét anh rồi”…

Bất chấp làn sóng chỉ trích, Vương Hỷ lại đăng thêm dòng trạng thái khác: “Thảm họa Hồng Phúc Viện: 2.000 nạn nhân tạm thời được sắp xếp vào khách sạn 5 sao nào?”.

Tuy nhiên, lần này cư dân mạng không để ý đến nam diễn viên nữa.

Vương Hỷ sinh năm 1967, là diễn viên, ca sĩ kiêm MC nổi tiếng ở Hong Kong (Trung Quốc). Anh nổi tiếng qua những bộ phim như Liệt hỏa hùng tâm, Đội cứu hỏa anh hùng, Hoa Mộc Lan hay Phong Vân

Sau khi rời TVB, sự nghiệp của Vương Hỷ xuống dốc. Những năm gần đây, anh quyết định rút lui khỏi showbiz, trở thành cố vấn phong thủy.

Vào tháng 1, anh tiết lộ bị suy thận, suýt phải chạy thận suốt đời. Đến tháng 5, anh gây sốc khi kể 2 lần bị đàn ông chuốc thuốc mê và cưỡng bức vào năm 2024.

c3.jpg
Vương Hỷ nổi tiếng nhờ vai lính cứu hỏa trong Liệt hỏa hùng tâm.
Tú Oanh
#cháy chung cư #cháy chung cư Hong Kong #Vương Hỷ #Lâm Tử Hạnh #diễn viên Hong Kong

Xem thêm

Cùng chuyên mục