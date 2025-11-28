Hai diễn viên gây phẫn nộ sau vụ cháy ở Hong Kong

TPO - Trong khi Hong Kong (Trung Quốc) đang chìm trong không khí tang thương do vụ cháy thảm khốc, hai nam diễn viên trở thành tâm điểm chỉ trích vì có phát ngôn bị cho là vô cảm, trục lợi.

Hong Kong (Trung Quốc) vừa xảy ra vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất kể từ năm 1962. Tính đến sáng 28/11, số nạn nhân thiệt mạng ước tính ít nhất 94 người, được dự đoán còn có thể tăng lên vì còn nhiều người vẫn đang mất tích.

Trong bầu không khí tang thương đó, hai nam diễn viên có phát ngôn khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Lâm Tử Hạnh bị chỉ trích vì phát ngôn không phù hợp về vụ cháy chung cư Hong Kong.

Ngày 26/11, khi vụ cháy tại chung cư Wang Fuk Court (Hồng Phúc Viện) ở Tai Po (Đại Bộ), Hong Kong, Trung Quốc, đang diễn ra, Lâm Tử Hạnh gây chú ý với bài đăng trên ứng dụng WeChat.

Mở đầu, nam diễn viên bày tỏ cảm xúc nặng nề khi chứng kiến thảm kịch, đồng thời đề cập đến sự mong manh của sinh mệnh.

Tiếp đó, Lâm Tử Hạnh nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc mua bảo hiểm: “Tất cả những gì chúng ta có thể làm là quản lý rủi ro thật tốt vì bản thân, gia đình và sự bình yên trong tâm hồn”.

Anh cho rằng bảo hiểm không phải là món hàng, mà là sự đồng hành, biểu hiện cho việc trân trọng từng ngày bình thường và từng khoảnh khắc có thể nắm giữ.

Lời chia sẻ này nhanh chóng vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng. Cư dân mạng cáo buộc Lâm Tử Hạnh lợi dụng thảm họa để quảng cáo bảo hiểm, thậm chí mắng anh là kiếm tiền từ người chết.

Bài đăng sau đó được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Lâm Tử Hạnh bị gán mác “kẻ vô cảm”.

Tình hình càng leo thang khi TVB ra thông cáo cắt đứt quan hệ với Lâm Tử Hạnh. Đài truyền hình Hong Kong khẳng định anh không phải nhân viên của đài, không có bất kỳ liên hệ nào và hành vi cá nhân của anh không đại diện cho lập trường của TVB.

TVB cũng lên án mạnh mẽ hành vi lợi dụng các sự cố xã hội nghiêm trọng để quảng cáo, đồng thời gửi lời chia buồn đến các nạn nhân và gia đình trong vụ hỏa hoạn.

Trước áp lực dư luận, rạng sáng 27/11, Lâm Tử Hạnh lên tiếng giải thích.

Nam diễn viên cho biết bản thân cảm thấy sốc và đau buồn vì sự việc. Anh tuyên bố bài đăng ban đầu chỉ nhằm chia sẻ trong vòng bạn bè, không phải bài quảng cáo công khai và cũng không tiến hành bất kỳ hoạt động thương mại nào.

Anh cam đoan mục đích viết bài là do quan tâm sự việc và lo lắng cho bạn bè, muốn nhắc mọi người chú ý đến việc phòng rủi ro.

Lâm Tử Hạnh không quên gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng bởi sự hiểu lầm hoặc cảm thấy khó chịu, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến các nạn nhân và gia đình. Anh cũng hứa sau này thận trọng hơn khi phát ngôn.

Lâm Tử Hạnh (William Lam) tự giới thiệu trên mạng xã hội là diễn viên, từng học chuyên ngành biểu diễn tại Học viện Nghệ thuật Hong Kong. Anh cho biết từng tham gia hơn 200 dự án phim, cả trước và sau ống kính.

Theo truyền thông, anh là diễn viên hợp đồng của đài TVB, đóng một số vai phụ, quần chúng. Anh từng xuất hiện trong bộ phim Run! Brave Women, có Tiêu Chính Nan và Ngô Nhược Hy đóng chính.

Vương Hỷ bị cho là vô cảm trước thảm họa.

Cái tên khác bị chỉ trích là Vương Hỷ. Ngày 26/11, anh liên tục đăng bài trên Instagram bàn về vụ cháy, trong đó có câu: “Sau thảm họa, Hồng Phúc Viện, chủ nhà dưới 40 m2 có thể mạnh dạn tăng giá thuê nhà. Nói rõ: tôi sẽ làm vậy”.

Ngay lập tức, anh bị cư dân mạng tấn công: “Vương Hỷ, xin hỏi anh có rối loạn nhân cách chống đối xã hội không?”, “Trước hết, anh có nhà để tăng giá thuê không? Hai là giờ lửa vẫn chưa tắt, tôi thấy lúc này không thích hợp để nói những lời như vậy”, “Đã già đầu rồi còn nói mấy câu ngu ngốc như vậy sao?”, “Người Hong Kong bắt đầu ghét anh rồi”…

Bất chấp làn sóng chỉ trích, Vương Hỷ lại đăng thêm dòng trạng thái khác: “Thảm họa Hồng Phúc Viện: 2.000 nạn nhân tạm thời được sắp xếp vào khách sạn 5 sao nào?”.

Tuy nhiên, lần này cư dân mạng không để ý đến nam diễn viên nữa.

Vương Hỷ sinh năm 1967, là diễn viên, ca sĩ kiêm MC nổi tiếng ở Hong Kong (Trung Quốc). Anh nổi tiếng qua những bộ phim như Liệt hỏa hùng tâm, Đội cứu hỏa anh hùng, Hoa Mộc Lan hay Phong Vân…

Sau khi rời TVB, sự nghiệp của Vương Hỷ xuống dốc. Những năm gần đây, anh quyết định rút lui khỏi showbiz, trở thành cố vấn phong thủy.

Vào tháng 1, anh tiết lộ bị suy thận, suýt phải chạy thận suốt đời. Đến tháng 5, anh gây sốc khi kể 2 lần bị đàn ông chuốc thuốc mê và cưỡng bức vào năm 2024.