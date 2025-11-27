Tính toán của ông Trump

TPO - Paramount được cho là sẽ phát hành “Rush Hour 4”, bộ phim hành động ăn khách có Thành Long và Chris Tucker đóng chính, theo lời yêu cầu từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phim của Thành Long hồi sinh

Ngày 25/11 (giờ địa phương), truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin loạt phim Rush Hour dự kiến tái xuất sau gần 2 thập kỷ gián đoạn, nhờ sự thúc đẩy từ Tổng thống Donald Trump.

Rush Hour được biết đến là một trong những loạt phim hành động - hài thành công nhất cuối thập niên 1990.

Phim xoay quanh bộ đôi “oan gia ngõ hẹp” nhưng cực kỳ ăn ý trong công việc: thanh tra Lee (Thành Long) của Cục Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) và cảnh sát Los Angeles Carter (Chris Tucker). Từ bất đắc dĩ phải hợp tác, họ tìm được tiếng nói chung và cùng nhau lật tẩy những vụ án nguy hiểm.

Rush Hour là bộ phim giúp tên tuổi Thành Long và Chris Tucker phổ biến ở Hollywood.

Sự hấp dẫn của Rush Hour đến từ những màn võ thuật đẹp mắt, pha rượt đuổi kịch tính và mảng miếng gây cười dựa trên sự khác biệt văn hóa.

Ba phần phim lần lượt vào các năm 1998, 2001 và 2007 được khán giả đón nhận nồng nhiệt, đạt được thành công phòng vé vang dội, với 244 triệu USD, 347 triệu USD và 258 triệu USD trên toàn cầu.

Phim không chỉ giúp tên tuổi Thành Long bùng nổ, mà còn góp phần mở đường cho làn sóng diễn viên châu Á bước vào Hollywood.

Tuy nhiên, đã 18 năm trôi qua kể từ khi Rush Hour 3 ra mắt. Suốt những năm qua, không có động thái nào cho phần tiếp theo. Tình hình càng vô vọng hơn khi Warner Bros. cắt đứt quan hệ với đạo diễn Brett Ratner, do ông này vướng vào cáo buộc có hành vi tình dục sai trái vào năm 2017.

Ratner phủ nhận mọi cáo buộc và chưa bao giờ bị buộc tội. Dẫu vậy, sự nghiệp làm phim của ông lâm vào khủng hoảng kể từ đó.

Nhiều hãng phim đã được liên hệ để bàn chuyện phát hành phần mới của Rush Hour mới, vốn có sẵn kịch bản. Tuy nhiên, tất cả chùn bước vì dính líu đến Ratner.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã thay đổi. Ratner bắt đầu được chào đón trở lại trong thời gian gần đây. Ông là người thực hiện bộ phim tài liệu trị giá 40 triệu USD về Đệ nhất phu nhân Melania Trump cho Amazon.

Trang Semafor dẫn lời nguồn tin cho biết đích thân người đứng đầu Nhà Trắng yêu cầu Larry Ellison, tỷ phú sáng lập tập đoàn công nghệ đa quốc gia Oracle Corporation, hồi sinh loạt phim ăn khách mà ông yêu thích.

Ông Ellison có mối quan hệ thân thiết lâu năm với ông Trump. Con trai tỷ phú này, David Ellison, là người sáng lập công ty sản xuất phim điện ảnh và truyền hình Mỹ Skydance Media. Năm 2025, với sự hậu thuẫn tài chính từ cha và phê duyệt từ chính quyền Trump, David Ellison dẫn dắt Skydance Media thực hiện thương vụ sáp nhập với Paramount Global, biến thành công ty mới Paramount Skydance.

Ông Trump có dự tính gì?

Theo Puck News, Paramount đảm bảo được nguồn vốn cho Rush Hour 4, đồng thời thương lượng thành công với Warner Bros. Discovery - công ty mẹ của New Line, hãng phim sản xuất ba phần phim trước của Rush Hour - về phần phân phối.

Nguồn tin của Variety cho biết trong thỏa thuận, Paramount sẽ thu khoản phí phân phối cố định để phát hành phim tại rạp. Trong khi đó, Warner Bros. được hưởng một phần doanh thu phòng vé (chưa rõ con số) trước khi các nhà đầu tư thu hồi chi phí.

Ông Trump đích thân mở lời với tỷ phú Larry Ellison để có phần 4 của Rush Hour. Ảnh: Getty Images.

Chưa rõ Thành Long và Chris Tucker có trở lại trong phần phim mới hay không. Ở tuổi 71, ngôi sao võ thuật Trung Quốc giảm bớt công việc tại các hãng phim ở Mỹ. Lần tái xuất gần nhất của ông là trong bộ phim Karate Kid: Legends (phát hành tháng 5). Trong khi đó, Tucker không đóng chính trong bất kỳ dự án lớn nào kể từ 2007.

Dẫu vậy, sự trở lại của họ được cho là rộng mở, vì khác với số đông giới tinh hoa Hollywood, họ có góc nhìn thiện cảm về ông Trump.

Sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ lần đầu vào năm 2016, Thành Long chia sẻ: “Hãy cho ông ấy cơ hội để cố gắng thay đổi nước Mỹ và thay đổi thế giới. Ông ấy là doanh nhân… Tôi nghĩ ông ấy biết cách xử lý những chuyện như thế”.

Hai năm sau, Tucker kể với nhà báo Piers Morgan từng gặp ông Trump một lần và “hy vọng ông ấy làm tốt”. Nam diễn viên nhấn mạnh: “Tôi muốn ông ấy thành công. Tôi muốn ông ấy làm điều đúng đắn”.

Nhà Trắng, Paramount Skydance và Warner Bros. chưa bình luận gì về thông tin trên.

Ông Trump được biết đến là người yêu thích thể loại phim hành động. Bên cạnh Rush Hour, danh sách phải xem của ông còn có Bloodsport, Goodfellas, The Godfather, The Good, the Bad and the Ugly và Citizen Kane…

Tổng thống Mỹ từng nhiều lần tuyên bố muốn khôi phục cái mà ông gọi là “nam tính cổ điển” trong ngành làm phim.

Với sự tái xuất của Rush Hour, nhà sản xuất phim Dallas Sonnier dự đoán với Semafor: “Sẽ có làn sóng phim mang đậm phong cách nam tính cổ điển, với những người hùng có tinh thần kiên cường, truyền thống, dũng cảm và tự tin. Có thể hơi tự tin thái quá, nhưng tận tụy với danh dự và bổn phận. Tất nhiên phải có vài vụ nổ, đấu súng, trực thăng, ẩu đả và rượt đuổi xe hơi”.