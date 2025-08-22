Thành Long hồi sinh ở tuổi 71

TPO - Tác phẩm võ thuật mới nhất của Thành Long "Bắt gió đuổi ảnh" được khen ngợi là "phim hành động xuất sắc nhất 10 năm trở lại đây".

Theo 163, bộ phim Bắt gió đuổi ảnh do Thành Long, Lương Gia Huy, Trương Tử Phong, Thử Sa đóng chính sau 5 ngày công chiếu đạt doanh thu gần 400 triệu NDT, dự kiến đạt tổng doanh thu hơn 1 tỷ NDT. Bên cạnh đó, phim còn đạt 8,1/10 điểm chất lượng trên trang đánh giá Douban cùng nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Nguồn tin cho biết thêm Bắt gió đuổi ảnh được đánh giá có nội dung hấp dẫn, những cảnh hành động mãn nhãn, có chiều sâu về mặt kịch bản, thậm chí khán giả còn nhận định "như được xem lại Thành Long ở thời kỳ đỉnh cao 20 năm về trước".

Thành Long lại đạt đến đỉnh cao ở tuổi 71.

Câu chuyện trong phim bắt đầu khi một nhóm tội phạm tấn công trung tâm tài chính tại Macao Trung Quốc, đánh cắp số tiền ảo giá trị lên tới hàng chục tỷ USD. Cảnh sát đã huy động mọi nguồn lực nhưng không thể tìm ra thủ phạm, vì vậy họ phải mời một chuyên gia theo dõi lão luyện đã ở ẩn là Hoàng Đức Trung (Thành Long) trở lại. Hoàng Đức Trung chọn cảnh sát trẻ Hà Thu Quả (Trương Tử Phong) làm người hỗ trợ. Tuy nhiên, giữa họ từng có mối hận thù khi cha Hà Thu Quả đã hy sinh trong một nhiệm vụ có sự tham gia của Hoàng Đức Trung.

Sau quá trình điều tra, Hoàng Đức Trung phát hiện nhân vật cầm đầu băng nhóm tội phạm là Phó Long Sinh (Lương Gia Huy). Trong vụ tấn công, hắn cũng tham gia và luôn xuất hiện trong các thời điểm mấu chốt nhưng lại ẩn giấu thân phận kỹ lưỡng.

Nam diễn viên vào vai một cảnh sát già nhạy bén trong việc truy tìm dấu vết tội phạm.

Phó Long Sinh nuôi dưỡng 6 đứa trẻ và dạy chúng nhiều kỹ năng như chiến đấu, ngụy trang, hack máy tính... để chúng phục vụ cho mình. Tuy nhiên, sự tàn bạo của Phó Long Sinh khiến những "đứa con" bắt đầu phản kháng.

Bộ phim phân ra hai chiến tuyến rõ ràng và liên tục truy đuổi lẫn nhau. Đồng thời, thông qua các cuộc chiến, mối quan hệ hận thù giữa Hoàng Đức Trung và Hà Thu Quả ngày càng thân thiết giống cha con. Nhưng những người vốn là cha - con như Phó Long Sinh thì lại dần trở thành kẻ thù giúp tác phẩm trở nên sâu sắc.

Lương Gia Huy đóng vai kẻ phản diện, nuôi 6 con trai tài năng thành lập băng nhóm tội phạm công nghệ cao.

Theo 163, ở tuổi 71, Thành Long vẫn giữ phong độ với các pha võ thuật sáng tạo, trong một không gian nhỏ, tận dụng mọi điều kiện để chiến đấu khiến khán giả mãn nhãn. Các cảnh hành động được thiết kế chỉn chu, nhóm diễn viên trẻ cũng từng đoạt giải võ thuật ở ngoài đời vì vậy bộ phim được đánh giá rất cao ở mảng hành động.

Không những vậy, phản diện do Lương Gia Huy thủ vai cũng có cảnh nổi bật khi một mình đấu với 30 người đàn ông khỏe mạnh, liên tục đâm chém với những chiêu thức mạnh mẽ sát phạt, tính thẩm mỹ bạo lực đạt đến đỉnh cao.

Nhờ đó, Bắt gió đuổi ảnh không chỉ có doanh thu tốt, danh tiếng cũng bùng nổ. Thậm chí, có ngày, phim còn vượt qua các bom tấn được đầu tư kinh phí lớn như Tiệm ảnh Nam Kinh, Đông cực đảo,... giành vị trí Top 1 doanh thu tại Trung Quốc.

Các cảnh hành động trong phim rất mãn nhãn.

Thành công của Bắt gió đuổi ảnh cũng cứu giúp danh tiếng của Thành Long đang trên đà trượt dốc. Theo Sohu, các tác phẩm gần đây của ông liên tiếp lỗ nặng. Chính Thành Long cũng thừa nhận trong vòng 6 năm qua, nam diễn viên lỗ 1,9 tỷ NDT (hơn 260 triệu USD) vì những dự án điện ảnh thất bại như Kẻ ngoại tộc lỗ 300 triệu NDT, Thần thám Bồ Tùng Linh doanh thu chỉ đạt 160 triệu NDT, nhưng kinh phí sản xuất phim là 350 triệu NDT. Long ấn cơ mật phòng vé toàn cầu chỉ đạt 9,19 triệu USD, trong khi phí làm phim là 50 triệu USD, lỗ hơn 45 triệu USD.

Cuối năm 2022, Thành Long mang tới tác phẩm Long mã tinh thần. Nhưng chủ đề của phim không hấp dẫn, khó cạnh tranh với các bom tấn khác cùng ra mắt dịp Tết Nguyên đán. Phim chỉ thu về 210 triệu NDT, lỗ hơn 230 triệu NDT.

Tháng 7/2024, bộ phim A Legend (Truyền thuyết) là phần mới của phim Thần thoại cũng thất bại. Đến tháng 10/2024, phim Panda Plan bị chê về chất lượng là tác phẩm "sỉ nhục người xem" và lỗ nặng. Trong năm 2025, Thành Long cũng có dự án Karate Kid: Legends không thành công.

Thành Long từng bị chê hết thời.

Chính vì vậy, nhiều người cho rằng Thành Long đã hết thời, nhưng nam diễn viên khẳng định bản thân luôn nỗ lực làm mới vai diễn, không ngừng theo đuổi đam mê diễn xuất trong suốt 10 năm qua.