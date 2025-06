Thành Long đuối sức trước Tom Cruise

TPO - Thành Long tái xuất màn ảnh rộng với “Karate Kid: Legends”. Thành tích mở màn của phim không được như kỳ vọng, không thể cạnh tranh với Disney và Tom Cruise.

Thành Long tái xuất

Ngày 30/5, Karate Kid: Legends gia nhập cuộc đua phòng vé cùng với các bom tấn ăn khách nhất hiện nay là Lilo & Stitch và Mission: Impossible - The Final Reckoning.

Bộ phim đánh dấu màn tái xuất của Thành Long ở Hollywood có khởi đầu khá ổn, nhưng chưa đạt được kỳ vọng ban đầu, cũng không đủ sức cạnh tranh vị trí nhất và nhì trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ, chỉ xếp hạng 3.

Theo Variety, bộ phim hành động PG-13 (dành cho khán giả trên 13 tuổi) của Sony nhắm mục tiêu 25 triệu USD từ 3.809 rạp chiếu ở Bắc Mỹ. Dù nhận được phản ứng tích cực từ khán giả, với điểm A- trên CinemaScore và 90% trên Rotten Tomatoes, sau 3 ngày cuối tuần (30/5-1/6), phim chỉ thu về được 21 triệu USD. Không được như kỳ vọng, nhưng con số này được đánh giá là khởi đầu khá ổn đối với tác phẩm có kinh phí sản xuất khiêm tốn là 45 triệu USD.

Bên cạnh đó, phim kiếm được 26 triệu USD ở thị trường quốc tế. Như vậy, doanh thu toàn cầu trong cuối tuần mở màn là 47 triệu USD.

Phiên bản gần nhất trước đó là The Karate Kid 2010 (có sự tham gia của Jackie Chan và Jaden Smith) mở màn với 55 triệu USD (chưa điều chỉnh theo lạm phát) và cuối cùng thu về 359 triệu USD trên toàn cầu.

Karate Kid: Legends diễn ra nhiều năm sau các sự kiện của bản gốc The Karate Kid 1984 và bản reboot The Karate Kid 2010. Bộ phim kết nối hai thế giới này thông qua sự trở lại của Daniel LaRusso (Ralph Macchio) và Mr. Han (Thành Long).

Phần phim mới kể về thiếu niên gốc Á sống ở Los Angeles (Mỹ), tên là Li Fong (Ben Wang). Cậu phải vật lộn giữa bản sắc văn hóa, những áp lực học đường và cuộc sống gia đình rối ren sau khi chuyển đến từ Trung Quốc. Li Fong lạc lõng trong môi trường mới, còn bị bắt nạt tại trường học.

Trong lúc bế tắc, Li Fong gặp được Mr. Han, bậc thầy võ thuật sống lặng lẽ, và Daniel LaRusso, chủ một học viện dạy Karate. Hai người cùng nhau dạy võ cho Li Fong, nhưng không tìm được tiếng nói chung do một bên theo đuổi triết lý võ học Trung Hoa, bên còn lại trung thành với Karate truyền thống Nhật Bản. Dẫu vậy, họ nhận ra cần phải hợp tác để giúp Li Fong tham gia giải đấu võ thuật lớn.

Phim nhận được nhiều lời khen từ khán giả: “Phim hay và hài hước”, “Diễn xuất tốt. Mọi người vỗ tay trong rạp sau khi kết thúc”, “Mở đầu hơi chậm, nhưng khi cuộc chiến bắt đầu, nó thực sự diễn ra sôi động. Đặc biệt là với Jackie Chan (Thành Long) và Ralph Machio”, “Đây không phải bộ phim điện ảnh xuất sắc, nhưng là tác phẩm hay. Dàn diễn viên hấp dẫn, theo đúng chủ đề. Đây là bộ phim hành động vui nhộn. Tôi sẽ đi xem lại. Thật tuyệt khi thấy Macchio và Chan. Ben Wang là diễn viên trẻ triển vọng”, “Cốt truyện hay. Tôi thích mối quan hệ giữa các nhân vật chính”, “Thật mừng là họ không lạm dụng quá nhiều cảnh hồi tưởng”, “Nhiều cảnh quay thật dữ dội. Vui vì họ đưa nhiều nhân vật cũ vào. Luôn thích phim của Jackie Chan”…

Tuy nhiên, đánh giá từ các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes chỉ ở mức trung bình, 59%. Đa số ý kiến chê đều cho rằng Karate Kid: Legends không vượt qua được hai phần phim trước, thiếu đi sự sâu sắc và tinh tế trong cách kể chuyện, không thể khiến người ta nhớ đến trong vài thập niên nữa.

Lilo & Stitch vẫn giữ ngôi vương

Trong tuần thứ 2 ra rạp, Lilo & Stitch trụ vững ở vị trí số một phòng vé, thu về thêm 63 triệu USD từ 4.410 địa điểm ở Bắc Mỹ. Doanh số bán vé giảm 57% so với tuần mở màn (146 triệu USD). Đây được đánh giá là mức giảm hợp lý đối với tác phẩm chiếu rạp.

Hiện tại, bản live-action của phim hoạt hình Disney kiếm được hơn 280 triệu USD ở thị trường nội địa và 610 triệu USD trên toàn cầu. Như vậy, sau 2 tuần công chiếu, Lilo & Stitch đã có lãi. Với kinh phí sản xuất và tiếp thị là 200 triệu USD, ngưỡng hòa vốn của Lilo & Stitch là 400 triệu USD (tính cả tiền ăn chia với chủ rạp chiếu, khoảng 45-55%).

Cũng ghi nhận mức sụt giảm doanh số bán vé là 57%, Mission: Impossible - The Final Reckoning kiếm thêm 27,3 triệu USD từ 3.861 rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ, xếp hàng 2. Phim hiện thu về 122,6 triệu USD tại thị trường nội địa và 353,8 triệu USD trên toàn thế giới.

Con số này không tệ đối với bộ phim hành động chiếu rạp, nhưng lại chưa đáng kể nếu xét đến khoản kinh phí sản xuất khổng lồ 400 triệu USD. Tom Cruise cần nhiều sức bền và vận may hơn nữa để mang phần 8 của loạt phim ăn khách chạm đến ngưỡng hòa vốn (trong khoảng 800 triệu đến 1 tỷ USD).

Hai vị trí còn lại trong top 5 doanh thu phòng vé Bắc Mỹ thuộc về Final Destination: Bloodlines (10,8 triệu USD) và Bring Her Back (7,1 triệu USD).

Trong khi Destination đã có 3 tuần làm quen với khán giả, Bring Her Back là tác phẩm mới ra mắt vào ngày 30/5. Phim thuộc thể loại kinh dị, siêu nhiên, xoay quanh cuộc phiêu lưu ly kỳ của những người con trong một gia đình sau khi phát hiện nghi lễ đáng sợ tại nhà mẹ nuôi.

Bring Her Back là tác phẩm tiếp theo của Danny và Michael Philippou sau Talk to Me - bộ phim kinh dị về chủ đề gọi hồn đã trở thành cú hit bất ngờ vào năm 2022. Khi đó, phim khởi đầu mạnh mẽ hơn với 10 triệu USD và kiếm được tổng cộng 91 triệu USD trên toàn thế giới.

Bước vào mùa phim hè, doanh thu phòng vé Bắc Mỹ tăng cao với tổng doanh thu tăng 25,5% so với năm 2024, nhưng vẫn thấp hơn 27% so với năm 2019. Theo David A. Gross của công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research, doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ từ tháng 4 với A Minecraft Movie, nhưng tình hình vẫn khá mong manh, có thể sụt giảm bất kỳ lúc nào nếu không có tác phẩm tốt.