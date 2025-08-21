'Tây du ký 1986' nuôi sống nửa giới giải trí

TPO - "Tây du ký" là một trong tứ đại danh tác của Trung Quốc, thường xuyên được chuyển thể lên màn ảnh rộng.

Trang 163 đưa tin bộ phim hoạt hình Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng nhiều ngày liên tiếp đứng đầu doanh thu phòng vé Trung Quốc, hiện tại đạt hơn 1.1 tỷ NDT, dự kiến doanh thu cuối cùng đạt gần 2 tỷ NDT. Tác phẩm có điểm chất lượng trên trang Douban lên tới 8.6 điểm, nhận rất nhiều lời khen của khán giả.

Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng (Nobody) lấy cảm hứng từ Tây du ký nhưng nhân vật chính là 4 tiểu yêu vô danh: heo, cóc, chồn, khỉ đột - giả làm thầy trò Đường Tăng để đi thỉnh kinh.

Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng là phiên bản phóng tác dựa trên hành trình thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng trong Tây du ký.

Đây là những tiểu yêu hằng ngày bị chèn ép đè nén, bị coi khinh và cướp mất công lao tại Động Đại Vương, chúng quyết tâm đi tìm vận mệnh có thể thay đổi cuộc đời mình. Trên đường đi, nhóm tiểu yêu gặp nhiều trắc trở vì pháp lực nhỏ bé, thân thế thấp hèn, không có quan hệ phía sau chống đỡ, không có danh tiếng trên giang hồ. Tuy nhiên, 4 tiểu yêu vẫn nỗ lực để thay đổi cuộc đời mình trong chuyến phiêu lưu hấp dẫn.

Phim được yêu thích vì lồng ghép các yếu tố đời sống xã hội một cách khéo léo mới mẻ.

Theo 163, khán giả xem Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng nảy sinh sự đồng cảm với các nhân vật chính. Các nhân vật như Trư yêu, cóc tinh đều giống những nhân viên văn phòng trẻ hiện tại, từng là niềm tự hào của cha mẹ nhưng trở thành kẻ vô dụng tầm thường nơi công sở. Mọi người đều mắc kẹt với những quy tắc nơi làm việc không thể thoát ra được. Sự phi lý tại núi Lãng Lãng chính là cuộc sống hiện thực, ẩn dụ cho cuộc đời bất đắc chí của vô số người trẻ hiện nay.

"Những tiểu yêu quái núi Lãng Lãng là kẻ tầm thường muốn sao chép thành công của thầy trò Đường Tăng. Nhưng chúng thật ngây thơ và yếu đuối, dẫu vậy hành trình nỗ lực của chúng vẫn khiến khán giả cảm động, tạo nên một Tây du ký mới hài hước và đẫm nước mắt", Tân Hoa Xã bình luận.

Các nhân vật trong Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng được cho là giống với hàng triệu nhân viên văn phòng vô danh đang đấu tranh với khó khăn của cuộc sống.

Theo 163, Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng cùng tựa game Black Myth: Wukong (Hán-Việt: Hắc Thần Thoại: Ngộ Không) là những ví dụ cho thấy sức ảnh hưởng của tiểu thuyết Tây du ký tới nền điện ảnh Trung Quốc. Khán giả Trung Quốc dành tình yêu đặc biệt cho Tây du ký và Tôn Ngộ Không. Thậm chí, trong Na Tra 2: Ma đồng náo hải, khi cây Định Hải Thần Châm (sau này gọi là gậy Như Ý) xuất hiện chỉ trong vài giây đã khiến khán giả sục sôi với giả thuyết Đại Thánh sẽ xuất hiện trong thế giới Na Tra.

Trong hai năm trở lại đây, có không ít tác phẩm cũng lấy cảm hứng hoặc được cải biên từ Tây du ký như phim hoạt hình Tề Thiên Đại Thánh trên Netflix (2023), Đại thoại đại thoại Tây Du (2024), Tây du hàng ma thiên chi Khoái Hoạt thành (2025) hay trước đó là Tây du ký: Mối tình ngoại truyện có hai phần, Đại náo thiên cung, Tây du ký: Nữ nhi quốc. Các nhà phân tích nhận định Tây du ký được làm lại nhiều lần vì đã có lượng khán giả đông đảo ở mọi lứa tuổi, thế hệ, điều này giúp bản phim của Tây du ký tiết kiệm chi phí quảng bá, có thể mở rộng thị trường ở nhiều quốc gia châu Á.

Tây du ký được làm lại nhiều nhất trong số 4 danh tác bởi có lượng khán giả đông đảo. Vì vậy, Tây du ký được nhận định "nuôi sống nửa giới giải trí".

Ngoài ra, theo Sohu, sắp tới Trung Quốc làm lại tứ đại danh tác. Có thể thấy Tây du ký và ba tác phẩm còn lại là Thủy hử, Tam quốc diễn nghĩa, Hồng lâu mộng được yêu thích và giữ vai trò quan trọng trong giới nghệ thuật Trung hoa.