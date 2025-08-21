Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

'Tây du ký 1986' nuôi sống nửa giới giải trí

Minh Vũ

TPO - "Tây du ký" là một trong tứ đại danh tác của Trung Quốc, thường xuyên được chuyển thể lên màn ảnh rộng.

Trang 163 đưa tin bộ phim hoạt hình Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng nhiều ngày liên tiếp đứng đầu doanh thu phòng vé Trung Quốc, hiện tại đạt hơn 1.1 tỷ NDT, dự kiến doanh thu cuối cùng đạt gần 2 tỷ NDT. Tác phẩm có điểm chất lượng trên trang Douban lên tới 8.6 điểm, nhận rất nhiều lời khen của khán giả.

Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng (Nobody) lấy cảm hứng từ Tây du ký nhưng nhân vật chính là 4 tiểu yêu vô danh: heo, cóc, chồn, khỉ đột - giả làm thầy trò Đường Tăng để đi thỉnh kinh.

tay-du-ky26.jpg
Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng là phiên bản phóng tác dựa trên hành trình thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng trong Tây du ký.

Đây là những tiểu yêu hằng ngày bị chèn ép đè nén, bị coi khinh và cướp mất công lao tại Động Đại Vương, chúng quyết tâm đi tìm vận mệnh có thể thay đổi cuộc đời mình. Trên đường đi, nhóm tiểu yêu gặp nhiều trắc trở vì pháp lực nhỏ bé, thân thế thấp hèn, không có quan hệ phía sau chống đỡ, không có danh tiếng trên giang hồ. Tuy nhiên, 4 tiểu yêu vẫn nỗ lực để thay đổi cuộc đời mình trong chuyến phiêu lưu hấp dẫn.

tay-du-ky2h.jpg
Phim được yêu thích vì lồng ghép các yếu tố đời sống xã hội một cách khéo léo mới mẻ.

Theo 163, khán giả xem Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng nảy sinh sự đồng cảm với các nhân vật chính. Các nhân vật như Trư yêu, cóc tinh đều giống những nhân viên văn phòng trẻ hiện tại, từng là niềm tự hào của cha mẹ nhưng trở thành kẻ vô dụng tầm thường nơi công sở. Mọi người đều mắc kẹt với những quy tắc nơi làm việc không thể thoát ra được. Sự phi lý tại núi Lãng Lãng chính là cuộc sống hiện thực, ẩn dụ cho cuộc đời bất đắc chí của vô số người trẻ hiện nay.

"Những tiểu yêu quái núi Lãng Lãng là kẻ tầm thường muốn sao chép thành công của thầy trò Đường Tăng. Nhưng chúng thật ngây thơ và yếu đuối, dẫu vậy hành trình nỗ lực của chúng vẫn khiến khán giả cảm động, tạo nên một Tây du ký mới hài hước và đẫm nước mắt", Tân Hoa Xã bình luận.

tay-du-ky2a.jpg
Các nhân vật trong Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng được cho là giống với hàng triệu nhân viên văn phòng vô danh đang đấu tranh với khó khăn của cuộc sống.

Theo 163, Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng cùng tựa game Black Myth: Wukong (Hán-Việt: Hắc Thần Thoại: Ngộ Không) là những ví dụ cho thấy sức ảnh hưởng của tiểu thuyết Tây du ký tới nền điện ảnh Trung Quốc. Khán giả Trung Quốc dành tình yêu đặc biệt cho Tây du ký và Tôn Ngộ Không. Thậm chí, trong Na Tra 2: Ma đồng náo hải, khi cây Định Hải Thần Châm (sau này gọi là gậy Như Ý) xuất hiện chỉ trong vài giây đã khiến khán giả sục sôi với giả thuyết Đại Thánh sẽ xuất hiện trong thế giới Na Tra.

Trong hai năm trở lại đây, có không ít tác phẩm cũng lấy cảm hứng hoặc được cải biên từ Tây du ký như phim hoạt hình Tề Thiên Đại Thánh trên Netflix (2023), Đại thoại đại thoại Tây Du (2024), Tây du hàng ma thiên chi Khoái Hoạt thành (2025) hay trước đó là Tây du ký: Mối tình ngoại truyện có hai phần, Đại náo thiên cung, Tây du ký: Nữ nhi quốc. Các nhà phân tích nhận định Tây du ký được làm lại nhiều lần vì đã có lượng khán giả đông đảo ở mọi lứa tuổi, thế hệ, điều này giúp bản phim của Tây du ký tiết kiệm chi phí quảng bá, có thể mở rộng thị trường ở nhiều quốc gia châu Á.

tay-du-ky.jpg
Tây du ký được làm lại nhiều nhất trong số 4 danh tác bởi có lượng khán giả đông đảo. Vì vậy, Tây du ký được nhận định "nuôi sống nửa giới giải trí".

Ngoài ra, theo Sohu, sắp tới Trung Quốc làm lại tứ đại danh tác. Có thể thấy Tây du ký và ba tác phẩm còn lại là Thủy hử, Tam quốc diễn nghĩa, Hồng lâu mộng được yêu thích và giữ vai trò quan trọng trong giới nghệ thuật Trung hoa.

Minh Vũ
#Tây du ký #Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng #phim Trung Quốc #tôn ngộ không

Xem thêm

Cùng chuyên mục