Xa Thi Mạn lập di chúc

TPO - Xa Thi Mạn cho biết cô hoàn thành di chúc ở tuổi 50, phân chia khối tài sản ước tính 180 triệu HKD (hơn 609 tỷ đồng). Diễn viên đưa ra quyết định sau biến cố cha nuôi qua đời, muốn mọi thứ được sắp xếp đúng theo ý nguyện.

Theo On, Xa Thi Mạn vào top 9 tìm kiếm Weibo (mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc) sau thông tin cô hoàn tất di chúc ở tuổi 50. Cựu sao TVB cho biết cô đưa quyết định sau cú sốc cha nuôi - tài tử Hứa Thiệu Hùng qua đời. Nữ diễn viên nói thời gian qua cô chủ động tìm gặp luật sư để thảo luận và thu xếp toàn bộ thủ tục liên quan.

“Tôi lập di chúc cách đây chưa lâu. Tôi vất vả kiếm tiền, nếu xảy ra chuyện gì, tôi không muốn số tiền tích góp cả đời bị lãng phí. Chúng phải được phân chia đúng theo ý nguyện của tôi”, Xa Thi Mạn nói.

Nữ diễn viên kể thêm trong lễ đưa tang tài tử Hứa Thiệu Hùng về nơi an nghỉ cuối, cô nói với người đi cùng rằng mình muốn quay lại tuổi 30 chỉ toàn điều tươi sáng. Niềm vui của cô lúc đó là tình yêu, kết hôn và chuyện con cái. Gần đây, trải nghiệm sinh ly tử biệt khiến cô suy nghĩ khác về cuộc đời.

“Khi bước sang giai đoạn khác, chúng ta đối mặt nhiều chia ly và mất mát... Giờ tôi nhìn thoáng hơn, sinh lão bệnh tử là điều tất yếu. Đời người ngắn ngủi, nên phải làm nhiều việc tốt, giúp người khác và khiến bản thân vui lòng, lại càng phải trân trọng những người xung quanh. Vì bạn không biết họ có thể rời đi lúc nào”, cô trải lòng.

Bước sang ngưỡng 50, cô không mơ mộng chuyện sinh con hay lập gia đình. Cô từng nghĩ nhiều nhưng không thấy tiếc nuối hiện tại. Diễn viên Bằng chứng thép nói thêm cô giảm một nửa khối lượng công việc để dành thời gian cho gia đình và bản thân, duy trì lối sống cân bằng.

Theo St Headline, Xa Thi Mạn chủ yếu kiếm thêm thu nhập bằng cách đầu tư bất động sản. Cô sở hữu ít nhất 5 căn nhà, tổng giá trị ước tính khoảng 180 triệu HKD (hơn 606 tỷ đồng), thuộc nhóm đại gia bất động sản của showbiz Hong Kong, Trung Quốc.

Xa Thi Mạn gia nhập làng giải trí năm 1997 sau khi đoạt giải Á hậu Hong Kong. Cô nhanh chóng trở thành một trong lục đại hoa đán TVB, nổi tiếng với nhiều phim truyền hình ăn khách như Thâm cung nội chiến, Công chúa giá đáo, Ỷ Thiên Đồ Long ký, Sứ đồ hành giả, Bên tóc mai không phải hải đường hồng...

Rời TVB năm 2016, không ít người dự đoán cô khó phát triển sự nghiệp. Nữ diễn viên chứng minh điều ngược lại khi tự lập công ty quản lý, chuyển hướng sang thị trường Đại lục và có bước tiến mạnh nhờ Diên Hy công lược (2018). Những năm gần đây, cô bỏ túi nhiều dự án ăn khách, nổi bật là Nữ hoàng tin tức (2023), phần hai ra mắt năm nay.