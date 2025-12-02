Hai em gái của nhà thiết kế Lãng Trình tử vong trong vụ cháy 7 tòa chung cư

TPO - Nhà thiết kế (NTK) Nhậm Lãng Trình cho biết hai em gái song sinh của anh tử vong trong vụ hỏa hoạn cấp độ 5 thiêu rụi 7 tòa chung cư Hung Fuk Court (Tai Po), Hong Kong, Trung Quốc. Anh mong khán giả, truyền thông không chia sẻ hình ảnh của người thân qua đời trong vụ cháy.

Theo ST Headline, NTK Nhậm Lãng Trình xác nhận với truyền thông Hong Kong (Trung QUốc) thông tin hai em gái song sinh của anh qua đời sau vụ hỏa hoạn cấp độ 5, thiêu rụi 8 tòa chung cư Hung Fuk Court (Wang Fuk Court), Tai Po. Nhà thiết kế nói đây là cú sốc lớn với gia đình.

"Cảm ơn lực lượng cứu hộ đã cố gắng hết sức tìm thấy hai em gái của tôi. Tôi cũng cảm ơn bạn bè, khán giả luôn quan tâm gia đình thời gian qua. Hiện gia đình chuẩn bị tang lễ cho các em, không thể trả lời tin nhắn của mọi người. Mong những người bị ảnh hưởng cố gắng vượt qua nỗi đau, tiếp tục sống tốt", Nhậm Lãng Trình chia sẻ.

Nhậm Lãng Trình mong khán giả không chia sẻ hình ảnh của hai em gái qua đời vì vụ hỏa hoạn.

Nhậm Lãng Trình là nhà thiết kế nổi bật tại Hong Kong, sáng lập thương hiệu 112 mountainyam và dòng thời trang cao cấp MYam Atelier. Các bộ sưu tập của anh từng xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris và New York. Anh từng làm việc với nhiều ngôi sao như Trần Khải Lâm, Thái Tư Bối, Chu Thần Lệ...

Vụ cháy tại Hung Fuk Court bùng phát tối 26/11 từ tầng 5 của một tòa chung cư, nhanh chóng lan sang 6 tòa khác. Lực lượng cứu hỏa phân loại vụ việc ở cấp độ 5, mức cảnh báo hỏa hoạn cao nhất.

Tính đến ngày 1/12, thống kê sơ bộ ít nhất 151 người thiệt mạng, hơn 40 người mất tích, hàng trăm người bị thương, hàng nghìn cư dân phải sơ tán. Lực lượng cứu hộ mất hơn 12 giờ để khống chế đám cháy và tiếp cận toàn bộ khu nhà. Nhiều thi thể được tìm thấy tại hành lang và gần cửa thoát hiểm. Nạn nhân bị ngạt khói khi tìm đường thoát. Cơ quan chức năng yêu cầu điều tra toàn diện nguyên nhân cháy và trách nhiệm của đơn vị quản lý tòa nhà.

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi 7 tòa nhà trong cụm chung cư Hung Fuk Court (Wang Fuk Court), Tai Po.

Thảm hoạ ảnh hưởng trực tiếp lên hoạt động giải trí tại Hong Kong. Nhiều sự kiện văn hóa - giải trí bị hủy bỏ. Nhiều nghệ sĩ lớn như Tạ Đình Phong, G.E.M. (Đặng Tử Kỳ), Thái Trác Nghiên… hỗ trợ công tác cứu trợ, đăng tải thông tin tìm kiếm người mất tích, quyên góp nhu yếu phẩm cho cư dân. Không ít nghệ sĩ thông báo có người quen, đồng nghiệp trong danh sách nạn nhân.

Wang Fuk Court là khu chung cư cũ hơn 40 năm, nơi sinh sống của hàng nghìn cư dân thu nhập trung bình. Sau vụ cháy, một số tòa nhà bị hư hại nặng chưa thể tiếp cận, nhiều gia đình chưa xác định danh tính người thân. Các tổ chức thiện nguyện và nghệ sĩ triển khai hoạt động hỗ trợ tạm trú, tiếp tế và tư vấn tâm lý cho cư dân.