Nữ diễn viên Hà Tình qua đời

TPO - Hà Tình là nữ diễn viên duy nhất góp mặt trong phim chuyển thể của Tứ đại danh tác của Trung Quốc bao gồm "Tây du ký", "Tam quốc diễn nghĩa", "Thủy hử" và "Hồng lâu mộng". Cô qua đời ở tuổi 61 sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật.

Trang Sina đưa tin nữ diễn viên Hà Tình từng thủ vai Liên Liên trong Tây du ký 1986 qua đời ở tuổi 61 sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật vào ngày 13/12. Tang lễ được tổ chức ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 15/12. Hà Tình từng được ca ngợi là Đệ nhất mỹ nhân trong văn học cổ điển Trung Quốc, ghi dấu ấn khi là nữ diễn viên duy nhất góp mặt trong phim chuyển thể của Tứ đại danh tác bao gồm Tây du ký, Tam quốc diễn nghĩa, Thủy hử và Hồng lâu mộng.

Trong Tây du ký, Hà Tình vào vai Liên Liên em gái út trong nhóm do các Bồ tát biến thành để trêu ghẹo Trư Bát Giới. Sau đó, nhờ vẻ đẹp hơn người nữ diễn viên được mời vào vai "đệ nhất danh kỹ" Lý Sư Sư trong Thủy Hử, Tiểu Kiều trong Tam quốc diễn nghĩa và Tần Khả Khanh trong Hồng lâu mộng. Các vai diễn của cô đều là tuyệt sắc giai nhân. Trong những năm 1990, Hà Tình cũng được ca ngợi với dung nhan mỹ miều, là đệ nhất mỹ nhân cổ trang trên màn ảnh nhờ nụ cười hút hồn, khí chất dịu dàng thanh nhã tú lệ.

Hà Tình có cơ hội góp mặt trong bản chuyển thể của Tứ đại danh tác Trung Quốc.

Theo đoàn phim Tây du ký đạo diễn Dương Khiết có yêu cầu khắt khe trong việc tuyển chọn diễn viên. Mỗi nhân vật phải có nét đặc trưng của vai diễn, bà đặc biệt yêu thích các diễn viên hý kịch nhờ thần thái dáng điệu cử chỉ đã được huấn luyện kỹ lưỡng, phù hợp với vai diễn cổ trang. Hà Tình và Lục Tiểu Linh Đồng (đảm nhiệm vai Tôn Ngộ Không) cùng hoạt động trong đoàn Côn kịch Chiết Giang, nên Lục Tiểu Linh Đồng đã giới thiệu Hà Tình với đạo diễn Dương Khiết. Ngay từ khi gặp mặt, đạo diễn Dương Khiết đã rất hài lòng với Hà Tình vì cô phù hợp với vai diễn Liên Liên tinh nghịch lém lỉnh, ngọt ngào thánh thiện mà bà yêu cầu.

Sau Tây du ký, Hà Tình có cơ hội tham gia vào nhiều tác phẩm nổi tiếng khác. Hà Tình từng kết hôn với nam diễn viên Hứa Á Quân và có một con trai, nhưng cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 9 năm. Sau khi đường ai nấy đi, cô dồn tâm sức và sự nghiệp nghệ thuật. Tuy nhiên, đến năm 2015, nữ diễn viên tạm ngừng đóng phim để chữa bệnh. Bạn bè tiết lộ, Hà Tình có một khối u trong não và cần phải phẫu thuật. Bộ phim cuối cùng của Hà Tình là Nữ y Minh Phi truyện do Hoắc Kiến Hoa và Lưu Thi Thi đóng chính.

Vẻ đáng yêu của Hà Tình trong phim Tây du ký 1986.

Hà Tình còn có nhiều vai diễn mỹ nhân cổ trang nức tiếng màn ảnh.

Trên mạng xã hội, bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ để lại lời nhắn bày tỏ lòng tiếc thương dành cho sự ra đi của Hà Tình: "Một vẻ đẹp kinh điển, một nữ diễn viên thực sự quyến rũ, mỗi nụ cười và cử chỉ của cô đều mê hoặc. Thật đáng tiếc, mong cô yên nghỉ!", "Trong ký ức của tôi cô ấy vẫn còn rất trẻ, rất đẹp, đó là vẻ đẹp cổ điển hiếm thấy trong thời đại này", "Thế giới sẽ không bao giờ còn được chứng kiến ​​một vẻ đẹp cổ điển rạng rỡ như vậy nữa. Cầu mong nữ diễn viên Hà Tình được an nghỉ", "Ôi, một nữ thần tuổi thơ nữa đã ra đi. Cô ấy còn trẻ và xinh đẹp như vậy, sao lại đột ngột rời bỏ chúng ta", "Thật đột ngột, cuộc sống thật khó lường. Tôi đã xem nhiều bộ phim truyền hình của cô ấy, nụ cười của cô ấy đặc biệt đẹp".