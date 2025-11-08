Cuộc đời diễn viên đóng Sa Tăng 'Tây du ký'

TPO - Sự ra đi của nghệ sĩ Lưu Đại Cương, vai Sa Tăng trong “Tây du ký” phần 2, để lại niềm thương tiếc trong lòng đồng nghiệp và khán giả. Hình ảnh Sa Tăng qua diễn xuất của ông trở thành một phần ký ức đẹp của nhiều thế hệ yêu mến “Tây du ký”.

Nghệ sĩ Lưu Đại Cương, người đảm nhận vai Sa Tăng trong phần 2 Tây du ký, đã qua đời hôm 3/11 tại Bắc Kinh sau thời gian lâm bệnh, hưởng thọ 78 tuổi. Nghệ sĩ đã được hỏa táng và an táng cùng ngày. Lễ tang diễn ra kín đáo theo di nguyện của ông. Đến tối 7/11, gia đình mới thông tin đến truyền thông.

Lưu Đại Cương trong ký ức của dàn sao Tây du ký

Chia sẻ với báo giới, nghệ sĩ kịch Lưu Băng nói ông quen biết Lưu Đại Cương hơn mười năm. “Lần cuối tôi gặp ông là hồi tháng 4. Khi ấy ông gầy nhiều, trông như vừa hồi phục sau một trận ốm nặng”, Lưu Băng kể về những năm tháng cuối đời của Lưu Đại Cương.

Phía trợ lý của Lục Tiểu Linh Đồng, người đóng vai Tôn Ngộ Không, cho hay lễ truy điệu đã hoàn tất. Ông Lưu không muốn làm rình rang nên gia đình tổ chức theo di nguyện, mọi thứ giản đơn.

Lưu Đại Cương (trái) những năm tháng cuối đời.

Trên mạng xã hội, Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ lại cáo phó do gia đình đăng tải, bày tỏ lòng thương tiếc và cảm ơn công chúng đã luôn yêu mến, dõi theo đồng nghiệp.

“Đường Tăng” Trì Trọng Thụy bất ngờ và lập tức gọi điện cho Lục Tiểu Linh Đồng để xác nhận. Theo Trì Trọng Thụy, sau lễ hỏa táng đồng nghiệp, cáo phó mới được đăng tải trong phạm vi bạn bè. “Ông ấy ra đi lặng lẽ như thế, ngay cả những người bạn thân thiết nhất cũng chỉ biết tin khi mọi việc đã xong”, Trì Trọng Thụy nói.

Nam diễn viên xúc động nhớ lại lần cuối gặp cố nghệ sĩ: “Lần gần nhất chúng tôi gặp nhau là năm 2024, trong chương trình do CCTV tổ chức. Khi ấy còn có Lục Tiểu Linh Đồng và Mã Đức Hoa. Bốn thầy trò lại cùng nhau hát Xin hỏi đường ở nơi nao (ca khúc chủ đề cuối phim Tây du ký - PV). Lúc đó, trông Đại Cương vẫn khỏe mạnh, không ai nghĩ ông sẽ ra đi sớm như vậy”.

Lưu Đại Cương lúc sinh thời.

Trong khi đó, “Trư Bát Giới” Mã Đức Hoa vừa nghe tin đã lập tức gọi cho Lưu Đại Cương nhưng không ai bắt máy.

Mã Đức Hoa cho biết con trai của Lưu Đại Cương đã gửi tin nhắn thông báo tới bạn bè thân thiết. Trong niềm tiếc thương, Mã Đức Hoa nghẹn ngào: “Anh là người bạn, người anh em rất tốt. Bạn bè lần lượt rời đi, ai còn sống phải biết trân quý sức khỏe và những ngày đang có”.

Quay phim Vương Sùng Thu viết lời chia buồn, cầu mong cố diễn viên yên nghỉ.

Uông Thụy, giám chế Tam quốc diễn nghĩa, chia sẻ rằng Lưu Đại Cương là người làm việc nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm cao. “Giờ cả hai Sa Tăng đều đã không còn nữa, chỉ có thể tìm lại họ trong ký ức”, đồng nghiệp tiếc thương.

Đằng sau vai diễn làm nên tên tuổi Lưu Đại Cương

Lưu Đại Cương sinh năm 1947 tại Bắc Kinh, là diễn viên, nghệ sĩ kinh kịch và nghệ sĩ cấp quốc gia hạng Nhất của Trung Quốc, chuyên đóng vai phản diện.

Từ thập niên 1990, ông lấn sân sang phim ảnh và gây ấn tượng mạnh khi đảm nhận vai Sa Tăng trong Tây du ký chiếu năm 2000, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả.

Lưu Đại Cương trong tạo hình Sa Tăng "Tây du ký" quay năm 1998, chiếu năm 2000.

Năm 2009, nghệ sĩ Nghiêm Hoài Lễ - “Sa Tăng” bản phim 1986 - cũng qua đời vì nhiễm trùng phổi, hưởng thọ 73 tuổi. Cả hai diễn viên từng hóa thân thành Sa Tăng đều đã rời xa trần thế.

Lục Tiểu Linh Đồng từng nhận xét Lưu Đại Cương là người chân thành, hiền hậu và rất nhiệt tình.

Hồi tưởng về cơ duyên đến với vai diễn Sa Tăng, Lưu Đại Cương kể: “Tôi vốn là nghệ sĩ kinh kịch, từng hợp tác với đạo diễn Dương Khiết hai bộ phim. Một đêm năm 1998, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi, bảo hôm sau đến thử vai. Tôi diễn thử trích đoạn múa đao, đạo diễn liền nói: ‘Được, được, chính là Đại Cương!’”.

Ông cũng từng kể khi quay phim, đạo cụ và hóa trang nặng nề. Ông phải đeo khuyên tai, chuỗi Phật châu nặng 5 kg, gánh trên vai hơn 20 kg. Mỗi ngày, cả bốn thầy trò đều phải dán lớp keo dày trên mặt để hóa trang. 16 tập phim được thực hiện trong vòng một năm rưỡi.

4 thầy trò Đường Tăng hội ngộ năm 2024 trên CCTV, Lưu Đại Cương nhớ lại phân đoạn đóng vai Bắc Hải Long Vương trong "Tây du ký".

Một số bộ phim có sự tham gia của Lưu Đại Cương.

Năm 1988, bản phim truyền hình Tây du ký 25 tập được phát sóng trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và nhanh chóng gây “cơn sốt” trên toàn quốc, đạt tỷ lệ người xem 89,4%. Đến năm 2000, Tây du ký phần 2 ra đời, nối tiếp câu chuyện còn dang dở, trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của truyền hình Trung Quốc, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả.

Trong suốt sự nghiệp, ông góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng. Năm 1993, ông đóng vai nhà sư giả trong phim Ỷ Thiên Đồ Long ký: Ma giáo giáo. Năm 1994, vào vai Tôn Lâm trong Tam quốc diễn nghĩa bản của CCTV, đồng thời thủ vai Khang Hy trong Thư kiếm ân cừu lục. Năm 1995, đóng vai Phật Tổ Như Lai trong Quan Thế Âm truyền kỳ và vai Hàn Vũ trong phim Võ Tắc Thiên do Lưu Hiểu Khánh đóng chính. Năm 1996, ông xuất hiện trong Tể tướng Lưu Gù với vai Hứa Minh Đường. Năm 1998, ông tham gia Tây du ký phần 2 vai Sa Tăng.

Ngoài ra, Lưu Đại Cương còn góp mặt trong nhiều tác phẩm khác như Tam thiếu gia chi kiếm (2001), Nam Thiếu Lâm (2003), Tân Hồng lâu mộng vai Giả Kính...