Giải trí

Google News

Sa Tăng 'Tây du ký' qua đời

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nghệ sĩ Lưu Đại Cương, người từng vào vai Sa Tăng trong “Tây du ký” bản phim năm 2000, đã qua đời tại Bắc Kinh ngày 3/11, hưởng thọ 78 tuổi.

Theo The Paper ngày 7/11, nghệ sĩ kinh kịch Lưu Băng thông báo diễn viên Lưu Đại Cương đã qua đời tại Bắc Kinh ngày 3/11 do bạo bệnh.

Gia đình cho biết tang lễ sẽ được tổ chức đơn giản, theo đúng di nguyện của cố nghệ sĩ.

Tên tuổi Lưu Đại Cương gắn liền với vai Sa Tăng trong Tây du ký, phần quay năm 1998, chiếu năm 2000. Trước đó ở bản phim Tây du ký (1986), vai Sa Tăng do nghệ sĩ Diêm Hoài Lễ đảm nhận. Ông đã qua đời năm 2009.

1762508198816-dj8785-17625083875.jpg
Sa Tăng Lưu Đại Cương qua đời, hưởng thọ 78 tuổi.

Tây du ký phần 2 do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Trung Quốc phối hợp thực hiện, Dương Khiết đạo diễn, với dàn diễn viên gồm Lục Tiểu Linh Đồng, Từ Thiếu Hoa, Trì Trọng Thụy, Thôi Cảnh Phú và Lưu Đại Cương. Bộ phim được xem là phần nối hoàn chỉnh của Tây du ký (1986), với cảnh chiến đấu hoành tráng hơn, tạo hình nhân vật sinh động, khép lại hành trình kinh điển của thầy trò Đường Tăng.

Phim được phát sóng lần đầu ngày 8/2/2000 trên kênh CCTV1, ghi nhận tỷ suất người xem lên tới 30%, trở thành một trong những tác phẩm truyền hình nổi bật của Trung Quốc đầu thế kỷ 21.

Lưu Đại Cương sinh năm 1947, từng là diễn viên của Nhà hát Kinh kịch Trung Quốc, được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ cấp quốc gia hạng Nhất. Đến thập niên 1990, ông bắt đầu tham gia đóng phim. Bên cạnh Tây du ký, ông góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng như Tam quốc diễn nghĩa, Tể tướng Lưu Gù Ỷ Thiên Đồ Long ký: Ma giáo giáo chủ…

Nét diễn của ông được nhận xét chân thực, điềm đạm, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Sự ra đi của ông khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Tin Lưu Đại Cương qua đời đang đứng hạng nhất hot search Weibo Trung Quốc.

Hà Trang
#Lưu Đại Cương #Tây du ký #Sa Tăng #diễn viên nổi tiếng #bạo bệnh #Trung Quốc #kịch nghệ

