Bộ phim khiến cả showbiz rối loạn

TPO - Từ “miếng bánh ngon” được săn đón, “Tướng môn độc hậu” lại trở thành dự án bị chính khán giả và người trong giới dè chừng. Sức hút của tác phẩm lớn vẫn còn, nhưng đi kèm với đó là áp lực lớn về chất lượng kịch bản, chọn diễn viên và cách khai thác sao cho không đi vào lối mòn quen thuộc của dòng phim cổ trang ngôn tình Trung Quốc

Tin tức tiểu thuyết nổi tiếng Tướng môn độc hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách được chuyển thể thành phim từng rộ lên từ lâu, nhưng mãi đến gần đây, khi bản quyền được Tân Lệ đầu tư, Tencent sản xuất, dự án mới thực sự khởi động.

Tướng môn độc hậu là bộ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại nổi tiếng, được xếp vào nhóm “tứ đại cổ ngôn”, mang đậm phong cách viết khiến người đọc thoả mãn ước muốn/thoát ly thực tế. Nhờ vậy, ngay từ khi chưa công bố dàn cast, người hâm mộ đã liên tục “chọn vai trong mơ” cho tác phẩm này, các video fanmade cũng thu hút lượng xem lớn trên các nền tảng.

Dự án hot nhưng đầy rủi ro

Trước đó, mạng xã hội liên tục xuất hiện danh sách “dưa” với đủ cặp sao tên tuổi như Ngô Lỗi - Tống Tổ Nhi, Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Lăng Hách - Địch Lệ Nhiệt Ba, Vương Hạc Đệ - Mạnh Tử Nghĩa, Đặng Vi - Triệu Lộ Tư... Việc hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng bị cuốn vào tin đồn khiến dự án càng thêm ồn ào.

Vai nam chính Tạ Cảnh Hành được xem là chuẩn mực trong lòng fan cổ trang. Khán giả đều cho rằng vai này phải do diễn viên có sức ảnh hưởng, ngoại hình nổi bật và từng có vai diễn cổ trang gây tiếng vang đảm nhận. Phía đoàn phim đến nay vẫn chưa công bố dàn diễn viên chính thức.

Hôm 5/11, phòng làm việc của Chương Nhược Nam đã phải lên tiếng phủ nhận việc tiếp xúc với dự án.

Hồi đầu tháng 10, nam diễn viên Lưu Vũ Ninh ba lần phải đính chính rằng anh chưa từng nhận được kịch bản Tướng môn độc hậu và cũng sẽ không tham gia dù được mời, nhằm chấm dứt những lời đồn ác ý.

Tướng môn độc hậu gây tranh cãi khi đồn hết nửa Cbiz đóng chính.

Bên cạnh sự kỳ vọng, nhiều khán giả lại tỏ ra lo ngại, cho rằng Tướng môn độc hậu tuy là tác phẩm quy mô lớn, nổi tiếng nhưng đã cũ, dễ gặp rủi ro khi chuyển thể. Nguyên tác thuộc thể loại trùng sinh (sống đi chết lại) - báo thù, kể về Thẩm Diệu, trưởng nữ Thẩm gia, bị phản bội và giết hại ở kiếp trước, sau đó sống lại để thay đổi số phận, cùng Tạ Cảnh Hành sát cánh trả thù. Dù cốt truyện hấp dẫn, theo một bộ phận khán giả, mô-típ này đã bão hòa, khó tạo đột phá trên màn ảnh.

Không ít người nhận định rằng nếu ê-kíp xử lý kịch bản không tốt, Tướng môn độc hậu có thể trở thành “con dao hai lưỡi”. Dự án càng nổi tiếng, kỳ vọng càng cao, diễn viên chính càng dễ bị soi xét, thậm chí hứng chịu phản ứng tiêu cực nếu phim thất bại. Bên cạnh đó, việc kéo cả nửa showbiz vào tin đồn đã khiến bộ phim mất dần thiện cảm trước khi khởi quay.

Nam chính được xác định

Ngày 6/11, thông tin Vương Hạc Đệ đã nhận lời vào vai Tạ Cảnh Hành, nam chính của phim và đã ký hợp đồng đạt hạng nhất hot search Weibo. Vai nữ chính Thẩm Diệu vẫn đang trong giai đoạn thương thảo, khiến mạng xã hội liên tục “dậy sóng” mỗi khi xuất hiện tin đồn đổi diễn viên.

Trên thực tế, Vương Hạc Đệ chưa từng đóng chính trong một dự án chuyển thể lớn. Thành công của anh với vai Đông Phương Thanh Thương trong Thương Lan Quyết là cú “lội ngược dòng” ngoạn mục, giúp tên tuổi anh bứt phá. Việc đảm nhận vai Tạ Cảnh Hành lần này vừa là cơ hội, vừa là phép thử cho sức hút của mỹ nam sinh năm 1998 ở dòng phim cổ trang thần tượng.

Vương Hạc Đệ được xác định cho vai nam chính Tạ Cảnh Hành, tuy vậy diễn viên chưa xác nhận.

Mạnh Tử Nghĩa đang được cho là ứng viên sáng giá cho vai Thẩm Diệu. Tuy vậy nhiều khán giả phản đối bởi cô không phù hợp với hình tượng nữ chính.

Về phía Mạnh Tử Nghĩa, cô sở hữu nhan sắc rạng rỡ, sắc nét và từng ghi dấu ấn với nhiều vai cổ trang. Dù khí chất mạnh mẽ của cô có phần khác với hình tượng đoan trang, hiền hậu của Thẩm Diệu, kinh nghiệm diễn cổ trang của Mạnh Tử Nghĩa là điều không thể phủ nhận. Hơn nữa, cô và Vương Hạc Đệ từng hợp tác trong Tương dạ 2, nên nếu tái ngộ, khán giả kỳ vọng họ có phản ứng hóa học tốt.

Mạnh Tử Nghĩa đang là cái tên được cho là có khả năng nhận vai nữ chính cao nhất.

Ngoài ra, Tống Tổ Nhi cũng được nhắc đến như ứng viên tiềm năng cho vai nữ chính. Cô từng gây ấn tượng mạnh với vai Tiểu Kiều trong Khom lưng, gương mặt đẹp và biểu cảm linh hoạt, dễ dàng hóa thân vào nhiều dạng nhân vật. Nếu bắt cặp với Vương Hạc Đệ, đây sẽ là sự kết hợp mới mẻ và đáng chờ đợi.

Trên các diễn đàn, những bản cắt ghép fanmade phổ biến nhất lại thuộc về Tiêu Chiến - Địch Lệ Nhiệt Ba, hai cái tên hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, để họ cùng xuất hiện trong dự án như Tướng môn độc hậu có lẽ chỉ là giấc mơ của người hâm mộ.

Tống Tổ Nhi được đánh giá cao về nhan sắc lẫn diễn xuất thuộc top đầu trong dàn sao nữ thế hệ 1995.

Tờ Sina nhận định nếu xét về độ tuổi và hình tượng, Ngô Lỗi và Tống Tổ Nhi mới là cặp sao được đánh giá phù hợp nhất cho vai Tạ Cảnh Hành - Thẩm Diệu. Cả hai đều trưởng thành từ diễn viên nhí, có nền tảng diễn xuất tốt, gương mặt ăn hình, song hiện vẫn còn trẻ và có nhiều cơ hội khác trong tương lai.

Gần đây, một số nguồn tin cho rằng Thẩm Nguyệt cũng đang được cân nhắc. Nữ diễn viên từng hợp tác cùng Vương Hạc Đệ trong Vườn sao băng bản mới, tạo nên một trong những “cặp đôi thanh xuân” được yêu thích nhất thời điểm đó.

Dù kết quả cuối cùng ra sao, với sức hút sẵn có của nguyên tác và tên tuổi Vương Hạc Đệ, Tướng môn độc hậu được dự đoán trở thành một trong những dự án cổ trang đáng chú ý nhất thời gian tới.