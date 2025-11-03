Tình trạng báo động ở phim cổ trang

TPO - “Thủy Long Ngâm” gây tranh cãi vì nam chính La Vân Hi trang điểm đậm hơn nữ chính, cùng dàn sao nam mặt hoa da phấn khiến khán giả ngán ngẩm.

Tranh cãi vì tạo hình dàn sao nam mặt hoa da phấn

Cuối tháng 10, màn ảnh nhỏ Trung Quốc chứng kiến sự trở lại của bốn bộ phim cổ trang, nhưng giữa làn sóng cạnh tranh khốc liệt, chỉ Nhập Thanh Vân trụ vững vị trí đầu bảng. Trong khi đó, Thủy Long Ngâm, tác phẩm được nền tảng Mango TV kỳ vọng nhất năm, lại chưa đạt được hiệu quả như mong đợi, dù được đầu tư kỹ xảo và quảng bá rầm rộ.

La Vân Hi trong dự án cổ trang Thủy Long Ngâm.

Từ khi lên sóng, bộ phim liên tục vướng tranh cãi, không vì nội dung mà bởi lớp trang điểm của nam chính La Vân Hi. Nhiều khán giả nhận xét trong nhiều khung hình, anh còn nữ tính hơn bạn diễn Lâm Duẫn.

Với công chúng, hình tượng kinh điển của La Vân Hi vẫn là Nhuận Ngọc trong Hương mật tựa khói sương - vị tiên khí chất ôn nhu, gương mặt thanh thoát không vướng bụi trần. Tạo hình từng khiến anh được ca ngợi là “mỹ nam cổ phong thế hệ mới”.

Kể từ sau thành công đó, phong cách hóa trang của La Vân Hi dường như ngày càng sa sút. Ở Thủy Long Ngâm, anh xuất hiện với màu mắt cam, môi cam, tóc búi cầu kỳ, điểm xuyết hàng loạt trang sức sáng loáng. Một số khung hình, nhiều người liên tưởng đến tạo hình ma vương trong Trường Nguyệt Tẫn Minh - vai diễn từng khiến anh bị chê.

﻿ ﻿ Lớp trang điểm của La Vân Hi được cho là quá đậm, lấn át nữ chính.

Không chỉ khuôn mặt, phục trang của La Vân Hi cũng bị đánh giá là quá màu mè, dày đặc họa tiết khiến người xem rối mắt. Một số khán giả cho rằng họ vốn yêu thích nét nam tính nhẹ nhàng, thanh khiết của cổ trang, nên việc nam chính xuất hiện với diện mạo bóng bẩy như nữ thần khiến họ khó tiếp nhận.

Không chỉ La Vân Hi, dàn nam phụ của phim cũng trang điểm đậm chẳng kém. Nam diễn viên Phương Dật Luân, từng ghi dấu với phong cách điềm đạm trong Nhất Niệm Quan Sơn, nay lại xuất hiện với lớp nền dày, má hồng, môi son. Người xem bình luận tạo hình ảnh anh “diễn đêm mà sáng rực cả khung hình”, thiếu tự nhiên, xa rời tính cách nhân vật.

Một số cảnh, anh sử dụng phụ kiện cầu kỳ đến mức phản tác dụng, như khi đội mũ có tua rua lấp lánh che mặt. Thay vì tạo cảm giác huyền bí, tạo hình đó khiến nhân vật như bước ra từ sàn diễn thời trang.

﻿ Dàn diễn viên phụ cũng bị cho là trang điểm quá đậm.

Tờ Sohu nhận xét trái ngược hoàn toàn, Lâm Duẫn - nữ chính A Thùy - lại chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, gần gũi. Gương mặt cô chỉ điểm xuyết phấn mỏng, viền mắt nhạt và son màu đất. Kiểu tóc đơn giản, ít trang sức, tôn lên nét trong sáng của nhân vật. Phục trang của cô cũng mang tông màu dịu nhẹ như vàng nhạt, be, trắng kem, tạo cảm giác dễ chịu cho người xem.

Nhiều ý kiến cho rằng chính sự giản dị của Lâm Duẫn đã giúp cô ghi điểm, khiến gương mặt tự nhiên và chân thực giữa dàn nhân vật chải chuốt quá đà. “Cùng một khung hình, nhưng Lâm Duẫn lại trông như người thật, còn các nhân vật nam giống tượng sáp trong viện bảo tàng”, khán giả nhận xét.

Tạo hình ghi điểm của Lâm Duẫn.

Xu hướng khiến khán giả ngán ngẩm

Hiện tượng nam chính hóa trang đậm hơn nữ chính không chỉ xuất hiện ở Thủy Long Ngâm mà đã trở thành xu hướng đáng báo động trong dòng phim cổ trang ngôn tình. Từ Trường Nguyệt Tẫn Minh đến Thiên Địa Kiếm Tâm, hình ảnh mỹ nam mặt trắng, môi đỏ, lệ rơi trong máu… được lặp đi lặp lại, khiến khán giả ngán ngẩm.

Một bình luận được chia sẻ hàng chục nghìn lượt viết: “Không lạ khi cổ trang năm nay thất bại liên tục. Nam diễn viên cứ đua nhau trang điểm, cười gượng, phun máu, đau thương cho thật đẹp mà quên mất diễn xuất và cảm xúc mới là linh hồn của phim”.

Dòng phim cổ trang tiên hiệp của Trung Quốc bị phản ánh nhiều lần về tình trạng nam diễn viên mặt hoa da phấn, trang điểm đậm hơn dàn nữ diễn viên.

Thực tế, việc lạm dụng filter, ánh sáng ảo và trang điểm dày khiến nhân vật mất đi sức sống, đồng thời làm giảm tính chân thật của mối quan hệ giữa các vai. “Ở Thủy Long Ngâm, giữa khi nữ chính diễn tự nhiên, nam chính lại như đóng quảng cáo mỹ phẩm, dẫn đến cảm giác xa cách, thiếu phản ứng hoá học”, tờ Sohu viết.

Một số khán giả nói họ không phản đối việc nam diễn viên làm đẹp, nhưng mong đợi sự tiết chế và phù hợp với nhân vật: “Cái đẹp trong cổ trang không chỉ nằm ở lớp phấn son, mà ở thần thái, ánh mắt, khí chất”, “Dòng phim cổ trang dần đánh mất bản sắc vì chạy theo hình thức, có lẽ đã đến lúc các nhà làm phim và diễn viên nên ‘tẩy trang’ - theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng”.