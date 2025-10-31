Trương Ngọc Ánh làm gì vài tiếng trước khi bị bắt

TPO - Trước khi có thông tin bị bắt, diễn viên Trương Ngọc Ánh vẫn hoạt động năng nổ trên các nền tảng mạng xã hội. Mới trưa 31/10, cô đăng tải video đi từ thiện ở Gia Lai.

Tối 31/10, thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt khiến dư luận quan tâm. Trước khi thông tin được công bố, Trương Ngọc Ánh vẫn hoạt động mạng xã hội bình thường.

Lúc 12h cùng ngày, trên trang cá nhân có hơn 350.000 người theo dõi, nữ diễn viên Đồng tiền xương máu chia sẻ video chuyến đi từ thiện, xây dựng điểm trường tại xã Ia Ko, Gia Lai. Cô vẫn tương tác, trả lời bình luận từ đồng nghiệp. Trang TikTok của nữ diễn viên cũng đăng tải video từ thiện tương tự, hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Sau tin bị bắt, nhiều khán giả để lại bình luận dưới bài đăng của Trương Ngọc Ánh, tỏ ra bất ngờ khi cô vẫn bình thản chia sẻ lên mạng xã hội.

Trương Ngọc Ánh đăng tải nhiều video đi từ thiện ở Gia Lai, TPHCM.

Trước đó ít ngày, Trương Ngọc Ánh vẫn đều đặn đăng tải những video thiện nguyện như đi trao tặng nhà nhân ái cho hoàn cảnh khó khăn tại làng xã Chư Sê, Gia Lai, trao tặng số tiền quyên góp nhằm hỗ trợ các bệnh nhân ung thư vú có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM…

Xen kẽ với các hoạt động từ thiện, ngôi sao 49 tuổi vẫn tham gia sự kiện giải trí, chia sẻ video dạo phố mua sắm, phong cách thời trang…

Tối 31/10, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh tiệc tùng, gặp gỡ bạn bè khi dự tiệc sinh nhật. Cuối tháng 9, Trương Ngọc Ánh vẫn có nhiều thời gian rảnh cùng dàn sao tranh tài môn pickleball...

﻿ Nữ diễn viên Hương Ga vẫn bình thản chia sẻ về các hoạt động giải trí trên trang cá nhân.

Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, khi còn giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Bất động sản Đất Rồng, nữ diễn viên bị cáo buộc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài. Năm 2007, Trương Ngọc Ánh kêu gọi một nhà đầu tư Ireland góp 9,1 triệu USD cho hai dự án bất động sản, nhưng cùng cộng sự đứng tên cá nhân mua đất, nâng khống giá trị và lập sổ sách gian dối để chiếm đoạt tiền. Công an đang mở rộng điều tra và thu hồi tài sản liên quan.

Trương Ngọc Ánh là diễn viên, nhà sản xuất nổi tiếng của màn ảnh Việt với nhiều vai diễn ghi dấu trong Đồng tiền xương máu, Áo lụa Hà Đông, Hương Ga, Truy Sát… Bén duyên điện ảnh từ năm 16 tuổi với Em và Michael Jackson, cô từng đăng quang Miss New Model International 1998 và được vinh danh “Nữ diễn viên châu Á xuất sắc” tại Seoul International Drama Awards.

Ngoài diễn xuất, cô lấn sân sản xuất phim và giữ vai trò Chủ tịch Miss Earth Việt Nam 2023. Sau thời gian vướng kiện tụng, cô tái xuất với vai trò diễn viên kiêm đồng sản xuất phim Chrysalis (Chiếc kén).

Năm 2024, Trương Ngọc Ánh từng công khai đòi khoản nợ 24 tỷ đồng từ đối tác, đồng thời bị một đơn vị kiện đòi hơn 300 triệu đồng nhưng đã tất toán sau đó. Cô thừa nhận giai đoạn ấy đầy khủng hoảng, phải bán tài sản trang trải cuộc sống và tìm lại cân bằng nhờ thiền. Cô từng mối tình với diễn viên Anh Dũng kém cô 14 tuổi nhưng cả hai đã “đường ai nấy đi” sau ba năm hẹn hò.