Pháo đã xóa 'Sự nghiệp chướng'

TPO - Thêm nhiều bài nhạc bị cơ quan chức năng chỉ đích danh đã không còn hiển thị. Mới nhất, "Sự nghiệp chướng" hút hàng chục triệu lượt xem của rapper Pháo đã được ẩn/xóa.

Ngày 30/10, MV Sự nghiệp chướng của Pháo đã không còn hiển thị trên kênh YouTube cá nhân của nữ rapper. Đây là bản rap diss (công kích) bị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM chỉ đích danh nhằm chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Sự nghiệp chướng là bản rap diss được tung ra thị trường hồi tháng 3/2025 và nhanh chóng đánh bại Bắc Bling, vọt lên dẫn đầu danh sách thịnh hành âm nhạc YouTube. Trước khi bị ẩn/xóa, MV này hút hàng chục triệu lượt xem cùng hàng hàng trăm nghìn lượt sử dụng trên nền tảng mạng xã hội TikTok.

Pháo gỡ MV Sự nghiệp chướng.

Nội dung bài nhạc được cho là nhắm đến bạn trai cũ của Pháo. Thời điểm ra mắt cũng trong bối cảnh ồn ào tình ái giữa Pháo - streamer ViruSs - KOL Ngọc Kem là tâm điểm mạng xã hội. Khi phát hành, Pháo được nhiều nghệ sĩ như Châu Đăng Khoa, Only C khen khả năng viết lời.

Bên cạnh đó, khán giả đã không còn tìm thấy ca khúc Miền mộng mị - bản remake (làm lại) trên kênh YouTube của GDucky, phát hành hồi tháng 10/2024. Đó cũng là tình trạng tương tự của CLME (Hoàng Tôn - Andree - Tinle) khi ca khúc này hiện tại còn nhiều bản remix.

MV Cao ốc 20 của Bray - Đạt G ẩn hôm 29/10 nhưng lại được mở lại sau đó vài tiếng.

Trước đó, nhiều ca sĩ, rapper trẻ bị điểm tên khi có những sản phẩm âm nhạc thể hiện ngôn ngữ cẩu thả, không trong sáng, thiếu văn minh.

Trong ngày 29/10, ca sĩ Jack cho biết đã làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, nhận trách nhiệm khi sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm. Ca sĩ nói sẽ rà soát và điều chỉnh toàn bộ các nội dung hoạt động sáng tạo, đồng thời thông báo tạm dừng hoạt động. Jack gửi lời xin lỗi và mong khán giả thông cảm.

Sau công văn chấn chỉnh ca từ lệch chuẩn của cơ quan chức năng, nhiều nghệ sĩ chủ động ẩn sản phẩm âm nhạc có nội dung ăn chơi, ca từ nhạy cảm. Theo đó, SpaceSpeakers Label (SS Label) cho hay họ đã ẩn một số ca khúc cũ của Binz, Soobin và Rhymastic như Luật anh, Nguyên team đi vào hết, They said, Thôi anh không chơi, Krazy, Vẽ khói, SS Swag, Chưa từng cheer ly, nhằm phù hợp với định hướng mới.