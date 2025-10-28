Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Thêm nhiều ca sĩ âm thầm xóa loạt ca khúc nhạy cảm sau lệnh cấm ở TPHCM

Hà Trang
TPO - Thêm nhiều ca khúc của dàn rapper, ca sĩ được ẩn. SpaceSpeakers Label cho biết đã chủ động rà soát và ẩn một số ca khúc cũ của Binz, Soobin và Rhymastic nhằm phù hợp với định hướng mới, sau khi cơ quan quản lý siết chặt nội dung nhạy cảm trong âm nhạc.

Trao đổi với Tiền Phong tối 28/10, SpaceSpeakers Label (SS Label) cho biết họ đã chủ động rà soát và điều chỉnh danh mục bài hát của các nghệ sĩ để đảm bảo phù hợp với định hướng hiện tại của công ty, xuất phát từ việc theo dõi sát sao chủ trương mới của các cơ quan quản lý văn hóa.

“Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống sản phẩm âm nhạc theo ngôn ngữ riêng nhằm lan tỏa những thông điệp tích cực, góp phần thúc đẩy nền văn hóa Việt Nam phát triển lành mạnh và văn minh", đại diện SS Label chia sẻ.

544786090-1360134855472742-8753863467869198109-n.jpg
545359254-1305487377610375-971629430907080531-n.jpg
562443889-1488487985973866-8179099971292260442-n.jpg
Từ trái sang Soobin, Rhymastic và Binz - ba nghệ sĩ của SpaceSpeakers đã chủ động ẩn một số ca khúc sau công văn của cơ quan chức năng.

Theo đó, công ty đã ẩn bài Luật anh của Soobin hợp tác cùng Andree Right Hand, thuộc album Bật nó lên. Ca khúc này nằm trên nền tảng YouTube cá nhân của Soobin. Tuy nhiên, khi tìm kiếm, bài hát vẫn còn hiển thị.

Giải thích về điều này, công ty chủ quản nghệ sĩ cho hay bản audio do chế độ tự động tạo trên YouTube Music. Đơn vị đã gửi đề nghị và đang chờ để nền tảng xử lý.

Soobin từng diễn Luật anh trên sân khấu một số show ca nhạc. Khi được hỏi nam ca sĩ có cân nhắc diễn ca khúc này tại concert cá nhân vào tháng 11 sắp tới, công ty quản lý cho hay hiện tại chưa thể đưa ra câu trả lời.

Với rapper Binz, SS Label đã ẩn 4 bài là Nguyên team đi vào hết, They said, Thôi anh không chơiKrazy. Đây đều là những nhạc phẩm gắn với hình ảnh “bad boy” và phong cách hầm hố từng gắn liền với anh và cũng là giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp.

Về phía Rhymastic, nam rapper có 3 bài đã ẩn gồm Vẽ khói, SS SwagChưa từng cheer ly - bài rap mà Rhymastic tiếp tục nhập vai Young Crizzal, phản pháo lại những quan điểm của Dế Choắt trong bài “diss” gây chú ý trên mạng xã hội thời gian qua.

Kể từ Anh trai vượt ngàn chông gai, các nghệ sĩ thuộc SS Label chọn cách thể hiện tiết chế hơn, thu hút được nhiều tệp fan.

568484880-10223624044109218-2299434776587956180-n.jpg

Trong khi đó, giới rap Việt đối mặt nhiều tranh cãi vì ca từ phản cảm. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM vừa có công văn yêu cầu chấn chỉnh hoạt động âm nhạc lệch chuẩn, đặc biệt trong giới ca sĩ và rapper trẻ. Văn bản nêu rõ nhiều ca khúc gần đây dùng ngôn ngữ dung tục, phô trương lối sống buông thả, làm sai lệch giá trị thẩm mỹ và thuần phong mỹ tục. Một loạt nghệ sĩ bị nêu đích danh như Jack, Gducky, Andree, Bình Gold, Bray, Đạt G… với các sản phẩm có nội dung phản cảm hoặc thể hiện thái độ ngạo mạn, công kích cá nhân.

Ngày 27/10, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cùng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VH-TT&DL) đã họp bàn về tình trạng xuất hiện ngày càng nhiều ca khúc lệch chuẩn. NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - nhấn mạnh tác phẩm nghệ thuật phải đáp ứng giá trị thẩm mỹ, giáo dục và nhân văn. Những biểu hiện đi ngược thuần phong mỹ tục cần bị xử lý nghiêm.

Hà Trang
#SpaceSpeakers #ca khúc Binz #ca khúc Soobin #Rhymastic #âm nhạc Việt Nam #quy định nội dung #ẩn bài hát

