Đằng sau bộ trang phục gây tranh luận của Hà Anh Tuấn

TPO - Xuất hiện tại concert Sketch A Rose ở Los Angeles (Mỹ), Hà Anh Tuấn khiến khán giả bàn tán bởi bộ trang phục lạ mắt. Hình ảnh này đã mở ra nhiều luồng tranh luận trái chiều về định hướng mới của nam ca sĩ.

Bộ suit “phản chủ” và cuộc tranh luận thời trang

Trong đêm diễn tại Los Angeles, Hà Anh Tuấn chọn bộ suit trắng của nhà thiết kế gốc Việt Peter Do. Thiết kế gồm blazer dáng dài, quần suông, phần lưng khoét sâu giữ bằng dây chéo.

Ở phiên bản gốc trên sàn runway, thiết kế được trình diễn cùng lưng trần, không có áo lót. Hà Anh Tuấn nói đã “tỉnh táo” thêm áo sơ mi trắng bên trong để phù hợp với bối cảnh biểu diễn.

Bộ đồ gây tranh cãi của Hà Anh Tuấn trong show nhạc cá nhân ở Mỹ.

Ngay sau đêm diễn, hình ảnh anh lan truyền trên mạng xã hội, gây nên nhiều tranh cãi.

Nhiều ý kiến cho rằng thiết kế khó cảm, không tôn dáng.Thiết kế bị cho là tạo cảm giác cồng kềnh, không tôn dáng, để lộ phần lưng bị chia khúc và thân hình đầy đặn của nam ca sĩ. Một số bình luận còn đùa cho rằng đây có thể là mẫu thử chưa hoàn thiện của nhà mốt.

Ngược lại, khán giả ủng hộ nhìn nhận đây là nỗ lực đáng trân trọng của Hà Anh Tuấn trong việc làm mới phong cách. Với họ, thời trang là câu chuyện của thái độ và chỉ cần người mặc đủ tự tin, bộ trang phục đã đạt được một nửa thành công.

Ngoài trang phục của Peter Do, đêm nhạc còn có sự góp mặt của nhiều thiết kế khác như áo dài đen đính hoa mai của Mai Lâm, áo choàng xám phối len lông vũ và bộ tuxedo đỏ được may riêng cho ca sĩ. Tuy vậy, các lựa chọn này tiếp tục gây tranh cãi vì bị cho là cầu kỳ, sến súa.

Bốn bộ đồ từ các nhà thiết kế được Hà Anh Tuấn chọn lựa trình diễn trên sân khấu đêm nhạc ở Mỹ.

Dù có các ý kiến khen chê, có thể thấy Hà Anh Tuấn đang chủ động khai thác yếu tố thời trang như một phần không thể thiếu trong sân khấu. Việc đưa trang phục Việt lên sân khấu Dolby Theatre, địa điểm danh giá bậc nhất thế giới, cũng cho thấy nỗ lực quảng bá văn hóa Việt theo cách riêng của anh.

Thay đổi phong cách: Bước tiến hay rủi ro?

Sự thay đổi hình ảnh của Hà Anh Tuấn về phong cách thời trang tạo nên hai thái cực phản ứng từ công chúng.

Một bộ phận khán giả cho rằng nam ca sĩ đang rời xa hình tượng quen thuộc. Từ phong cách lịch thiệp, tiết chế và nhẹ nhàng trước đây, anh chuyển sang hình ảnh cầu kỳ, có phần rườm rà. Với họ, điều đó khiến nam ca sĩ đánh mất sự tinh tế vốn là điểm mạnh, làm lộ những hạn chế về hình thể và biểu cảm sân khấu.

Trái lại, nhiều khán giả lại ủng hộ hướng đi mới. Họ cho rằng Hà Anh Tuấn đang mở rộng tầm nhìn nghệ thuật, không chỉ dừng lại ở âm nhạc mà còn coi trọng tính thẩm mỹ trong trình diễn.

Thực tế, thời trang đã trở thành yếu tố quan trọng định hình trải nghiệm concert trong nền công nghiệp giải trí toàn cầu. Những concert tour của các siêu sao như Taylor Swift hay Beyoncé không còn đơn thuần là sự kiện âm nhạc, mà đã trở thành những sàn diễn thời trang có sức ảnh hưởng không kém gì các tuần lễ thời trang truyền thống.

Trong khi buổi diễn haute couture tại Paris chỉ giới hạn ở vài trăm khách mời, một đêm trong The Eras Tour lại chào đón đến 70.000 khán giả và hàng triệu lượt xem trực tuyến sau đó.

Các nghệ sĩ không chỉ thể hiện tài năng mà còn tạo dấu ấn qua thời trang. Những bộ đồ biểu diễn được thiết kế cầu kỳ, kết hợp giữa sự sáng tạo, phong cách cá nhân và xu hướng hiện đại, tạo nên làn sóng thời trang độc đáo, có ảnh hưởng rộng rãi đến giới trẻ và ngành công nghiệp thời trang.

Trang phục không đơn giản làm nổi bật vẻ bề ngoài mà còn là ngôn ngữ kể chuyện, định hình cảm xúc với khán giả trong mỗi sân khấu trình diễn.

Taylor Swift với The Eras Tour sử dụng trang phục để dẫn dắt khán giả qua từng giai đoạn âm nhạc của cô, trong khi Beyoncé với Renaissance World Tour tạo nên thế giới rực rỡ với phong cách metallic, futuristic từ Loewe đến Mugler. Mỗi bộ trang phục là một chương trong câu chuyện tổng thể mà nghệ sĩ muốn kể.

Trang phục đầu tư của Taylor Swift tại concert The Eras Tour.

Lady Gaga là minh chứng cho sức mạnh của thời trang trên sân khấu. Tại đêm diễn Mayhem Ball ở Las Vegas, cô trình diễn Just Dance trong bộ bodysuit tím mang âm hưởng punk, xuất hiện với kiểu tóc nơ kinh điển khi hát Bad Romance và khoác lên người chiếc váy đen lấy cảm hứng từ Wednesday Addams. Những lựa chọn này không ngẫu nhiên, chúng là cách nghệ sĩ định hình hành trình nghệ thuật của mình trong tâm trí công chúng.

Với Sketch A Rose, hơn 100 thành viên ê-kíp Việt Nam đã sang Mỹ để thực hiện đêm diễn tại Dolby Theatre, trước 3.400 khán giả. Đây là một trong những lần hiếm hoi thời trang của các nhà thiết kế gốc Việt được giới thiệu trên sân khấu quốc tế thông qua concert của nghệ sĩ Việt.

Sự đầu tư nghiêm túc cho trang phục của Sketch A Rose cho thấy bước tiến lớn trong cách nghệ sĩ Việt xây dựng sản phẩm biểu diễn. Âm nhạc không còn đứng tách biệt, mà được bổ trợ bởi sân khấu, ánh sáng và trang phục, những yếu tố góp phần định hình thẩm mỹ cho tổng thể concert hiện đại.