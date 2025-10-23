Tình cảnh nam nghệ sĩ bị bắt

TPO - Giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc) đang rúng động vì vụ bê bối trốn nghĩa vụ quân sự, với nhiều nam nghệ sĩ bị điều tra. Có người kể từ khi vụ việc bị phanh phui đến nay hoàn toàn không có công việc, gần như biến mất khỏi màn ảnh.

Vụ bê bối trốn nghĩa vụ quân sự trong giới giải trí tiếp tục lan rộng. Ngày 21/10, Viện Kiểm sát Tân Bắc mở đợt truy bắt thứ ba, triệu tập nhiều nghệ sĩ nổi tiếng gồm Trần Bách Lâm, Tu Kiệt Khải, Trương Thư Vĩ (Energy), Tiểu Kiệt (Lollipop F) và Khôn Đạt. Trong danh sách bị triệu tập đợt hai, nam diễn viên A Hổ cũng có tên. Kể từ đó, anh gần như mất hết công việc, không còn xuất hiện trên truyền hình.

Trước tình cảnh đó, quản lý của anh đã bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội, mong công chúng mở lòng và cho những người mắc lỗi cơ hội sửa sai:

“Họ đâu phải phạm tội giết người hay phóng hỏa không thể tha thứ. Đài Loan (Trung Quốc) vốn là nơi bao dung, tôi cũng hy vọng nơi này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn”.

Nghệ sĩ A Hổ Ngô Trí Nhậm) mất việc, gần như bị cấm sóng sau khi trốn nghĩa vụ quân sự.

Quản lý của A Hổ từng tham gia phim thần tượng Vị ngọt Macchiato, có mối quen biết lâu năm với nhiều thành viên nhóm Lollipop F và các nam diễn viên hiện vướng vào vụ án. Anh tâm sự rằng trong thời gian qua, khi nghệ sĩ dưới quyền phạm pháp, bản thân anh cũng nhiều trăn trở:

“Tôi chỉ nói với họ một câu: hãy đối mặt. Không thể đổ lỗi cho ai khác. Các nghệ sĩ đều đã nhận ra sai lầm và đang chịu trách nhiệm cho những gì mình từng gây ra”.

Tuy nhiên, người quản lý cũng cho rằng A Hổ đã biết lỗi và đang nỗ lực sửa sai vì trốn nghĩa vụ quân sự, nên không đáng bị xã hội đuổi đến đường cùng:

“Cậu ấy dám thẳng thắn đối diện với hành vi sai trái khi còn trẻ, chờ phán quyết của tòa án và sẽ chấp hành nghiêm túc. Dù không biết công chúng có cho họ cơ hội trở lại giới giải trí hay không, nhưng tôi vẫn hy vọng mọi người sẽ ngày càng hướng thiện hơn. Họ đâu phải phạm tội giết người hay phóng hỏa không thể tha thứ. Đài Loan (Trung Quốc) là nơi khoan dung, mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau tốt đẹp hơn”.

Phát biểu này ngay lập tức gây ra tranh luận trái chiều trên mạng. Một bên cho rằng cần khoan dung với người biết lỗi, bên khác lại khẳng định nghệ sĩ đã vi phạm pháp luật thì phải chịu hậu quả, không nên biện hộ.

Theo Luật Nghĩa vụ quân sự, độ tuổi phải nhập ngũ ở Đài Loan (Trung Quốc) là từ 19 đến 36 tuổi. Điều đáng nói là A Hổ sẽ tròn 37 tuổi vào tháng 11/2025, tức là theo quy định, đến ngày 31/12 năm người đó tròn 36 tuổi, nếu chưa gọi nhập ngũ thì sẽ được tự động miễn nghĩa vụ.

Khi được hỏi liệu A Hổ có thể trở thành “nghĩa vụ quân sự lớn tuổi nhất Đài Loan (Trung Quốc)” hay không, phía quản lý chỉ trả lời ngắn gọn: “Tôn trọng mọi quyết định của cơ quan tư pháp và sẽ hoàn toàn hợp tác”.

A Hổ khi bị áp giải đến cơ quan điều tra hồi tháng 5 trong đợt truy bắt lần 2. Ảnh: ETtoday.

Hồi tháng 5, nghệ sĩ Vương Đại Lục bị nghi chi hàng triệu Đài tệ để thuê đường dây trốn nghĩa vụ quân sự, làm giả giấy chứng nhận y tế nhằm né tránh nhập ngũ. Khi cơ quan công tố và cảnh sát mở rộng điều tra, họ phát hiện thêm nhiều người khác có liên quan, trong đó gồm không ít nghệ sĩ, ca sĩ, danh hài và người mẫu.

Ngày 14/5, cơ quan điều tra đã đến nhà riêng của A Hổ (Ngô Trí Nhậm) tại khu Lâm Khẩu để áp giải anh về trụ sở phục vụ thẩm vấn. Khi xuất hiện trước ống kính truyền thông, A Hổ đeo khẩu trang và đội mũ, từ chối trả lời các câu hỏi như “Anh đã chi bao nhiêu tiền?” hay “Vì sao lại trốn nghĩa vụ quân sự?”, chỉ gật đầu chào và nhanh chóng bước vào Cục Hình sự.

A Hổ sau đó được tòa cho tại ngoại sau khi nộp 280.000 Đài tệ (khoảng 9.000 USD) tiền bảo lãnh.