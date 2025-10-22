Ý nghĩa nghi thức trao nón trong lễ rước dâu Đỗ Thị Hà

TPO - Sáng 22/10, tại quê nhà Thanh Hóa, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà làm lễ rước dâu cùng chú rể Viết Vương. Trong nghi thức truyền thống, hình ảnh chiếc lá được đại diện gia đình nhà trai trao cho mẹ cô dâu thu hút sự chú ý.

Từ 6h30 sáng, gia đình chú rể Viết Vương có mặt tại Thanh Hóa để thực hiện nghi thức rước dâu. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng.

Đại diện nhà trai, gồm mẹ chú rể và người thân, mang theo chiếc nón lá truyền thống làm lễ vật xin dâu. Nghi thức này khác với ở các lễ cưới thường thấy là ngay từ khi bước vào ngõ nhà chồng, cô dâu được mẹ chồng trao nón, như cách chứng nhận là một thành viên mới của gia đình.

Mẹ Đỗ Thị Hà (trái) nhận nón lá và lễ vật từ thông gia. Ảnh: Duy Nam.

Món quà mang ý nghĩa đánh dấu thời khắc rời nhà mẹ đẻ để bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Chiếc nón lá không chỉ là vật dụng quen thuộc trong đời sống người Việt, mà còn được xem là biểu tượng của sự chuyển giao, của tình thân và khởi đầu mới.

Từ lâu, nón lá đã gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam: giản dị, cần cù và nền nã. Việc đại diện nhà trai trao nón cho cô dâu thể hiện sự đón nhận và tôn trọng, đồng thời nhắc nhở về vai trò, trách nhiệm của người con dâu trong gia đình mới. Ngược lại, khi đội nón, cô dâu thể hiện sự kính trọng và sẵn sàng hòa nhập với nhà chồng.

Ở góc độ văn hóa, phong tục trao nón còn được nhìn nhận như một biểu tượng kết nối giữa hai bên gia đình. Hành động trao - nhận nón mang tính tượng trưng, thể hiện sự gắn kết giữa hai họ và mong muốn gìn giữ mối quan hệ bền chặt.

Dù xã hội hiện đại đã giản lược nhiều nghi lễ, nghi thức này vẫn được một số gia đình duy trì như nét đẹp truyền thống trong ngày cưới.

Mẹ Đỗ Thị Hà cầm nón lá che cho con gái trước khi về nhà chồng. Video: Duy Nam.

Sau lễ rước dâu, đoàn nhà trai xin phép gia đình thông gia đưa cô dâu về Quảng Trị - nơi tổ chức lễ cưới chính trong cùng ngày. Ông Nguyễn Viết Hải, bố chú rể, đại diện nhà trai thực hiện nghi thức xin dâu.

Khi tiễn con gái về nhà chồng, mẹ Hoa hậu Đỗ Thị Hà cầm nón che cho con ra xe, khép lại buổi lễ tại nhà gái.

Công tác an ninh trong đám cưới được tăng cường hơn so với lễ ăn hỏi diễn ra ngày 16/10 tại Thanh Hóa. Buổi lễ rước dâu diễn ra ngắn gọn, trong không khí thân mật giữa hai bên gia đình, khép lại bằng nghi thức truyền thống mang đậm bản sắc Việt.

Hành trình di chuyển dự kiến kéo dài hơn 5 tiếng. Lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chú rể Viết Vương được tổ chức tại khu đô thị Nam Cầu Dài (Đồng Hới, Quảng Trị), với không gian tiệc cưới quy mô lớn, hướng ra sông Nhật Lệ.