Ngày vui của hàng trăm nghệ sĩ Việt

TPO - Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội diễn ra với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ. Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội được xem là cái nôi đào tạo nhiều thế hệ tài năng sân khấu, điện ảnh, vì vậy lễ kỷ niệm không chỉ là dấu mốc quan trọng của nhà trường mà còn là dịp hội ngộ ý nghĩa của giới nghệ sĩ.

Cái nôi của nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt

Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội được tổ chức long trọng vào ngày 17/12. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu chặng đường hình thành, phát triển và khẳng định vị thế của một cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) - ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đối với sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực văn hóa - nghệ thuật của đất nước trong suốt 45 năm qua.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đánh giá cao những đóng góp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đối với sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực văn hóa - nghệ thuật.

Trong suốt chặng đường phát triển, trường đã đào tạo hàng vạn sinh viên, học viên, trong đó có nhiều NSND, NSƯT cùng các đạo diễn, diễn viên, biên kịch, quay phim, nhà lý luận - phê bình, giảng viên và cán bộ quản lý văn hóa. Nhiều tác phẩm sân khấu, điện ảnh do các thế hệ cựu sinh viên thực hiện đã để lại dấu ấn trong đời sống tinh thần xã hội, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc và lan tỏa hình ảnh con người Việt Nam.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống, đồng thời đổi mới để đáp ứng yêu cầu của thời đại. Theo đó, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, sáng tạo.

Nhà trường cũng cần chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, nghệ sĩ - nhà giáo có trình độ cao, giàu kinh nghiệm, đồng thời quan tâm bồi dưỡng lực lượng giảng viên trẻ, tạo nguồn kế cận. Ngoài ra, việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận, tăng cường thực nghiệm, mở rộng hợp tác quốc tế, liên kết với các cơ sở đào tạo và đơn vị nghệ thuật trong và ngoài nước cần được quan tâm hơn nữa.

NSƯT Bùi Như Lai - Hiệu trưởng Nhà trường đọc diễn văn chào mừng lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, Hiệu trưởng Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, NSƯT Bùi Như Lai cho biết 45 năm xây dựng và phát triển của trường tuy chưa dài trong lịch sử, nhưng đủ sâu kết tinh bản sắc, khẳng định uy tín và vị thế của một cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu cả nước.

Lễ kỷ niệm cũng là dịp để nhìn lại mối gắn bó giữa đào tạo và thực hành nghệ thuật. Từ giảng đường của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, nhiều tác phẩm sân khấu, điện ảnh đã ra đời, nhiều thế hệ nghệ sĩ đã bước vào nghề, góp phần hình thành diện mạo sân khấu - điện ảnh Việt Nam đương đại.

PGS.TS. Tạ Thị Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đã trao Quyết định công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cho Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Một điểm nhấn tại lễ kỷ niệm là việc Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đối với chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 và ba chương trình đào tạo gồm Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình, Đạo diễn Điện ảnh và Huấn luyện Múa. Đây là sự ghi nhận đối với chất lượng đào tạo và những nỗ lực không ngừng của Nhà trường trong công tác giảng dạy và quản lý đào tạo.

Ngày hội của những người làm nghề

Với nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt, lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội thực sự là một ngày hội. Với họ, đây không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển của nền sân khấu, điện ảnh Việt Nam, mà còn góp phần khơi dậy tinh thần gắn kết, tạo động lực chung nhằm đưa lĩnh vực sân khấu - điện ảnh tiếp tục phát triển và tỏa sáng trong thời gian tới.

﻿ Nhiều thế hệ nghệ sĩ trở về Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội nhân kỷ niệm 45 năm thành lập trường.

Diễn viên Ngô Lệ Quyên ví lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường là ngày sinh nhật mái nhà thân yêu. Dịp này, nữ diễn viên dành những lời chúc chân thành tới các thế hệ thầy cô, giảng viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội luôn mạnh khoẻ và chúc nhà trường mãi là chiếc nôi nuôi dưỡng tài năng nghệ thuật cho nhiều lứa sinh viên thành tài.

Diễn viên Trúc Mai chia sẻ niềm xúc động khi có dịp trở lại ngôi trường cũ - nơi gắn liền với những năm tháng thanh xuân và tuổi trẻ của mình. Nữ diễn viên cho biết trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội chính là nơi đã nuôi dưỡng những ước mơ, hoài bão và tình yêu nghệ thuật của mình.

Với nhiều nghệ sĩ, lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội thực sự là ngày hội.

"Trong tôi nơi đây mãi mãi là những ký ức thật rực rỡ. Hôm nay thật hạnh phúc khi trở về trường và được gặp lại thầy, cô - những người với mái tóc đã bạc sương, những người anh em bạn bè khoá trên, khoá dưới. Cả bây giờ và mãi mãi về sau ngôi trường thân thương này mãi là tình yêu của tôi", diễn viên Trúc Mai chia sẻ.

Một số tập thể và cá nhân cán bộ, giảng viên của nhà trường đã vinh dự được trao tặng bằng khen.

Dịp này, một số tập thể và cá nhân cán bộ, giảng viên của nhà trường đã vinh dự được trao tặng bằng khen. Tại buổi lễ, PGS.TS. Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VHTTDL đã trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu, gồm TS.NSƯT Bùi Như Lai - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Phạm Đắc Thi - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Cũng trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, nhà trường tổ chức vinh danh các cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu và sáng tạo nghệ thuật, đạt các giải thưởng uy tín ở cấp quốc gia và chuyên ngành.