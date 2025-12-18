Hình ảnh Bác Hồ tỏa sáng trong nghệ thuật điêu khắc ánh sáng tại Seoul

Trong hơn ba thập niên phát triển của quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc, bên cạnh hợp tác kinh tế, chính trị và giao lưu nhân dân, văn hóa ngày càng khẳng định vai trò như một kênh đối ngoại mềm quan trọng. Các hoạt động văn hóa không chỉ quảng bá hình ảnh quốc gia, mà còn góp phần bồi đắp nền tảng xã hội và tăng cường sự gắn kết bền vững giữa hai nước.

Không gian nghị viện Seoul và thông điệp đối thoại từ di sản Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh đó, triển lãm nghệ thuật điêu khắc ánh sáng kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, tổ chức tại thủ đô Seoul, đã trở thành một sự kiện văn hóa – đối ngoại tiêu biểu.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của giới chính trị, ngoại giao, văn hóa Hàn Quốc, cùng đông đảo công chúng và cộng đồng người Việt Nam tại sở tại.

Triển lãm diễn ra tại không gian nghị viện Hàn Quốc, địa điểm mang tính biểu tượng của nền dân chủ và đời sống chính trị hiện đại của nước này. Việc hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, được giới thiệu trang trọng tại đây mang ý nghĩa đặc biệt cả về không gian lẫn thông điệp.

Sự kiện không chỉ thể hiện sự tôn vinh đối với một nhân vật lịch sử kiệt xuất, mà còn cho thấy sự trân trọng của Hàn Quốc đối với những giá trị phổ quát mà Người để lại cho nhân loại, như khát vọng độc lập dân tộc, hòa bình, đối thoại và tinh thần hòa hợp.

Vì vậy, triển lãm không đơn thuần là một hoạt động kỷ niệm. Đây còn là biểu hiện sinh động của sự giao thoa văn hóa và sự đồng cảm lịch sử giữa hai dân tộc từng trải qua những giai đoạn chia cắt và đấu tranh vì độc lập.

Phát biểu về triển lãm, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “nhà lãnh đạo đã giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ, thống nhất một dân tộc bị chia cắt bằng ý chí hòa bình và tinh thần đoàn kết”.

Theo ông, tầm vóc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nằm ở vai trò lịch sử, mà còn thể hiện ở phong cách lãnh đạo dựa trên đối thoại, bao dung và đoàn kết dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cho rằng tinh thần ấy “không chỉ mang ý nghĩa đối với Việt Nam mà còn để lại những bài học quý giá cho châu Á và thế giới ngày nay”, nhất là trong bối cảnh khu vực và toàn cầu đang phải đối mặt với nhiều thách thức về xung đột, chia rẽ và bất ổn. Những nhận định này đã mở rộng ý nghĩa của triển lãm, đưa sự kiện vượt ra ngoài khuôn khổ một hoạt động văn hóa thông thường, trở thành không gian gợi mở đối thoại về các giá trị chung của nhân loại.

Nghệ thuật ánh sáng – nhịp cầu cảm xúc trong ngoại giao văn hóa Việt – Hàn

Ở góc độ nghệ thuật, triển lãm gây ấn tượng bởi cách tiếp cận sáng tạo và hiện đại trong việc tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các tác phẩm điêu khắc ánh sáng của nghệ sĩ Bùi Văn Tự (Việt Nam) và nghệ sĩ Moon-E (Hàn Quốc) không nhằm mô phỏng chân dung theo lối tả thực quen thuộc.

Thay vào đó, các nghệ sĩ tập trung khắc họa chiều sâu tinh thần và tư tưởng của Người thông qua sự tương tác giữa ánh sáng, bóng tối, chất liệu kim loại và không gian trưng bày.

Ánh sáng được sử dụng như ngôn ngữ nghệ thuật chủ đạo. Nó vừa hữu hình, vừa giàu tính biểu tượng. Qua đó, ánh sáng gợi liên tưởng đến vai trò dẫn đường, soi rọi và khai mở – những phẩm chất gắn liền với tư tưởng Hồ Chí Minh trong lịch sử cũng như trong đời sống hiện đại của dân tộc Việt Nam.

Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ đến từ Việt Nam và Hàn Quốc tạo nên dấu ấn thẩm mỹ độc đáo. Đồng thời, sự hợp tác này cũng phản ánh tinh thần đối thoại và giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Thông qua nghệ thuật ánh sáng, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được tiếp cận dưới một góc nhìn mới, giàu cảm xúc. Cách thể hiện này giúp công chúng Hàn Quốc dễ dàng cảm nhận và đồng cảm, ngay cả khi không có nhiều kiến thức nền về lịch sử Việt Nam.

Đây cũng chính là sức mạnh của nghệ thuật đương đại trong ngoại giao văn hóa, khi có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ, lịch sử và bối cảnh để chạm tới những giá trị nhân văn chung.

Triển lãm đồng thời phản ánh chiều sâu và thực chất của quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc hiện nay. Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Hàn – Việt Moon Jin-seok cho biết, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, kim ngạch thương mại song phương đã tăng mạnh, từ khoảng 500 triệu USD ban đầu lên hơn 83 tỷ USD vào năm 2024, bất chấp những biến động của kinh tế toàn cầu. Hai bên cũng đã thống nhất mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 150 tỷ USD vào năm 2030.

Theo ông Moon Jin-seok, sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế và đầu tư chỉ có thể bền vững khi được đặt trên nền tảng vững chắc của sự hiểu biết, tôn trọng và gắn kết văn hóa giữa nhân dân hai nước. Những hoạt động như triển lãm lần này, vì thế, được xem là một phần không thể thiếu trong việc củng cố nền tảng đó.

Từ góc nhìn rộng hơn, triển lãm không chỉ là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. Đây còn là không gian đối thoại văn hóa, nơi lịch sử, hiện tại và tương lai gặp gỡ thông qua ngôn ngữ của ánh sáng và nghệ thuật.

Công chúng Hàn Quốc, cũng như bạn bè quốc tế, có cơ hội tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh không bằng những diễn giải học thuật khô cứng, mà thông qua trải nghiệm thẩm mỹ và cảm xúc trực tiếp.

Chính điều này giúp các giá trị lịch sử và tư tưởng của Người tiếp tục “sống” trong đời sống đương đại. Những giá trị ấy lan tỏa một cách tự nhiên và bền bỉ, vượt qua khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và không gian địa lý.

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc đang không ngừng được củng cố và mở rộng, triển lãm nghệ thuật điêu khắc ánh sáng về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Seoul có thể xem là một điểm nhấn giàu ý nghĩa của ngoại giao văn hóa.

Sự kiện góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa và nghệ thuật trong việc xây dựng lòng tin và nền tảng tinh thần cho quan hệ song phương.

Thông qua ánh sáng nghệ thuật, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục tỏa sáng như một biểu tượng của hòa bình, đối thoại và khát vọng hướng tới tương lai. Không chỉ đối với Việt Nam, mà còn trong cảm nhận của bạn bè quốc tế.