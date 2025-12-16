Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 40 phường, xã tại Huế

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế đã trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 40 phường, xã, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống và khơi dậy tinh thần học tập, làm theo gương Bác trên địa bàn toàn thành phố.

Ngày 16/12, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Huế tổ chức lễ trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 40 phường, xã trên địa bàn thành phố.

anh-4.jpg
Thực hiện nghi thức trao tặng﻿ tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 40 phường, xã tại Huế.

Lãnh đạo Bộ CHQS TP. Huế cho biết, việc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng và văn hóa sâu sắc; thể hiện tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Huế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc.

Không chỉ có giá trị tinh thần to lớn, việc trao tặng tượng Bác còn mang ý nghĩa lâu dài trong công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ CHQS TP. Huế đề nghị các địa phương bảo quản, đặt tượng Bác ở vị trí trang trọng tại trụ sở làm việc, qua đó thường xuyên nhắc nhở tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp nhận tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo các phường, xã tại Huế bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đồng thời khẳng định sẽ gìn giữ, phát huy giá trị của tượng Bác, xem đây là nguồn động viên để cấp ủy, chính quyền và nhân dân TP. Huế tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Ngọc Văn
#Quân ủy Trung ương #Bộ Quốc phòng #tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh #trao tặng #phường xã #TP Huế #Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế #giáo dục truyền thống

Xem thêm

Cùng chuyên mục