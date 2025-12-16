Trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 40 phường, xã tại Huế

TPO - Thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế đã trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 40 phường, xã, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống và khơi dậy tinh thần học tập, làm theo gương Bác trên địa bàn toàn thành phố.

Ngày 16/12, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Huế tổ chức lễ trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 40 phường, xã trên địa bàn thành phố.

Thực hiện nghi thức trao tặng﻿ tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 40 phường, xã tại Huế.

Lãnh đạo Bộ CHQS TP. Huế cho biết, việc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng và văn hóa sâu sắc; thể hiện tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Huế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc.

Không chỉ có giá trị tinh thần to lớn, việc trao tặng tượng Bác còn mang ý nghĩa lâu dài trong công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ CHQS TP. Huế đề nghị các địa phương bảo quản, đặt tượng Bác ở vị trí trang trọng tại trụ sở làm việc, qua đó thường xuyên nhắc nhở tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp nhận tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo các phường, xã tại Huế bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đồng thời khẳng định sẽ gìn giữ, phát huy giá trị của tượng Bác, xem đây là nguồn động viên để cấp ủy, chính quyền và nhân dân TP. Huế tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.