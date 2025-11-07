Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Gia đình nhạc sĩ Trần Hoàn hiến tặng kỷ vật quý về Bác Hồ

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Gia đình nhạc sĩ Trần Hoàn đã hiến tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh các bản thảo nhạc và lời một số bài hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Trần Hoàn sáng tác. Việc hiến tặng thể hiện sự trân trọng và mong muốn các tài liệu, hiện vật được bảo quản, phát huy giá trị lâu dài tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - nơi lưu giữ và lan tỏa di sản vô giá về Người.

Ngày 6/11, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức lễ tiếp nhận gần 100 tài liệu, hiện vật quan trọng. Dịp này, bảo tàng tiếp nhận 63 đầu tài liệu, ảnh, tranh do 17 chủ hiện vật hiến tặng. Trong đó có nhiều hiện vật nổi bật như ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số thành viên Chính phủ, ảnh hoạt động của Bộ trưởng Bộ Y tế Hoàng Tích Trí và một số cán bộ ngành y tại chiến khu Việt Bắc, bản sao Tuyên ngôn Độc lập.

dsc2388-3229.jpg
Lễ tiếp nhận gần 100 tài liệu, hiện vật quan trọng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Gia đình nhạc sĩ Trần Hoàn hiến tặng các bản thảo nhạc và lời một số bài hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Trần Hoàn sáng tác. Ông Nguyễn Phú Cường (Hà Nội) trao tặng bức ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại diện một số tổ chức, đoàn thể đến chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 của Người tại Việt Bắc - Thủ đô kháng chiến năm 1950.

Ngoài ra, Bảo tàng Hồ Chí Minh còn tiếp nhận các bức tranh cổ động đạt giải trong cuộc thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, đại diện các gia đình và họa sĩ bày tỏ niềm vinh dự và ý nghĩa khi được hiến tặng những tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tất cả thể hiện sự trân trọng và mong muốn các tài liệu, hiện vật được bảo quản, phát huy giá trị lâu dài tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - nơi lưu giữ và lan tỏa di sản vô giá về Người.

dsc2208.jpg
Bà Nguyễn Hồng Hạnh - đại diện gia đình nhạc sĩ Trần Hoàn - phát biểu tại lễ tiếp nhận.
574889632-1287248320110370-3256826382446801143-n.jpg
576519387-1287248240110378-1741483506062779629-n.jpg
577713440-1287248300110372-3877811028540006266-n.jpg
Cận cảnh một số tài liệu, hiện vật.

TS Vũ Mạnh Hà - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Vũ - nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại di sản đồ sộ cả về tư tưởng, đạo đức, phong cách và tấm gương sống của Người, trong đó có hệ thống tài liệu, hiện vật vô giá, gắn liền với những chặng đường lịch sử của dân tộc.

Việc sưu tầm, gìn giữ, nghiên cứu, phát huy giá trị những tài liệu, hiện vật gắn với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi tổ chức, cá nhân trước lịch sử, trước nhân dân và các thế hệ mai sau.

Ngọc Ánh
#nhạc sĩ Trần Hoàn #kỷ vật Bác Hồ #di sản #Bảo tàng Hồ Chí Minh #tài liệu

Xem thêm

Cùng chuyên mục