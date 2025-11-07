Gia đình nhạc sĩ Trần Hoàn hiến tặng kỷ vật quý về Bác Hồ

TPO - Gia đình nhạc sĩ Trần Hoàn đã hiến tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh các bản thảo nhạc và lời một số bài hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Trần Hoàn sáng tác. Việc hiến tặng thể hiện sự trân trọng và mong muốn các tài liệu, hiện vật được bảo quản, phát huy giá trị lâu dài tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - nơi lưu giữ và lan tỏa di sản vô giá về Người.

Ngày 6/11, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức lễ tiếp nhận gần 100 tài liệu, hiện vật quan trọng. Dịp này, bảo tàng tiếp nhận 63 đầu tài liệu, ảnh, tranh do 17 chủ hiện vật hiến tặng. Trong đó có nhiều hiện vật nổi bật như ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số thành viên Chính phủ, ảnh hoạt động của Bộ trưởng Bộ Y tế Hoàng Tích Trí và một số cán bộ ngành y tại chiến khu Việt Bắc, bản sao Tuyên ngôn Độc lập.

Lễ tiếp nhận gần 100 tài liệu, hiện vật quan trọng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Gia đình nhạc sĩ Trần Hoàn hiến tặng các bản thảo nhạc và lời một số bài hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Trần Hoàn sáng tác. Ông Nguyễn Phú Cường (Hà Nội) trao tặng bức ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại diện một số tổ chức, đoàn thể đến chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 của Người tại Việt Bắc - Thủ đô kháng chiến năm 1950.

Ngoài ra, Bảo tàng Hồ Chí Minh còn tiếp nhận các bức tranh cổ động đạt giải trong cuộc thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, đại diện các gia đình và họa sĩ bày tỏ niềm vinh dự và ý nghĩa khi được hiến tặng những tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tất cả thể hiện sự trân trọng và mong muốn các tài liệu, hiện vật được bảo quản, phát huy giá trị lâu dài tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - nơi lưu giữ và lan tỏa di sản vô giá về Người.

Bà Nguyễn Hồng Hạnh - đại diện gia đình nhạc sĩ Trần Hoàn - phát biểu tại lễ tiếp nhận.

Cận cảnh một số tài liệu, hiện vật.

TS Vũ Mạnh Hà - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Vũ - nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại di sản đồ sộ cả về tư tưởng, đạo đức, phong cách và tấm gương sống của Người, trong đó có hệ thống tài liệu, hiện vật vô giá, gắn liền với những chặng đường lịch sử của dân tộc.

Việc sưu tầm, gìn giữ, nghiên cứu, phát huy giá trị những tài liệu, hiện vật gắn với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi tổ chức, cá nhân trước lịch sử, trước nhân dân và các thế hệ mai sau.