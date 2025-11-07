Diễn viên 'Mưa đỏ' nhận giải

TPO - Diễn viên Nguyễn Hùng - đóng vai Hải trong phim "Mưa đỏ" là một trong 6 cá nhân, tập thể được vinh danh tại hạng mục "Cảm hứng Việt". Đây là giải thưởng lần đầu được trao trong khuôn khổ giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ ba.

Lễ trao giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam lần thứ ba do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tối 6/11 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Giải thưởng nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân, đội ngũ làm báo trong sự nghiệp phát triển văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình.

Lễ trao giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam lần thứ ba được tổ chức tối 6/11 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Nhà báo Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội đồng chung khảo - đánh giá mùa giải lần này đã được nâng lên một cấp độ mới, thể hiện qua quy mô và chất lượng tác phẩm dự thi.

"Với hơn 1.000 tác phẩm gửi về từ các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương, chúng tôi đánh giá đây là sự hưởng ứng rất tích cực của giới báo chí cả nước. Con số ấy không chỉ phản ánh sức hút của giải, mà còn cho thấy sự quan tâm ngày càng sâu rộng của đội ngũ phóng viên, biên tập viên đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch”, nhà báo Lê Quốc Minh nêu.

﻿ ﻿ Tại lễ trao giải, ban tổ chức vinh danh tổng cộng 98 giải, trong đó có 95 giải cá nhân và 3 giải tập thể.

Theo nhà báo Lê Quốc Minh, các tác phẩm dự thi năm nay đa dạng về thể loại và chủ đề. Ở vòng chung khảo, nhiều tác phẩm đã thể hiện được chiều sâu về nội dung, phản ánh những vấn đề lớn của ngành như chính sách văn hóa, cơ sở pháp lý, vai trò của văn hóa trong kỷ nguyên số, xây dựng văn hóa gia đình… Các chủ đề này phù hợp với định hướng “văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” và đúng với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa.

Từ 1.040 tác phẩm dự thi, ban tổ chức quyết định trao 95 giải cá nhân, bao gồm: 5 giải Nhất, 15 giải Nhì, 25 giải Ba, 50 giải Khuyến khích và 3 giải tập thể dành cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng.

Đại diện các đơn vị nhận giải Cảm hứng Việt - giải thưởng lần đầu được trao tại giải báo chí Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam lần thứ ba.

Dịp này, ban tổ chức lần đầu tiên trao giải Cảm hứng Việt - hạng mục vinh danh những nỗ lực bền bỉ của các cơ quan báo chí, kênh truyền thông và cá nhân đã góp phần biến văn hóa thành nguồn năng lượng tinh thần lan tỏa đến hàng triệu người dân.

Các tác phẩm, chương trình, sản phẩm nghệ thuật - truyền thông được vinh danh đều tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng, góp phần quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam, truyền cảm hứng sống tích cực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, nhân ái và sáng tạo của người Việt.

Ban tổ chức trao 6 giải Cảm hứng Việt cho Báo Nhân Dân (giải đặc biệt), Đài Truyền hình Việt Nam (giải Nhất), Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội (giải Nhì), Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (giải Ba), Schannel Network (giải thưởng kênh truyền thông mạng xã hội), diễn viên Nguyễn Hùng (giải thưởng cá nhân).

Nguyễn Hùng là nghệ sĩ duy nhất nhận giải Cảm hứng Việt, tuy nhiên, nam nghệ sĩ không có mặt để nhận giải.