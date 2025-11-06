Văn hóa là sức mạnh nội sinh phát triển Bắc Ninh

TPO - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn nhấn mạnh văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là sức mạnh nội sinh, là động lực quan trọng để phát triển tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ mới.

Chiều 6/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn chủ trì buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL).

Theo đề xuất của Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh đặt mục tiêu xây dựng và triển khai Đề án tổng thể phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050, trong đó tập trung kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư chiến lược phát triển hạ tầng, dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng chất lượng cao. Sở này hướng tới hợp tác với các thương hiệu mạnh, tạo điểm nhấn đột phá để đưa du lịch Bắc Ninh trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần khẳng định vị thế của vùng đất Kinh Bắc giàu bản sắc.

Cùng với đó, Bắc Ninh sẽ làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Liên đoàn Thể thao Việt Nam để hàng năm đăng cai tổ chức một số giải thể thao quốc tế như Giải quần vợt ATP 250, ATP 500, Giải cầu lông các tay vợt xuất sắc, Giải bóng chuyền nữ VTV Cup… nhằm nâng tầm hình ảnh địa phương, tạo cú hích cho phát triển du lịch và quảng bá văn hóa Bắc Ninh ra thế giới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn yêu cầu đội ngũ cán bộ ngành văn hóa nhận thức đầy đủ và sâu sắc vai trò của văn hóa như nguồn lực nội sinh. Ông nhấn mạnh Bắc Ninh là một trong các địa phương có số lượng di sản văn hóa đứng đầu cả nước. Đây là kho báu tinh thần vô giá, cần được bảo tồn, phát huy đúng hướng.

Bên cạnh di sản vật thể, Bắc Ninh cũng đặc biệt quan tâm xây dựng văn hóa gia đình, văn hóa con người. Ông Sơn lưu ý nhiều vấn đề xã hội hiện nay bắt nguồn từ sự mai một các giá trị văn hóa trong gia đình. Vì vậy, mỗi cán bộ văn hóa cần đi đầu trong tuyên truyền, giữ gìn nếp sống, ứng xử văn minh,có thể bắt đầu từ những việc giản dị như treo một bức tranh Đông Hồ trong công sở, trong nhà, vừa giáo dục thẩm mỹ, vừa nhắc nhở về cội nguồn truyền thống.

Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn cũng khẳng định xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ là nền tảng để lan tỏa tinh thần phục vụ nhân dân, nâng cao hình ảnh con người Bắc Ninh thân thiện, trách nhiệm, hiện đại mà vẫn đậm đà bản sắc.

Ông Sơn nhấn mạnh văn hóa là “sức mạnh nội sinh”. Bắc Ninh đang từng bước cụ thể hóa chiến lược phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đậm đà bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Văn hóa không chỉ là ký ức, là di sản, mà là nguồn lực sống động, là sức mạnh tinh thần kết tinh trong mỗi con người Bắc Ninh. Những người đang cùng nhau kiến tạo một tương lai phát triển bền vững, giàu bản sắc.